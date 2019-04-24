Урбанистика: ожидание против реальности

Илья Варламов приехал в Сургут спустя четыре года с момента своего предыдущего визита. За это время здесь прошло несколько урбанистических форумов-съездов-конвентов. Был ли какой-то выхлоп от них? То, чем можно было бы похвастаться перед человеком, который, собственно, и ввел моду на эту самую урбанистику? В общем, нет. Многие, думаю, с этим согласятся.

Причин тут может быть несколько. По традиции, начнем с критики чиновников. С одной стороны, они так и не смогли извлечь из этих форумов какой-то прикладной смысл, а может быть, просто не поняли, как это сделать. Не зря Варламов в своем интервью СИА-ПРЕСС сказал, что тем, кто в России принимает решения, не хватает компетенций. Урбанистика для чиновников так и осталась неким ситуативным пиар-механизмом, оперирование которым у них все равно вызывает сложности. Убедиться в этом можно, посмотрев на прогулку Варламова по Сургуту с главой города Вадимом Шуваловым. Ситуацию контролировал сам блогер, из-за чего «урбанистика» стала играть уже против нашей родной администрации. К чести Шувалова, он не побоялся позвать Варламова в апреле, когда город похож на одну большую лужу. Но если это задумывалось как некий пиар-ход, то, боюсь, он не возымел должного эффекта.

У той части жителей, которой это все было интересно, прогулка с блогером вызвала раздражение («совсем нечем заняться»), а кто-то лишь мрачно усмехнулся («мы и так знаем, на что похож наш город»). Отыскались и патриоты («с чего это заезжий москвич поносит мой город?»). Но, справедливости ради, большей части жителей было плевать. И визит Варламова, и прогулка с главой, да и сама урбанистика им, по большому счету, не нужна. Тут мы подходим к еще одной причине, почему форумы не имеют эффекта.

Запроса нет. У большей части населения все эти урбанистические изыски не вызывают никаких эмоций. Дороги поровнее – это да. Чтоб во дворах парковка была, да еще бесплатная – обеими руками. Школа под окнами – дайте две. Зато велодорожки, платные парковки, закрытые дворы, пешеходная сеть – а зачем? Нет, конечно, есть люди, которые задумываются об этом, но, давайте начистоту – их меньшинство. Отсутствие массового запроса на хорошую городскую среду провоцирует апатию у немногочисленных активистов-урбанистов: Если это никому не нужно, то на черта я так стараюсь? С такими настроениями не получится продавить полезную для городской среды инициативу. Только и останется, что ходить на форумы и в н-дцатый раз рассказывать, что такое хорошо и что такое плохо. Ну и в качестве злой иронии – Варламов вечером после прогулки с главой прочитал лекцию с названием «Урбанистика: ожидание и реальность».

Но надежда все же есть. Идеи, которые транслируют Варламов и подобные ему, впитывают те, кто сегодня учится в старших классах и на первых курсах (аудитория интернета). А их на лекции было много, поверьте. Так что, может быть, до того, как Сургут умрет (по Варламову), мы успеем пожить, как в лучших городах Европы.