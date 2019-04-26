​Что делать, если ребенка распределили в детский сад Сургута далеко от дома?

Администрация Сургута опубликовала списки детей, зачисленных в детские сады на 2019/20 учебные годы. Ознакомиться с ними можно здесь. В соцсетях множество родителей написали гневные с посты и комментарии, возмущаясь тому, что их детям дали места далеко от дома, хотя они указывали, что хотят в конкретное учреждение.

СИА-ПРЕСС разбирался, что делать, если ребенку дали место в детском саду далеко от дома?

Материал составлен при содействии МКУ «Управление дошкольными образовательными учреждениями» в Сургуте.

Почему ребенок направлен не в тот детский сад, который был указан в качестве желаемого?

В первую очередь в список включаются дети, имеющие право на приоритетное получение мест в детских садах.

При распределении мест учитывается возможность их предоставления с даты и в желательной организации, которые указывает родитель при написании заявлении о включении в Реестр. Если такой возможности нет (не хватило мест, отсутствуют группы соответствующей возрастной категории), то ребенок направляется согласно возрастной категории в любой другой детсад, где имеется свободное место.

Подчеркнем, что требований о предоставлении места ребенку в дошкольной организации вблизи его проживания в законах РФ нет.

Что делать, если вас не устраивает тот сад, в который распределили ребенка?

Вариант 1

Еще до момента зачисления в детский сад провести с другим ребенком той же одной возрастной категории взаимообмен мест.

Для этого родители детей должны обратиться с заявлением об осуществлении обмена местами в МКУ «УДОУ» (ул. Дзержинского, 4/1). Заявление предоставляется до зачисления детей в муниципальные организации.

Вариант 2

Обратиться в желаемые детские сады для решения вопроса перевода к ним.

На сайтах образовательных организаций есть раздел «Перевод детей в дошкольные образовательные учреждения», где можно посмотреть очередь на перевод воспитанников к ним.

Вариант 3

Отказаться от выделенного места, подав в МКУ «УДОУ» заявление о сохранении ребенка в Реестре до следующего распределения детей по детсадам (до мая 2020 года).

Где можно найти желающих обменяться местами в детсадах Сургута?

Что будет, если проигнорировать распределение мест?

В случае если родители не явятся до 10 августа текущего года для приема в детсад, и при этом не предоставят в МКУ «УДОУ» заявление о сохранении места в Реестре, то управление зафиксирует отсутствие потребности в получении места. В этом случае родители смогут повторно подать заявление о включении ребенка в Реестр (через МФЦ или Госуслуги). Но ребенок будет включен в реестр по дате текущего обращения.

Если родители не явятся для приема в детсад, но до 10 августа текущего года лично обратятся в МКУ «УДОУ», то ребенка восстановят в Реестре по старой дате регистрации, но желаемый год поступления в детсад переносится на следующий.

Для родителей, чьи дети распределены в разные сады

Если в семье воспитываются несколько детей, принятых в разные детские сады, то перевод одного из них будет в приоритете у руководства учреждения, чтобы дети могли посещать одну и ту же организацию. Но такой вариант также осуществляется при наличии возможности.