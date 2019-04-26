Городская администрация рассказала, как борется с насваем в школах Сургута

Как стало известно СИА-ПРЕСС, в школах Сургута остро стоит проблема употребления учащимися насвая, а в городе купить это психоактивное вещество подросткам не составляет труда — его продают в шаговой доступности от учреждений. Полицейские рассказали нам, что за полтора года инициировали только две проверки магазинов, где продают «запрещенку». Аргументировали небогатую статистику тем, что имеют право нагрянуть к продавцу только после обращения от граждан (больше таковых якобы не было).
Департамент образования Сургута тоже ответил на запрос корреспондента, пояснив, как чиновники борются с насвем в школах.
В этом году департаментом образования совместно с Сургутским государственным университетом для формирования мотивации к ведению здорового образа жизни, повышения компетентности обучающихся в вопросах профилактики различных заболеваний организованы курсы «Школа здоровья» для старшеклассников.
Кроме этого каждая общеобразовательная организация ведет работу по исключению доступа обучающихся к сайтам, не совместимым с образовательным процессом. Обеспечивается контентная фильтрация ресурсов сети интернет, в том числе пропагандирующим приобретение и потребление наркотических средств, курительных смесей.
Ученики в возрасте от 11 до 15 лет 13-ти общеобразовательных организаций приняли участие в конкурсе театрализованных миниатюр «Здоровым жить здорово!», организованном департаментом образования совместно Центром медицинской профилактики. Дети в своих выступлениях пропагандировали здоровый образ жизни, отказ от вредных и пагубных привычек.
На портале «Образование Сургута», в разделе «Профилактика употребления наркотических средств, психотропных веществ и спиртосодержащих напитков» размещены памятки для детей и родителей:
- «Несколько правил, позволяющих предотвратить потребление психоактивных веществ вашим ребенком»;
- «Признаки употребления наркотических средств и психотропных веществ»;
- «Симптомы употребления подростками наркотических веществ»;
- «Умей сказать – нет!»;
- «Что такое спайс?»;
- «Как оградить ребенка от алкоголя и наркотиков»;
- «Насвай: зачем нашим детям употреблять экскременты животных?»;
- «Правила, позволяющие предотвратить потребление ПАВ вашим ребенком»
- «Что ты знаешь о здоровом образе жизни, или как не навредить себе!?».
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А конкурсе театрализованных миниатюр «Здоровым жить здорово!»,
Это вообще Огнище! мощнейшая профилактическая работа. Особенно нужно взять в конкурс всех тех кто употребляет НАЦВАЙ. А потом ещё финальный конкурс сделать и ведущим взять товарища ПИЛЕВИНА.