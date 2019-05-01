Уважаемые сургутяне!

Сердечно поздравляю Вас с праздником Весны и Труда!

Родившийся более ста лет назад во времена борьбы рабочих за свои права, сегодня этот день отмечается как день мира и согласия. В наше время на первый план выходят уважительные и партнерские отношения в экономике, политике, социальной сфере, в общении между людьми.

Меняются времена, но Первомай остается одним из любимых и долгожданных праздников: он приходится на замечательные весенние дни, которые олицетворяют собой надежды на прекрасное будущее!

Пусть эти надежды сбываются, пусть будет теплым и радостным каждый день, пусть процветает наша страна, а благополучие и счастье навсегда поселятся в каждом доме!