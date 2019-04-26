Мало кто понимает, для чего нужен «Кампус» в Сургуте

Безусловно, все знают, что в Сургуте планируется строительство «Кампуса». Даже определено его положение в Генеральном плане, и часть земли передана в ведение округа. Но к большому сожалению мало тех, кто действительно понимает, что это за объект, на базе чего он должен развиваться и какие потребности закрывать.

Не зря я пишу «Кампус» в кавычках. Мнения разнятся: кто-то считает, что это жилье для преподавателей и общежития для студентов Сургутского государственного университета, другие думают, что это учебные корпуса, лаборатории и общежития нескольких вузов, третьи - что это научно-технический центр, что-то вроде инновационного индустриального парка. Фонд научно-технологического развития Югры заказал разработку концепции того, что мы сейчас пока называем «Кампусом».

На этой неделе мы собирались в интеллектуальном клубе (int-club.ru) небольшим кругом, чтобы обсудить то, как мы эту структуру видим. Я считаю, что «Кампус» - это точно не про жилье и общежития. Они нужны, но как дополнение к чему-то гораздо большему. У нас в Сургуте должна появиться такая структура, которая будет давать исключительный продукт.

Это и высшее образование, но такое, чтобы люди с других частей страны ехали в Сургут, чтобы получить уникальные знания у выдающихся преподавателей.

Это и научно-технологический центр с неповторимыми компетенциями, такой, чтобы компании сами приезжали сюда и заказывали необходимые им научные разработки.

Думаю, что будущий «Кампус» - это, в первую очередь, не объект капитального строительства, это люди, обладающие знаниями. А еще это связи между бизнесом и наукой.

Что мешает, например, СурГУ сейчас взять у бизнеса список проблем в области научных разработок, которые они не могут самостоятельно решить, подобрать соответствующие кадры и начать работать над решениями? Сначала заняться недорогими разработками за счет внутренних ресурсов и грантов, а когда докажут, на что способны, можно будет обсуждать с предпринимателями финансирование более сложных проектов. Да, это долго. Да, это непросто. Но где гарантии, что созданный с нуля «Кампус» не должен будет пройти ту же самую дорогу с гораздо большими капитальными и текущими издержками?