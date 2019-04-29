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​Самые богатые сургутские депутаты в думе Югры по итогам 2018 года // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

У двоих народных избранников наблюдается снижение доходов по сравнению с 2017 годом. У остальных они растут

Депутаты думы Югры отчитались о своих доходах за 2018 год. В окружном парламенте Сургут представляют десять народных избранников.

Ранее СИА-ПРЕСС составил общий рейтинг «Топ-5 самых богатых депутатов Югры по итогам 2018 года», а теперь предлагаем вашему вниманию рейтинг доходов окружных парламентариев из Сургута.

Доходы всех депутатов думы Югры можно посмотреть на портале думы Югры.

10 место. Виктор Сысун

Замыкает наш рейтинг депутат Виктор Сысун, который заработал в прошлом году почти 2,8 млн рублей. У него в собственности имеется земельный участок, квартира 71,3 кв.м. и автомобиль Opel Antara.

Для сравнения: в 2017 году Сысун задекларировал чуть меньшую сумму — 2,4 млн рублей.

Супруга народного избранника получила в 2018 году почти столько же — 2,7 млн рублей. В ее владении находится автомобиль Mitsubishi Pajero.

9 место. Сергей Елишев

Сургутянин Сергей Елишев представляет в думе Югры Пыть-Ях. Он задекларировал за минувший год доход в размере 3,1 млн рублей.

Елишев владеет двумя квартирами 52,9 и 105,1 кв.м., гаражным боксом и автомобилями Toyota Land Cruiser 200, VolvoS80 и УАЗ 31512.

В 2017 году Елишев получил 4,9 млн рублей.

8 место. Ирина Урванцева

Главный врач Окружного кардиологического диспансера Ирина Урванцева заработала в прошлом году 4,8 млн рублей (5,8 млн руб в 2017г). В своей декларации она указала, что имеет в собственности по 1/6 доли двух земельных участков и дома (1358,1 кв.м.), 1/3 доли квартиры (132,4 кв.м.), квартиру (108,8 кв.м.), ½ доли квартиры 43,5 кв.м., и автомобиль Toyota Alphard.

Супруг народной избранницы задекларировал за 2018 год 289,4 тысяч дохода. Имеет 1/12 доли двух земельных участков, еще два земельных участка, 1/12 доли жилого дома, 1/3 доли в квартире и два объекта незавершенного строительства.

7 место. Александр Сальников

Заместитель Председателя думы Югры Александр Сальников за прошлый год получил почти 6 млн рублей. Сургутянин владеет тремя земельными участками, жилым домом 227,9 кв.м., квартирой 94,9 кв.м., двумя гаражами и автомобилем Mitsubishi Pajero, а также снегоходом и автоприцепом.

За 2017 год народный избранник задекларировал 5,5 млн рублей.

Супруга депутата в 2018 году заработала 682,2 тыс рублей. В ее собственности находятся автомобили Audi TT, Infiniti QX 50, земельный участок и жилой дом на 327,1 кв.м.

6 место. Валерий Салахов

Научный руководитель гимназии «Лаборатория Салахова» задекларировал за прошлый год доход в размере 8,1 млн рублей (6,6 млн в 2017-м).

Валерий Салахов имеет жилой дом (439,9 кв.м.), квартиры (124,4 кв.м. и 144,9 кв.м.), автомобиль Toyota Camry и земельный участок.

Его супруга получила в 2018 году 315,8 тыс рублей. В собственности нет ничего.

5 место. Михаил Сердюк

Депутат Михаил Сердюк, который, согласно порталу думы округа, официально трудоустроен в должности советника директора ООО «Топливное обеспечение», но при этом владеет строительным бизнесом, в прошлом году заработал 10,1 млн рублей (против 8,4 млн рублей годом ранее).

В собственности у сургутянина жилой дом 399,4 кв.м., две квартиры 69,5 и 159,5 кв.м., семь стояночных мест, автомобили Lexus RX300, Mercedes-Benz S-500, Porsche Cayenne, земельный участок и два автоприцепа.

4 место. Любовь Малышкина

Депутат думы Югры Любовь Малышкинаначальник управления экологической безопасности и природопользования Сургутнефтегаза. Она получила в прошлом году более 14,3 млн рублей. В ее владении находятся два земельных участка, ½ квартиры 75,3 кв.м., квартира 102,4 кв.м., гостевой дом 20 кв.м, дачный дом 70 кв.м. и гараж.

За 2017 год Малышкина заработала 12,4 млн рублей.

У ее мужа 2/3 доли в квартире 74,4 кв.м. и автомобиль Ниссан Terrano. Доход за 2018 год — 473,8 тыс рублей.

3 место. Илья Кандаков

Генеральный директор Фонда научно-технологического развития Югры Илья Кандаков задекларировал за 2018 год доход в размере почти 16 млн рублей (в 2017-м — 5,2 млн руб). В собственности депутата числятся земельный участок, жилой дом 281,7 кв.м., автомобили BMW X6, Hyundai creta, Audi Q7 и прицеп.

Доход супруги Кандакова составил 507,8 тыс рублей. Она владеет земельным участком.

2 место. Олег Сазонов

Депутат Олег Сазонов — председатель Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Сургут профсоюз», получил в 2018 году 17 млн рублей. А в 2017 — 13,3 млн руб.

Сургутянин имеет три земельных участка, квартиру 179,5 кв.м., гараж, автомобиль Mitsubishi Pajero, снегоход и снегоболотоход.

Супруга народного избранника владеет квартирой 68,5 кв.м. и автомобилем Toyota Auris. Ее доход за 2018 год — 277,5 тысяч рублей.

1 место. Ринат Айсин

Самым богатым сургутским депутатом в думе Югры стал генеральный директор компании «Новые бизнес технологии» Ринат Айсин с доходом 18,8 млн рублей. Он тоже улучшил свое материальное положение — годом ранее его доход составил 16,9 млн руб.

В собственности у народного избранника имеется только 1/3 доли в нежилом помещении.

Жена Айсина получила за 2018 год 1,6 млн рублей. Имеет квартиру 109,8 кв.м. и автомобиль Lexus RX 300.

Фото: dumahmao.ru

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Сегодня в 16:22, просмотров: 395, комментариев: 0


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