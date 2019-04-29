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​Цивилизация

Недавно я ездила в Сургутский район и по пути меня конкретно накрыло. Я смотрела в окно автобуса, и, надеюсь, эта картина останется со мной навсегда. Широкая дорога в тайге, а по ее сторонам среди деревьев гигантские металлические конструкции – опоры ЛЭП.

В статье одного украинского блогера, кроме того, что мы ватники, рабы и финно-монголы, было сказано, что Ханты-Мансийский автономный округ – это лунный пейзаж. То есть, мертвая зона без признаков цивилизации. Сразу понятно, что автор никогда у нас не бывал. Потому что Югра – это цивилизация.

Ее признаки – это дороги и ЛЭП в непроходимой тайге. Трубы с горячей водой в вечной мерзлоте. Газификация дальних поселений и интернет в медвежьих углах. Это город, в котором никогда не выключают горячую воду (только летом на две недели) и свет.

А недавно мы получили пресс-релиз от энергетиков о том, что в осенне-зимний период, благодаря новому оборудованию, удалось снизить аварийность на 36%. Аварийность. То есть, она была. А мы и не знали! Видимо, она была только у специалистов. В наши-то дома свет поступал бесперебойно. Вот пару лет назад у нас, в 25-м, выключили свет на два часа, так мы решили, что Конец Света. Не привыкли, что электричества может не быть.

Как-то я узнала, как устраняют аварии. Зима, три часа ночи, из-за мороза лопается труба с кипятком. К ней сломя голову несутся рабочие, спецы и руководство. Дальше происходит следующее: залатать трубу иногда можно только голыми руками. Так что условный Иваныч снимает рукавицы и, кряхтя, пытается перекрыть течь. Температура в трубе плюс 200 градусов, на улице минус 50. Над Иванычем стоит руководитель и молится, чтобы его не обварило. В итоге рабочие у нас морозоустойчивые и жароупорные, а руководители седые и истово верующие.

А чего, спрашивается, они так убиваются? Из-за перепадов давления остальные трубы тоже могут полопаться, и горожане к утру околеют от холода. В прямом смысле, это не метафора. И вот начинается новый день — труба с заплаткой, Иваныч поехал отсыпаться, руководитель – сменить рубашку, а я, зевая, открываю кран и говорю: «Опять ржавая идет, они что, фильтры не могут поставить?». Я стою с закрытыми глазами и жду, когда протечет. Эти пару секунд ржавчины – единственный признак ночной аварии. И уверенный признак победившей цивилизации, когда ЧС устраняют аккурат к твоему пробуждению.

Надо понимать разницу. Города, в которых люди жили сотни и тысячи лет, только достраивают и улучшают. Украшают и модернизируют. У нас все построено с нуля. В мягком климате, если выключить тепло и убрать дороги, никто не умрет, будет неудобно, но не более. А у нас это просто смерть. Выживание остается в приоритете.

Чего стоило построить такой город как Сургут? Проложить тысячи километров дорог, сетей, газо- и нефтепроводов? Это сделали проводники цивилизации — иванычи. Валили тайгу, выкорчевывали пни, очищали, насыпали, осушали, вымораживали... На уазике, тракторе, камазе. На самом деле, это все просто не-пред-ста-ви-мо. Масштаб этих работ где-то равен подвигу народа в ВОВ. Так, среди прочих, появилась эта дорога и опоры по ее сторонам. Выросли города, возникли аэропорты и железная дорога, заработали производства. Так была построена Югра, у которой теперь дошли руки до следующего этапа — заборчиков и комфортной среды.

Конечно, главы северных муниципалитетов в благоустройстве малость отсталые. У них традиционно другие приоритеты. И я представляю, как они расставлены: дороги, электричество, горячая вода. Уборка снега. Зарплаты, здравоохранение, уровень ДТП. Жилищное строительство, школы, детские сады. Потом все остальное. Поэтому, глядя на подъезд, глава, скорее всего, подумает: «Многоквартирный жилой дом. В рабочем состоянии. Стекла на месте, коммуналка в порядке, лифт работает. Кровлю отремонтировали. Жалоб не шум не поступало. Правда, крыльцо не соответствует безбарьерной среде, но блогер не заметил (другой блогер, не украинский — прим. авт.), и мы тоже говорить не будем. Так, что еще? Бордюрчик, газон, мусорные баки, парковка, малые архитектурные формы в виде качели. Вроде, все на месте». И когда гость взовьется: «Цвет! Цвет ужасный!», глава только крякнет – цвет это последнее, о чем он подумал, мамонт ископаемый.

И ничего ему не остается, как снова «садиться за парту». Изучать книжки по благоустройству, смотреть альбомы, советоваться со специалистами, учиться разбираться в лавочках и оттенках. Требования к хозяевам тайги изменились. Сегодня им мало сделать ее жилой, нужно превратить ее в парк культуры и отдыха. И ничего не поделаешь – цивилизация требует.

Читайте также о том, как блогер Илья Варламов ответил на критику сургутян. А еще — блог горожанина Филиппа Солдатенкова с критикой ответа Варламова. Очень любопытно.


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Сегодня в 09:27, просмотров: 113, комментариев: 0


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​Цивилизация

​Цивилизация
Чего стоило построить такой город как Сургут? Проложить тысячи километров дорог, сетей, газо- и нефтепроводов? Это сделали проводники цивилизации — иванычи. Валили тайгу, выкорчевывали пни, очищали, насыпали, осушали, вымораживали...
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