​Католики Сургута отметили Воскресение Иисуса Христа // ФОТОРЕПОРТАЖ

Католическая Церковь, в том числе и католический приход св. Иосифа Труженика в Сургуте, 21 апреля отмечали главный христианский праздник — Воскресение Иисуса Христа.

Хотим поделиться этой великой радостью со всеми жителями нашего города, а также пожелать нашим братьям и сестрам — православным и греко-католикам — глубокого переживания пасхальных событий в ближайшие дни.

Как принято в Католической Церкви, мы отмечали Священное Пасхальное Триденствие.

Великий Четверг — воспоминание Тайной Вечери, когда Иисус установил таинства Евхаристии и Священства, а также умыл Апостолам ноги. В этот день католики участвуют в торжественной Святой Мессе, когда благодарят за дар Евхаристии, Причастия, а также поздравляют священников с их праздником. Во время Мессы совершался обряд омовения ног 12 мужчин, а еще несколько человек, уже взрослых, после тщательной подготовки, катехизации, впервые в своей жизни приняли Святое Причастие.

После Мессы Пресвятые Дары относили в специально подготовленное место – темницу, в память о том, что Иисуса поймали и заключили в тюрьме.

В пятницу мы участвовали в специальной литургии Креста. Каждый из прихожан целовал крест, чтобы таким образом почтить Иисуса в тайне Его страдания и смерти. После литургии Пресвятые Дары относятся в Гроб Господень и там, в пятницу вечером и в субботу весь день, верующие молятся, ожидая воскресения Иисуса Христа.

В субботу вечером, начинается главная пасхальная литургия — Навечерие Пасхи, когда переживаем самое главное событие — Воскресение.

Во время этой литургии одна женщина, после длинной и тщательной подготовки, катехизации, приняла таинство Крещения, а все остальные в этот день обновили свои крещальные обеты.

Всех христиан нашего города, кто уже переживал Пасху и кто только будет переживать, поздравляем с самым великим и самым главным праздником.

Когда читаем в Евангелии опасения воскресения Иисуса и встречи Воскресшего с людьми, можем заметить, что это событие пробудило в людях эмоции. Женщины, которые пришли ко гробу, ученики Иисуса и другие не остались равнодушными к этому событию. Желаю всем жителям нашего города не оставаться равнодушными в эти дни и лично встретить воскресшего Иисуса, и пережить радость от этой встречи. Всем желаю благословения от Воскресшего, живого Иисуса Христа.

Поздравляю Вас со светлым праздником Пасхи!

Христос Воскрес!





































Фото: Архив о. Марэка Ящковски