Менее двух недель остается до празднования Дня радио, который в России традиционно отмечают 7 мая. Именно в этот день в 1895 году российский физик Александр Попов продемонстрировал беспроводную передачу электромагнитных колебаний.

В преддверии этой даты в Сургуте состоялась встреча людей, который по-своему вносят вклад в развитие индустрии радио в нашей стране.

Дмитрий Гордеев руководит Федеральной школой радио и готовит радиоведущих для радиостанций и холдингов в крупнейших городах России и СНГ, в том числе и в Сургуте. Антонина Сахарова вот уже более десять лет работает на Авторадио в Сургуте и также помогает готовить новые кадры. Дмитрий и Антонина обсудили последние тенденции в медиа, музыке и, конечно, радио.

Антонина: Бытует мнение, что на радио может работать любой человек, который умеет говорить. Так зачем же все-таки учиться?

Дмитрий: На мели мы налима лениво ловили. Меняли налима вы мне на линя. О любви не меня ли вы мило молили, и в туманы лимана манили меня. Ха! Научиться работать в эфире могут многие. Но вот, к примеру, на отборе ведущих Федеральной школы радио в Сургуте, еще на стадии кастинга, наши кураторы дают тестовые задания, по которым становится ясен потенциал человека. Подходит он или нет для работы на радио. Кому-то мы предлагаем прочитать ряд книг, поупражняться в ораторском искусстве, понабраться уверенности, чуть глубже изучить индустрию и приглашаем пройти кастинг на следующий год. Я неспроста начал свой ответ со скороговорки, ведь работая на радио, ты 95% времени, проводишь в прямом эфире. Без необходимой подготовки, а иногда и с ней, в эфире могут происходить казусы, их, разумеется, необходимо избегать. Дикция, дыхание, подача, даже громкости подложки (фоновой музыки) – приходится контролировать все. Работа в эфире с новостями, в вечернем или утреннем шоу, с гостями – это большая ответственность.

Антонина: Что делать радиоведущему, чтобы не деградировать?

Дмитрий : Лет десять назад я бы, наверное, ответил, - читать много литературы и газет. Но сегодня, в век всемирной сети, нужно идти в ногу со временем, знать тенденции в разных областях, следить за фронтменами мира музыки, кино, блогинга… Гарант качества радиоведущего в том, что он может поддержать любую тему, всегда уместно пошутить и вовремя вывернуть разговор даже из самого неудобного положения. Так что, смотреть смешные ролики на YouTube, где тюлень хлопает по пятой точке молодую даму, - тоже отчасти развитие для радиоведущего. Главное не переусердствовать.

Антонина: Кому или чему ты благодарен, за то, что попал на радио?

Дмитрий : Сейчас, наверное, будет мой самый эксклюзивный и сентиментальный ответ. Я благодарен своей бабушке, которая лет в 7 или 8 подарила мне радиоприемник, маленький такой, с двумя колонками, который я таскал с собой повсюду. Это, скорее всего, и зародило мысли о работе на радио. Уже потом, в процессе становления меня как радиоведущего, мне встречалось много людей, которые тем или иным образом меня вдохновляли и с которых я брал пример. Аркадий Джем и Сергей Армишев на «Европе Плюс», Алена Бородина и Дмитрий Оленин на «Русском Радио», Антон Комолов, Александр Анатольевич и многие другие.

Антонина: Бывают ли у тебя такие моменты, когда хочется бросить мир радио? Когда они наступают?

Д митрий : Безусловно. Два, а то и три раза в день. Чудом читатель не видит моих седых локонов (смеется)

Сегодня я занимаюсь, прежде всего, Федеральной школой Ррадио – это крупнейший в стране образовательный медиапроект, ежедневно работающий на благо индустрии радио. Разумеется, в процессе рабочей недели я взаимодействую с тысячами людей, с тысячью характеров. Однако радио для меня – это больше, чем работа, это любимое дело.

