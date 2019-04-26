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Городская администрация рассказала, как борется с насваем в школах Сургута

Учащимся блокируют доступ к «плохим» сайтам, организовывают курсы ЗОЖ и раздают памятки

Как стало известно СИА-ПРЕСС, в школах Сургута остро стоит проблема употребления учащимися насвая, а в городе купить это психоактивное вещество подросткам не составляет труда — его продают в шаговой доступности от учреждений. Полицейские рассказали нам, что за полтора года инициировали только две проверки магазинов, где продают «запрещенку». Аргументировали небогатую статистику тем, что имеют право нагрянуть к продавцу только после обращения от граждан (больше таковых якобы не было).

Департамент образования Сургута тоже ответил на запрос корреспондента, пояснив, как чиновники борются с насвем в школах.

В этом году департаментом образования совместно с Сургутским государственным университетом для формирования мотивации к ведению здорового образа жизни, повышения компетентности обучающихся в вопросах профилактики различных заболеваний организованы курсы «Школа здоровья» для старшеклассников.

Кроме этого каждая общеобразовательная организация ведет работу по исключению доступа обучающихся к сайтам, не совместимым с образовательным процессом. Обеспечивается контентная фильтрация ресурсов сети интернет, в том числе пропагандирующим приобретение и потребление наркотических средств, курительных смесей.

Ученики в возрасте от 11 до 15 лет 13-ти общеобразовательных организаций приняли участие в конкурсе театрализованных миниатюр «Здоровым жить здорово!», организованном департаментом образования совместно Центром медицинской профилактики. Дети в своих выступлениях пропагандировали здоровый образ жизни, отказ от вредных и пагубных привычек.

На портале «Образование Сургута», в разделе «Профилактика употребления наркотических средств, психотропных веществ и спиртосодержащих напитков» размещены памятки для детей и родителей:

  • «Несколько правил, позволяющих предотвратить потребление психоактивных веществ вашим ребенком»;
  • «Признаки употребления наркотических средств и психотропных веществ»;
  • «Симптомы употребления подростками наркотических веществ»;
  • «Умей сказать – нет!»;
  • «Что такое спайс?»;
  • «Как оградить ребенка от алкоголя и наркотиков»;
  • «Насвай: зачем нашим детям употреблять экскременты животных?»;
  • «Правила, позволяющие предотвратить потребление ПАВ вашим ребенком»
  • «Что ты знаешь о здоровом образе жизни, или как не навредить себе!?».

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Сегодня в 13:26, просмотров: 249, комментариев: 2


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Комментарии:
zarnica86
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Сегодня в 15:46
Ну теперь то хоть сразу полегчало даже. Раздали памятки, это да, это решение) теперь то уж точно НАЦВАЙ уйдёт из школ)
А конкурсе театрализованных миниатюр «Здоровым жить здорово!»,
Это вообще Огнище! мощнейшая профилактическая работа. Особенно нужно взять в конкурс всех тех кто употребляет НАЦВАЙ. А потом ещё финальный конкурс сделать и ведущим взять товарища ПИЛЕВИНА.
Albert Leonov
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Сегодня в 16:06
Хочется сказать словами "белого человека" ....

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Мнения

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