​Через лужи к звездам

Отправим в Сочи белые ночи

В Сургут с визитом приезжал заместитель мэра Сочи. Все по-взрослому – переговоры, подписание бумаг. Как раз на церемонии подписания соглашения о долгосрочном сотрудничестве Вадим Шувалов анонсировал открытие прямого авиасообщения Сургут-Сочи. А заммэра курорта заявил, что предлагает «комфортный, уникальный, удивительный и безопасный отдых».

И вот у меня родился вопрос: зачем чиновникам потребовалось замещать собой бизнес? Самолеты Сургут-Сочи летают и без их договоренностей, в силу рентабельности направления летом. Это дело авиакомпаний и аэропортов.

Бизнес-уголок

Предприятия Сургута и без посредничества мэрии могут заключать договора с санаториями и отелями на Черном море, это, опять-таки, вопрос сугубо рыночный и немножко социальный – но ведь мэрия не обязуется компенсировать кому-то что-то за бюджетный счет? Видимо, время сейчас такое: раньше без приглашения попа ни одно дело не начиналось, теперь – без «освещения» чиновниками. А так-то дружба с Сочи – дело хорошее.

Еще одно хорошее дело при полете в Сочи – новый зал повышенной комфортности. Стоп, он же в международном секторе открылся! Не считая Баку с Ереваном, за рубеж у нас летают сплошные чартеры, не предполагающие наличие бизнес-класса. Но вот бизнес-зал уже есть. То есть можно перед утрамбовкой в салон посидеть в мягком кресле, а не на железном стуле, оттянуть, так сказать, момент встречи с прекрасным. Респект аэропорту, сумевшему отыскать сто квадратных метров под это дело, но очевидно уже давно, что воздушной гавани необходима серьезная реконструкция с расширением. Тема висит в воздухе.

Варламов и все-все-все

Ах, да, к нам же Варламов приезжал! Походил по городу с мэром в рамках БДСМ, прочел лекцию по урбанистике, написал статью с провокационным названием «Зачем нужен Сургут?», вызвав бурю страстей в нашем стакане. Я, признаться, не очень понимаю, откуда столько эмоций – ну, приехал, пошлепал по лужам, зафиксировал грязь, заборчики, трэш и парковку где не надо. Предположил, что Сургут вымрет, как мамонт. Мы что-то действительно новое узнали? Или нам не понравился тон блогера? Сегодня Варламов где-нибудь в Японии, завтра – в Лондоне, а мы все булькаем, как остывающий суп на плите. Обидно то, что никакого практического выхлопа из всей этой истории не будет – для города, я имею в виду. Каждый попиарился, как мог, и точка.

Прощай, табло!

Между тем, лицо города все же меняется – в ряду рекламных конструкций сносятся и электронные табло, успевшие стать приметой города. По крайней мере, то, что топорщилось на улице Ленина.

Не могу сказать, что оно уродовало пейзаж, скорее, наоборот, украшало в меру сил, если сравнивать с классическими билбордами. Согласитесь, что мелькающие огоньки – это почти Пикадилли-серкуспо-сургутски, особенно темной зимой. Что взамен? Недавно наблюдал технологию рекламных голограмм – объемное изображение как бы висит в воздухе. Может, попробуем это?

Стакан наполовину

Притчу про наполовину пустой/наполовину полный стакан наглядно иллюстрирует история с рейтингом лучших образовательных учреждений страны. Одни дуют в фанфары по поводу того, что гимназия Салахова – в топ-100 лучших школ России. Другие посыпают голову пессимизмом, поскольку по сравнению с прошлогодним рейтингом гимназия сдала 17 позиций – была на 81-м месте, сейчас – 98-я. Я же предлагаю взвешенный подход. Во-первых, неясны причины падения – это гимназия стала хуже, или в России просто стало больше хороших школ? Во-вторых, падение или рост необходимо рассматривать в тенденции, в ретроспективе нескольких лет. А тут – разброд и шатания, разные методы оценки и, собственно, разные рейтинги. Поэтому стакан не без воды, скажем так.

Ждем-с

Ну и перед майскими праздниками напоминаем трудящимся, что трудится с 1 по 5 мая не обязательно, как и с 9 по 12-е. Желающие даже могут попытаться открыть дачный сезон, ибо погода потихоньку уходит в плюс – во всяком случае, днем.