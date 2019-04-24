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Насвай не только опасен сам по себе — он может привести ребенка к тяжелым наркотикам

Насвай не так безобиден, как нашим детям преподносится. То есть имеется масса последствий, начиная от заражения разными видами гельминтов, потому, как там помет содержится, до раковых образований. Последствия очень даже тяжкие.

Между тем насвай несет как физическую, так и психологическую зависимость. Кроме того, через него идет приобщение к более серьезным психоактивным веществам. Не исключено, что в жевательную смесь будут добавляться и другие, так называемые дизайнерские наркотики [психоактивные вещества, разрабатываемые для обхода законов, синтетические заменители какого-либо натурального вещества, полностью воспроизводящие наркотические свойства последнего — прим. ред.].

Наиболее эффективной мерой по предупреждению потребления и распространения насвая среди детей и подростков в нынешней ситуации является системная профилактическая работа, направленная на снижение спроса, которая проводится на уровне образовательных учреждений, семьи, с участием педагогов, медицинских специалистов, волонтеров, родителей, средств массовой информации и общественности.

Волшебных рецептов здесь нет. Всем ведомствам надо относится к теме профилактики не формально, а каждому отвечать за свой участок. Правоохранителям — отслеживать распространение пагубного зелья, родителям — давать ребенку внимание и любовь, учителям и органам исполнительной власти — вести грамотную профилактику. Ведь зачастую неграмотные профилактические мероприятия ведут к интересу к психоактивных веществам.

Читайте по теме: «Школьникам Сургута в открытую продают насвай»


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Сегодня в 11:13, просмотров: 304, комментариев: 1


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Комментарии:
6xz34e
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Сегодня в 15:53
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