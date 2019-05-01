Уважаемые сургутяне!

От всей души поздравляю вас с Днем Весны и Труда!

Этот весенний праздник наполнен солнечным светом, теплом, радостью созидания и отмечен особым чувством единения всех, кто своими руками строит достойное будущее своей семьи, города и страны, кто стремится мирным трудом укреплять величие Родины!

Уважение к людям-труженикам, преемственность трудовых традиций являются основой успешного развития нашего любимого города. Сургутяне всегда славились умением работать сплоченно, эффективно, с полной отдачей сил!

Спасибо всем, кто своим добросовестным и профессиональным трудом помогает Сургуту уверенно идти вперед!

Особую благодарность хочется выразить тем, кто превратил рабочий поселок в комфортный город и ушел на заслуженный отдых, заложив прочный фундамент экономической и социальной стабильности Сургута! Уважаемые ветераны, ваши трудовые подвиги, мужество, горячий энтузиазм и подлинный патриотизм – пример для нас и надежный ориентир для подрастающего поколения.

Дорогие сургутяне, желаю вам праздничного настроения, крепкого здоровья, семейного благополучия и неиссякаемой энергии для реализации всех ваших добрых замыслов!