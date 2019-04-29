​Вымру, как мамонт

Первомай, как известно, – день солидарности трудящихся. Разу уж гуляем, давайте для разнообразия попробуем заглянуть в недалекое светлое будущее на предмет изучения важного вопроса – кто он, трудящийся завтрашнего дня? Кому, с кем и по какому поводу придется солидаризироваться?

Вопрос вовсе не отвлеченный, знаете, из тех, что спонтанно всплывают за праздничным столом. Все эти технологии и Илоны Маски подкрались из прекрасного далека вплотную, обещая радостно изменить реальность к чертям собачьим. Уже завтра. В том числе – в том, что сделало из обезьяны человека, а из человека сделает… кого?

Наша цивилизация уже переживала нечто подобное в процессе технической революции, когда конвейер схарчил кустарное производство, железный конь пришел на смену крестьянской лошадке, а электричество, по сути, отрыло новую эру. Но все это – предварительные ласки на фоне того, что с нами сделает технический прогресс. Совсем скоро.

Первое – робототехника. Наших железных друзей и сейчас полно, станет еще больше. Автопилоты убьют профессию водителя, автопереводчик уволит знатоков языка. Во множестве профессий, от продавцов до сантехников, роботы отправят человеков восвояси или потребуют от них совершенно иных компетенций.

Второе – технологии. Биоинженерия перевернет медицину, ЗD навсегда изменит производство. Да, в нефтянке новые технологии способны как выжать из земли последнее до капли, так и отжать на периферию процесса хомо сапиенса. А новая энергетика может вообще закрыть ископаемую страницу развития человечества.

Третье – принцип информационной открытости. Облачные сервисы добьют библиотекарш и сделают мир по-настоящему информационным без границ.

Но самое интересное и, возможно, страшное будет происходить на стыке этих трех направлений. Берем нанороботов, биоинженерию и облачные ресурсы – и получаем модель сверхчеловека, который через вживленные в мозг сенсоры будет способен «закачивать» собственное сознание, опыт, интеллект в облако, а также получать оттуда мгновенно, силой мысли, любую доступную человечеству информацию.

Звучит немного сумбурно и неправдоподобно, но к тому все идет.

По сути, мы говорим о создании сверхмощного персонализированного искусственного интеллекта, располагающего неограниченными ресурсами. Те, кто получат доступ к этой технологии, станут, по сути, сверхлюдьми. Возможности биоинженерии, выращивание, создание органов методом 3D-печати, способно серьезно увеличить продолжительность жизни, но возможность осознанно «жить» в облаке подводит, по сути, к черте бессмертия.

Илон Маск видит в будущем проблему самоидентификации личности. Технологии сделают дешевым то, что сегодня дорого, человеку не нужно будет работать, появится (уже появляется) институт вмененного дохода. Исчезнет необходимость работать ради выживания. Исчезнут десятки профессий. Спиться с тоски (это уже я от себя добавляю) станет также проблематично, при регенерации печени и т.д.

Избранные подадутся в сверхчеловеки, станут рулить миром и развлекаться по-своему. Полагаю, доступ к облачному сознанию не будет массовым, умные люди найдут способ оставить этот бонус эксклюзивным. Что останется остальным? Либо вымирание в условиях нехватки органических ресурсов, либо бессмысленное существование с вмененным доходом в кармане.

Впрочем, почему бессмысленное? Думаю, процентов пятьдесят нынешних трудящихся не видят особого смысла в труде, которым занимаются. Не считая, разумеется, получаемого дохода, хотя и тут могут быть вопросы к его размеру. Так что, запрыгнув на подножку уходящего цивилизационного поезда, они с облегчением забудут про работу, возьмут удочку, начнут выпиливать лобзиком или выращивать мозговые клетки в домашних условиях, станут сочинять хокку и рисовать водой на асфальте. Найдут занятие действительно по душе. Наполнят жизнь истинным смыслом.

Про остальных как-то даже думать не хочется. Я, кстати, скорее всего, окажусь в их числе. Вымру, как мамонт. С Первомаем, друзья.