Городская администрация рассказала, как борется с насваем в школах Сургута

Как стало известно СИА-ПРЕСС, в школах Сургута остро стоит проблема употребления учащимися насвая, а в городе купить это психоактивное вещество подросткам не составляет труда — его продают в шаговой доступности от учреждений. Полицейские рассказали нам, что за полтора года инициировали только две проверки магазинов, где продают «запрещенку». Аргументировали небогатую статистику тем, что имеют право нагрянуть к продавцу только после обращения от граждан (больше таковых якобы не было).

Департамент образования Сургута тоже ответил на запрос корреспондента, пояснив, как чиновники борются с насвем в школах.

В этом году департаментом образования совместно с Сургутским государственным университетом для формирования мотивации к ведению здорового образа жизни, повышения компетентности обучающихся в вопросах профилактики различных заболеваний организованы курсы «Школа здоровья» для старшеклассников.

Кроме этого каждая общеобразовательная организация ведет работу по исключению доступа обучающихся к сайтам, не совместимым с образовательным процессом. Обеспечивается контентная фильтрация ресурсов сети интернет, в том числе пропагандирующим приобретение и потребление наркотических средств, курительных смесей.

Ученики в возрасте от 11 до 15 лет 13-ти общеобразовательных организаций приняли участие в конкурсе театрализованных миниатюр «Здоровым жить здорово!», организованном департаментом образования совместно Центром медицинской профилактики. Дети в своих выступлениях пропагандировали здоровый образ жизни, отказ от вредных и пагубных привычек.

На портале «Образование Сургута», в разделе «Профилактика употребления наркотических средств, психотропных веществ и спиртосодержащих напитков» размещены памятки для детей и родителей:

«Несколько правил, позволяющих предотвратить потребление психоактивных веществ вашим ребенком»;

«Признаки употребления наркотических средств и психотропных веществ»;

«Симптомы употребления подростками наркотических веществ»;

«Умей сказать – нет!»;

«Что такое спайс?»;

«Как оградить ребенка от алкоголя и наркотиков»;

«Насвай: зачем нашим детям употреблять экскременты животных?»;

«Правила, позволяющие предотвратить потребление ПАВ вашим ребенком»

«Что ты знаешь о здоровом образе жизни, или как не навредить себе!?».

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