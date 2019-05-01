Уважаемые жители Сургутского района!

Сердечно поздравляю вас с наступающим 1 мая - Праздником весны и труда!

Весна – это время года, от которого всегда ждем перемен к лучшему. Это новый жизненный ритм, который заряжает на более продуктивную деятельность. Как и прежде этот праздник олицетворяет солидарность всех трудящихся, коллективное единство и общее стремление к миру и благополучию. Все мы понимаем, что только упорным трудом можно добиться поставленных целей.

Жители Сургутского района всегда умели работать на благо общего дела. Во многом благодаря вашему труду район становится более привлекательной и комфортной территорией для жизни.

Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким. И пусть труд будет приносить каждому не только удовольствие, но и достойный заработок!