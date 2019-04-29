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В Югре будут создавать рабочие места для родителей детей-инвалидов

В Югре планируют внести изменения в законодательство, предусматривающие резервирование рабочих мест для родителей детей-инвалидов в финансируемых за счет регионального бюджета организациях.

Инициатива появилась из-за того, что многие семьи, в составе которых есть дети-инвалиды (всего в округе таких более шести тысяч семей), испытывают трудности с доходами. Об этом губернатору Югры Наталье Комаровой рассказала председатель комиссии по вопросам семейной политики общественной палаты Югры Нонна Некрасова: «Особое беспокойство вызывают семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе. Отсутствие страхового (трудового) стажа не дает право такому родителю назначения страховой пенсии по старости, а только социальной, размер которой значительно ниже. По статистике, только десять процентов таких семей полные».

Для того, чтобы решить проблему, правительством Югры было принято решение создать в учреждениях соцзащиты, образования, физкультуры и спорта рабочих мест на условиях неполного рабочего дня (0,5 или 0,25 ставки), где родитель мог бы работать в качестве тьютора или ассистента своего ребенка с инвалидностью при посещении им общеобразовательной школы или детского сада, а также во время получения услуг по социальной реабилитации, физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Это нововведение оценили представители различных некоммерческих организаций, чьих подопечных могут коснуться изменения.

Так, например, председатель управляющего совета РБФ «Благо Дарю» Полина Лебедева назвала резервирование рабочих мест для родителей особенных детей прорывом: «Это очень большой прорыв! Хорошо, что мама особенного ребенка будет трудоустроена, будет работать не только для того, чтобы зарабатывать деньги и обеспечивать ребенка, но и для того, чтобы не терять социализацию. Поэтому то, что об этом заговорили, сделали огромный шаг к поправкам в закон и прочее — это безусловный прорыв». Однако, по мнению общественницы, к инициативе остаются вопросы, которые нужно не забыть проработать: «Мать, ставшая тьютером своего особенного ребенка, остается в тех же условиях: со своим ребенком, заботясь и спасая его, разрыва с этой ролью не происходит. Но, возможно, это только начало, и мы со временем придем к тому, что мама особенного ребенка будет заниматься той профессией, в которой она бы хотела реализоваться как личность, как профессионал, а не как мама особенного ребенка. Чтобы она почувствовала смену роли».

Председатель РОО «Дети Дождя» Наталья Глотова согласна с «коллегой», считая, что задумка окружных властей — хорошая, но требует грамотного подхода к реализации: «Родители детей-инвалидов получают доплату за присмотр и уход за своими детьми. В случае трудоустройства они ее теряют. Получается, что этот доход будет лишь восполнять утерянный за присмотр за детьми. Таким образом родители не смогут фактически увеличить свой доход. Кроме этого, мы с вами должны понимать, что профессия тьютор требует педагогического образования, а значит не все смогут работать по этой специальности».

В настоящий момент профильные департаменты правительства Юры прорабатывают вопрос о внесении изменений в законодательство автономного округа.

Фото: adi19.ru


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Сегодня в 11:10, просмотров: 235, комментариев: 1


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Комментарии:
Albert Leonov
не нравится
Сегодня в 12:04
Давно можно было все создать на бузе НКО, но блин денег на это не дают!

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