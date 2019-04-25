В Сургуте с 29 апреля по 12 мая вводится особый противопожарный режим. В это время сургутяне за разведение костров, сжигание травы и мусора, а также жарку шашлыков могут получить штраф до четырех тысяч рублей.

СИА-ПРЕСС разбирался, как пожарить шашлык в Сургуте и не нарваться на штраф.

Где ни в какое время нельзя жарить шашлыки?

Места, где нельзя разводить костер или жарить шашлык (в том числе и в мангале) определены постановлением Правительства «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»:

в местах с подсохшей травой;

под кронами деревьев;

в местах, где проходили рубки и есть остатки деревьев либо заготовленная древесина;

в молодых хвойных лесах;

на гарях;

на участках поврежденного леса;

на торфяниках;

на территории заповедников.

Как жарить шашлык на даче или возле дома в городе, чтобы не получить штраф?

Жарить шашлык в черте города (перед домом) или на своей даче разрешается, только если соблюдены определенные условия. Их регламентирует порядок использования открытого огня и разведения костров:

Скорость ветра не выше 10 м/с, а если используется мангал без ограждений — не более 5 м/с.

Расстояние от мангала до дома не меньше 5 м, а если открытый огонь — то до зданий и сооружений не меньше 50 м.

Владелец частного дома должен обеспечить наличие на своей территории емкостей с водой объемом не менее 200 литров или огнетушителей;

Над огнем не должны находится ветви хвойных деревьев;

Если костер разведен прямо на земле, то он должен быть в яме глубиной не меньше 30 см и диаметром не больше 1 м, и окопан полосой шириной не менее 40 см;

При жарке шашлыков без мангала, рядом с костром в радиусе 30 м не должно быть лиственных деревьев, и в радиусе 100 м — хвойных.

Кстати, по словам начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Югре Вадима Симоненко, югорские дачники за нарушение правил пожарной безопасности периодически штрафуются, но сколько из них именно за неправильную жарку шашлыков — не известно: «Административная практика идет за нарушение требований пожарной безопасности. Поэтому нельзя выделить количество людей, оштрафованных за жарку шашлыков». Также эксперт пояснил, что в обычное время, когда не введен особый противопожарный режим, нарушитель, скорее всего, отделается предупреждением, если от его действий никому не был причинен ущерб.

К сведению

Нарушителей особого противопожарного режима в Сургуте с 29 апреля по 12 мая будут ловить как сотрудники соответствующих ведомств, так и квадрокоптер.

В дачных кооперативах Сургута с начала этого года произошло 47 пожаров. Это треть всех пожаров на территории города.

Фото: twitter.com

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