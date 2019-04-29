Топ-5 самых богатых депутатов думы Югры по итогам 2018 года // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

Депутаты окружной думы отчитались о своих доходах за 2018 год. СИА-ПРЕСС на основе их деклараций составил рейтинг — пять самых богатых депутатов думы Югры.

Отметим, что уже третий год на первом и втором местах рейтинга оказываются одни и те же народные избранники. Их доходы в разы превышают доходы коллег.

Декларации депутатов думы Югры можно посмотреть на портале думы Югры.

5 место. Олег Зацепин

Депутат от Урая Олег Зацепин замыкает пятерку самых богатых депутатов думы Югры по итогам 2018 года.

Генеральный директор ТПП «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» заработал за прошлый год чуть больше 50,6 млн рублей. У него в собственности имеется нежилое помещение, автомобиль «Mercedes-Benz AMG GLE», снегоболотоход и снегоход.

Супруга Зацепина задекларировала доход за 2018 год в размере 1,6 млн рублей «с копейками», имеет в собственности квартиру 50,7 кв.м.

4 место. Владислав Фоменко

Генеральный директор ООО «Региональные грузоперевозки» Владислав Фоменко — обладатель самой длинной декларации. У него в собственности 54 земельных участка под разные нужды. Жилой дом 259 кв.м. А также крытый рынок, магазин, кафе, несколько складов, гаражей, нежилых зданий (всего 64 пункта). Также у Фоменко в собственности легковые автомобили УАЗ 39094, Хаммер Н1, Тойота Corolla, Тойота Land Cruiser Prado, Тойота Hilux, Ниссан Мурано, ГАЗ 24 и М20. А еще более 100 единиц грузовых авто и спецтехники.

Доход за 2018 год у народного избранника от Радужного составил почти 52,2 млн рублей.

Супруга Фоменко заработала в прошлом году немногим меньше мужа — 51,2 млн рублей. У нее в собственности находятся три квартиры, несколько земельных участков, помещений, зданий и спецтехники.

3 место. Петр Созонов

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов получил в минувшем году чуть более 80,9 млн рублей.

В его собственности находятся квартира 102,3 кв.м., гаражный бокс, автомобили BMW 750 LI XDRIVE; BMW X 5, мотоцикл BMW, гидроцикл и прицепы. Народному избраннику принадлежит по ½ доли земельного участка, жилого дома 440,9 кв.м. и сооружения, а также 1/3 доли еще одной квартиры 161,2 кв.м.

Супруга депутата в 2018 году получила почти 2,6 млн рублей. В ее собственности есть автомобиль Mercedes-Benz GL-400, принадлежит половина участка, дома, квартиры, гаражного бокса и сооружения.

2 место. Андрей Осадчук

Депутат из Нягани Андрей Осадчук, который является директором ООО «АСМ Констракшн» и руководителем инвестиционного проекта ТРЦ «Оазис Плаза» в Нягани и Белоярском, заработал в 2018 году чуть более 161,2 млн рублей.

Народный избранник владеет автомобилями Тойота REGIUS ACE и Lexus RX-450h, а также почти 30 единицами грузовых автомобилей и спецтехники, квартирой 81,7 кв.м., гостиницей, 18 земельными участками под разные нужды, несколькими нежилыми зданиями и сооружениями.

Его жена в прошлом году получила вполовину меньше — 80,3 «с копейками» млн рублей. В собственности супруги находится автомобиль Lexus NX300H, несколько земельных участков, автовокзал, магазин и другие нежилые помещения.

1 место. Алексей Андреев

Генеральный директор дорожно-строительной компании «АВТОБАН» Алексей Андреев стал самым богатым депутатом думы Югры. Он задекларировал за прошлый год более 240,4 млн рулей.

Депутат от Мегиона не женат. В собственности имеет десять земельных участков, три дома (971,0 кв.м., 942,1 кв.м. и 90,8 кв.м.) и два автомобиля — Mercedes ML-350 и Infiniti FX 50.

Отметим, что по сравнению с позапрошлым годом, доход народного избранника серьезно уменьшился. По итогам 2017 года он декларировал доход порядка 375,5 млн рублей.

Самый «бедный» депутат думы Югры

Самым «бедным» депутатом думы Югры стал адвокат Коллегии адвокатов Пыть-Яха «Юстус» Андрей Миляев. Народный избранник задекларировал чуть более 2,2 млн рублей. В собственности у него ¼ доли квартиры 59,8 кв.м., автомобиль Toyota Land Cruiser 200.

Жена Миляева в прошлом году заработала 147 тысяч рублей. Также владеет ¼ доли квартиры.

Фото: dumahmao.ru

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