Антонина : А вообще возможно ли бросить радио, если однажды побывал в эфире?

Дмитрий : Ты же сама знаешь ответ! Нет! Мы зависимы. Эфир – это адреналин, это творчество и эмоции твоих слушателей, а они бесценны.

Антонина : Ну что ж, Дима, спасибо за искренность и полезные советы! Теперь моя очередь отвечать!

Дмитрий : Почему радио лучше телевидения или YouTube? И лучше ли?

Антонина : Для меня, как для человека, работающего на радио, оно лучше всего! Радио самое оперативное СМИ, в этом оно может соревноваться только с интернетом, пожалуй, но телевидение точно уступает, потому что оно слишком зависит от «картинки», точнее видеоряда. Для тех людей, которые лучше воспринимают информацию визуально, конечно, ТВ или YouTube в приоритете, потому что они дают больше эмоций, впечатлений как раз за счет видеосодержания. Нынешнее поколение — люди интернета, которые привыкли что-то смотреть и нажимать на кнопки, кликать мышкой. Но даже в наше время находятся те, кто ценит радио за возможность услышать информацию и самому представить то, о чем говорит ведущий.

Дмитрий : Что делать, если сказать в эфире нечего и настроение плохое?

Антонина : Не всегда эти ситуации встречаются вместе. Например, когда у меня плохое настроение, я грущу или зла, мне, наоборот, хочется очень многое сказать, даже высказать. Но для эфира мои слова точно не подходят, я это понимаю. Даже в не самой приятной ситуации надо стараться находить плюсы, уговаривать самого себя, что в любом случае все будет хорошо. Тогда появятся и нужные слова для эфира. А вот если этих слов нет в голове, стоит вспомнить, когда в последний раз читал книгу: любовный роман, детектив или что-то из русской или зарубежной классики. Психологические или тренинговые книги, как по мне, для этой цели не подходят. Они дают пищу для ума, но не для языка. Художественная литература же написана так, что потом хочется разговаривать, как писал, например, Достоевский. Это очень помогает разнообразить речь и избегать пауз.

Дмитрий : Работать на радио легко?

Антонина : Мне часто задают этот вопрос те, кто только знакомится с миром радио. Легко говорить в эфире, если знаешь, что сказать. Легко написать текст, если умеешь это делать. Но, как и в любой другой сфере, есть свои трудности. В работе радиоведущего отлично раскрываются качества, которые все указывают в резюме, но часто делают это «потому что все так пишут»: коммуникабельность, стрессоустойчивость. Это действительно сложно – начать разговор с незнакомым человеком даже по телефону. Я поэтому и решила работать в СМИ, чтобы побороть страх знакомств с новыми людьми и делового общения. В эфире мы никогда не говорим о технических проблемах радиостанции, но они есть. И когда что-то случается, это всегда неожиданно. Стресс закаляет организм и прибавляет седых волос, но это того стоит, когда знаешь, что тебя слышат тысячи человек.

Дмитрий: Чем ведущий в эфире в Сургуте отличается от ведущего в эфире в Москве?

Антонина: Кстати, об аудитории. В Сургуте сейчас проживают примерно 350 тысяч человек. Много это или мало? Не знаю. И даже невозможно подсчитать точно, сколько жителей слушают конкретную радиостанцию, но аудитория у провинциального радио явно меньше, чем у федерального. Несмотря на это, работа ведущего в Сургуте не должна отличаться от работы в Москве: те же требования к дикции, к голосу, к профессиональным качествам. Честно говоря, в провинции для радиоведущего работы меньше. Во-первых, небольшой выбор радиостанций. Во-вторых, не на каждой станции есть свой региональный сегмент, а если и есть, не всегда его так много, как хочется ведущему и его вдохновению. Прибавляем сюда определенные требования сетевых партнеров. Но если открыть собственную радиостанцию, это будет раздолье для творчества!

Дмитрий: Радиостанции продолжают открываться. Кому место на радио, а кому нет?