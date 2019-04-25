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​Варламов ответил сургутянам. Лучше бы он этого не делал

Илья Варламов, известный в России урбанист, приезжавший с визитом в начале этой недели в наш город, ответил на возмущение сургутян по поводу последствий своего визита.

А последствия, напомню, оказались не разрушительными, но вполне волнительными – сотни гневных отзывов в адрес варламовского патологоанатомического заключения относительно города и его будущего, разделение сургутян на два лагеря – валить/оставаться или стыдиться/гордиться, наконец, ответ главы о том, с чем он согласен или несогласен (хорошо, что постулатов Варламова с которыми Вадим Николаевич не согласен не значительно, но больше).

И вот теперь прилетел ответ от самого Варламова. Из Калининграда, очередного города, который, видимо скоро, подвергнется публичному унижению.

Начнем с того, что в своем ответе Варламов всех нас, тех, кто остался недовольными его визитом, обозвал пустоголовыми – «Вестник Сургутского завода кукольных голов» вызвал у него утреннюю дрожь в руках и непроизвольное почти подавление круассаном. Видимо с дрожью в руках он и написал то, что у него в итоге получилось. А получилось, прямо скажу, так себе.

Илья, как ему кажется грамотно, отдав должное нашему Главе, начал последовательно, цитата за цитатой, опровергать мнение Шувалова о его же, Шувалова, городе и развивать свои идеи относительно светлого будущего роботизации.

Эх, Илья, вашими устами да мед пить! По заключению «эксперта» лет этак через 30 или 50 мы все будем получать пассивный доход, жить на югах, а вкалывать будут роботы, а не человек. Это один вариант развития событий. Надо сказать достаточно полярный. На другом полюсе, наверное, Терминатор и восстание машин. Но не об этом сейчас. А о городе.

Читал я ответ Варламова и думал. Ну вот, другое дело, наконец-то без хамства (если все же не замечать «кукольные головы») и по делу. Подписываюсь под его словами о том, что:

«Всё-таки хотелось бы, чтобы подобные вопросы (оформления входных групп домов), вопросы стилистические, решали профессионалы. Тут всё очень просто. Этим должны заниматься архитекторы. Мэрии Сургута надо пригласить хороших архитекторов, которые разработают проект (в том числе и колористический) оформления входных групп в типовых панельных домах. И я всё-таки настаиваю, что Сургут должен выглядеть не так»

и

«… я очень надеюсь, что город научится штрафовать злодеев, которые паркуются на газонах»

Илья, я тоже на это надеюсь. А еще я надеюсь на то, что вы научитесь вести себя не по-хамски и когда-нибудь поймете, что публичные личности должны быть хоть немного социально ответственными, поскольку с них берут пример молодые. А молодые, читая Варламова, помимо порой псевдоурбанистических размышлений, учатся наглости, чванству в общении и мату. А как еще назвать то, каким образом Илья ответил Елене Куриловой, которая позволила себе смелость покритиковать «мэтра урбанистики».

На замечание о том, что негоже выражаться матом на людях, Варламов специально в очень грубой форме оппонирует женщине. Рождая в свой адрес такой негатив, что желание встретиться с Ильей возникает не только у Вадима Николаевича после критики вокзала, но и, думается, у большинства сургутских мужчин. Только не для того, чтобы в очередной раз прыгать через лужи. Да еще и детей паучатами обозвал.

В очередной раз с использованием нецензурной лексики уважаемый Херр оскорбил наши заборчики. Вадим Николаевич, предлагаю уже поместить их на открытки и сделать брендом. Вполне серьезно.

Прилетело за заборчики всей администрации:

Курилова: «Критика товарища (Варламова) не помогла – стало только хуже, потому что администрация, вняв претензии, перекрасила милые заборчики в грязный зеленый цвет".

Варламов: У нас на такое говорят "заставь дурака богу молиться"...

Интересно, свежеиспеченный закон об оскорблении власти в данном случае работает?

Ну и конечно в очередной раз Варламов назвал мудаков мудаками. Алло, мудаки, вы слышали? Теперь вы такие в квадрате! Эх, крикнул, а в ответ тишина…

А оказывается, они у нас в городе есть:

Варламов: «Так, у нас тут некий Филипп объявился. Ок. Дорогой Филипп, мудаками я назвал мудаков, которые паркуются на газонах, засирая твой любимый город. Ты ходишь по улицам и дышишь пылью, твоя обувь в грязи, во двор страшно выйти. И это в том числе потому, что в городе есть мудаки».

О, боже, люди! В Сургуте есть мудаки! Они вокруг нас! А судя по количеству грязи весной и осенью – именно в этот период у них обострение! Осмотритесь вокруг, может заметите кого! Весна же!

Конечно, грязь – это беспроигрышная тема для обсуждения и осуждения. И, как и лужи, один из главных коньков Варламова.

Мы не представляем жизни без грязи? Да! Виноваты мы в этом? Безусловно.

Но грязь на наших улицах – это неминуемо в городе, построенном на сибирском болоте. Это как песок в пустыне.

И с Дубаем сравнивать не будем, хотя там песка на улицах столько нет, сколько у нас грязи. Но с Дубаем и смысла сопоставлять нет. Пусть лучше Москву с Дубаем сравнивают.

И на мнение Сергея Антонова о том, почему Сургут не станет Дубаем Илья, вроде бы, дает корректный ответ. Но тут же опять выставляет нас с вами безмозглыми «кукольными головами»

Варламов: Почему сургутяне не понимают, что с климатом есть проблемы?

Ох…! Заметьте, в отличие от Варламова это восклицание у меня в мат не превращается))), Хотя возмущен я не меньше. Вообще, мы тут живем и ничего про свой климат не одупляем!

А что из Сургута плохой Копенгаген это и ежу понятно. В городе бесконечных гей-парадов в разноцветье разбираются гораздо лучше.

В общем, дорогой Илья, ждем новостей из Калининграда. Или куда вы еще собираетесь?

P.S. Обращение Варламова сургутянам.

Читайте также блог корреспондента СИА-ПРЕСС Артема Мазнева об ожиданиях и реальности сургутской урбанистики. А еще интервью Варламова нашей редакции о том, что Сургут как моногород может умереть после ухода Сургутнефтегаза.


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Сегодня в 16:25, просмотров: 246, комментариев: 1


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Комментарии:
Мудрец
не нравится
Сегодня в 16:40
Я полностью согласен с Филиппом, но не понимаю: почему всеносятся с этим блохером как с писаной торбой? Я понимаю, что ему такая реклама нужна. Но нам-то зачем?! Лично для меня этот Варламов никто и звать его никак. Ничего из себя не представляет. Вот правильно говорят, что все квазизвезды масс-медиа пространство стали таковыми именно потому, что СМИ о них постоянно писали почем зря. Хотя они из ничего не предстваляют и выеденного яйца не стоят. Так может не замечать их просто?

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Мнения

​Варламов ответил сургутянам. Лучше бы он этого не делал

​Варламов ответил сургутянам. Лучше бы он этого не делал
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