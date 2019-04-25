Если Сургутнефтегаз когда-нибудь уедет, то для Сургута это будет как потеря близкого родственника

В последнее время в Сургуте много обсуждают возможный переезд штаб-квартиры Сургутнефтегаза в Санкт-Петербург. И хоть тревога, вроде бы, оказалась ложной, и компания никуда уезжать сейчас не собирается, многие в городе уверены, что рано или поздно это произойдет. О том, какие последствия это может иметь для Сургута, нашей редакции рассказал экономист, ведущий научный сотрудник лаборатории исторических исследований СурГПУ Вячеслав Некрасов.

Здесь нужно разделять психологическую сторону и экономическую. Сургутнефтегаз – это единое целое с городом. Горожане привыкли к тому, что руководство компании живет, по большому счету, вместе с ними. В отличие от того же Газпрома, Сургутнефтегаз смотрится роднее, в конце концов, хотя бы потому, что там больше сургутян работает. Поэтому, конечно, если завтра руководство Сургутнефтегаза переедет в Санкт-Петербург, то это будет воспринято болезненно, может быть даже станет шоком. Представьте себе, что ваш друг или любимый родственник уехал в другой город. Для вас это будут психологической травмой. Сразу риски, что станет с городом. В любом случае, даже с учетом того, что Владимир Богданов не столь часто появляется публично и делает какие-то заявления, но все, так или иначе, ощущают, что это тот человек, который радеет за интересы города и, раз уж он и другие руководители компании живут здесь, значит у города все отлично. Эта психологическая сторона особенно важна.

С экономической точки зрения переезд не столь чувствителен. Может быть, кроме НДФЛ, поскольку руководство предприятия получает здесь высокую зарплату. Но в масштабе всего бюджета это все-таки не так много, по большому счёту. Я думаю, что, даже если руководство компании переедет, то социальные программы все равно сохранятся. Единственное, может быть усилится определенный деструктив, потому что сам факт присутствия здесь руководства компании создает систему сдержек и противовесов в отношениях с администрацией, другими бизнес-силами или социальными группами. Если вспомнить, то Богданов делал периодически заявления о том, что, вот, «Сургут – это наш город и мы не позволим» или наоборот «мы позволим». Я считаю это правильным. Ведь и Богданов, и руководство живет в этом городе уже давно. Но все-таки первая сторона вопроса, психологическая, более болезненная. Это все может снизить уверенность горожан, в том, что следует здесь жить. Так что я бы оценивал такую перспективу негативно.