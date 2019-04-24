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​Зеленский – Россия – надежда

Вот уж не думал, что мой вполне миролюбивый пост про Украину вызовет такую жаркую и острую полемику среди ее читателей. Даже Сталина вспомнили, чем немало меня удивили. Удивило, впрочем, не только это.

До чего же высокий градус эмоций у нас вызывает элементарная человеческая надежда на лучшее. Почему мы не хотим верить, что на Украине победил честный молодой политик, который вполне демократическим путем пришел на смену коррупционной власти Порошенко? Почему мы не хотим верить, что Зеленский постарается и приложит все усилия для выстраивания братских отношений с Россией? Почему мы не верим, что наше собственное будущее зависит только от нас самих? Почему мы с легкостью верим в какое-то мировое закулисье, которое якобы, правит всем миром, и не хотим верить в свою самостоятельность?

Думаю, ответ здесь простой – так думать гораздо проще – что от тебя ничего не зависит, что за нас давно все решили – как нам жить, и куда нам идти. И тогда делать ничего не надо, брать на себя хоть какую-то ответственность тоже. И остается самое простое – упиваться этим «знанием» и злопыхать сидя на своем диване.

Конечно, каждый имеет право на свой выбор, только думается мне – вот такой путь, «премудрого пескаря» точно никуда не ведет.

Читайте предыдущий блог Эдуарда Иваницкого о победе Зеленского на выборах президента Украины.


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Сегодня в 12:52, просмотров: 281, комментариев: 2


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Комментарии:
Будулай Алмазов
не нравится
Сегодня в 13:24
Позиция Зеленского по Крыму и ЛДНР известна. Компромиссы, наверное, возможны. Но о братских отношения речи идти не может (разве что совсем оголодают). И не много ли рассуждений о геополитике для депутата уездного города? О решении проблем своих избирателей напишите лучше.
6xz34e
не нравится
Сегодня в 15:48
Эдуард!У нас на дорогах колеЙность зашкаливает,дети в три смены учатся,быстровозводимые спортзалы в" долгоиграющие пластинки" превращаются...Работы полно,а Вы все про Украину!Вы в России,в Сургуте живете? Или вы здесь "подживаете"?

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