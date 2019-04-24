​Район Геологов в трехлетней перспективе

Сколько нужно времени, чтобы из деревянной, неприспособленной для жизни части зарождающегося северного городка превратиться в один из наиболее перспективных районов экономического и нефтяного сердца нашей страны? Оказалось, всего полвека.

Именно столько прошло с момента, как на берег Оби в районе Черного Мыса впервые высадилась экспедиция Фармана Салманова, открывшая перед Сургутом колоссальные перспективы для развития. Я не ошибусь, если назову район Геологов – культурным и историческим наследием нашего города, ведь именно из этой реперной точки началась история Сургута и его активная застройка.

Сегодня мне бы хотелось рассказать вам о дальнейших перспективах развития комфортной городской среды кластера ул. Мелик-Карамова и Геологической, которые уже в ближайшем будущем станут реалиями.

Большое внимание район Геологов получил в части благоустройства дорожного полотна – в прошлом году здесь почти полностью восстановили улицу Геологическую, на очереди – Мелик-Карамова, соединяющая ЖК «Возрождение» и Югорский тракт.

Преобразования световой среды затронут расположенные на этом участке доминанты – к реконструкции освещения готовятся МЭС Западной Сибири и КСК «Геологов», что выходят на первую линию, а также административное здание за ТЦ «Росич», где планируется разместить офис ЧОП.

КСК "Геолог"

МЭС «Западной Сибири», Административное здание возле ТЦ Росич

Здесь же, в восточной части города, продолжается формирование отдельного жилого кластера – с полноценной инфраструктурой и комплексным благоустройством территории. Вблизи ЖК «Возрождение» и Преображенского Собора уже в 2019 году планируется создание мультимедийного исторического парка «Россия – моя история».

Парк «Россия – моя история»

Аналогичные проекты успешно функционируют в других крупных городах страны - первый открылся в 2015 году в Москве в районе ВДНХ, позже появились филиалы в Уфе, Екатеринбурге, Ставрополе, Волгограде, Махачкале.

В Сургуте на реализацию проекта городские власти выделили площадь порядка 6 тысяч квадратных метров – помимо парка, тут расположатся современная библиотека, художественная студия, филиалы сургутских музеев. Проект курирует глава региона Наталья Комарова и перспективы у него действительно многообещающие.

В части световой среды — этот участок города также получит комплексное оформление, в котором каждый из объектов станет неотъемлемой частью единого светового паззла.

Сегодня работы по архитектурной подсветке ЖК «Возрождение» только набирают обороты. Сейчас мы завершаем монтаж освещения стилобата — нижнего яруса, где расположится торговый центр, и продолжаем работы по динамичной подсветке «свечек» — на них по проекту предусмотрена установка медиаэкранов с возможностью трансляции простой графической информации. Вид с объездной обещает быть фантастическим.

ЖК «Возрождение» (вид с Объездной)

В повестку этого года войдет вопрос и о реконструкции архитектурного освещения центральной доминанты района Геологов — Храмового ансамбля Преображения Господня. Необходимость эта шага стала очевидна, когда в Сургуте стартовал благотворительный проект по подсветке религиозных сооружений.

Не нужно быть большим экспертом, чтобы увидеть контраст между вечерним обликом Преображенского Собора и храмами, получившими архитектурную подсветку совсем недавно — Храм Св. Татианы, Часовня св. Троицы, Храма св. Георгия Победоносца,Храм Николая Чудотворца.

Возведенный в двух шагах от Собора жилой комплекс «Возрождение» только усилил этот контраст. На фоне яркого парка и огромного ЖК с ультрасовременной подсветкой – один из первых сургутских храмов совсем потерялся и выглядит невыразительно.

ЖК «Возрождение» и Преображенский Собор

К слову о парке «Геологов-первопроходцев», впервые прославившим Сургут на всероссийском конкурсе лучших проектов по освещению ENES: его благоустройство в 2015 году стало большим шагом навстречу жителям. Сегодня эта полноценная прогулочная зона – с аккуратной пешеходной аллеей и красивым световым обликом, центральной доминантой которого выступает памятник первооткрывателям сургутской нефти – полностью находится на балансе города.

Памятник геологоразведчикам Среднего Приобья, Парк Геологов и Преображенский Собор

Становится очевидным — застройка активно развивающегося района Геологов только набирает обороты. Уже сейчас для желающих приобрести тут квартиру открывается богатый выбор — помимо «Возрождения» здесь возводятся три масштабных объекта жилой инфраструктуры. Напротив парка Геологов, на месте снесенного десять лет назад ДК «Геолог», сейчас строится стильная высотка — 17-этажный жилой дом компании «Сибпромстрой».

Для ценителей уюта и малоэтажной застройки – в двух шагах от гимназии им. Ф.К. Салманова появится комфортабельный 5-тиэтажный жилой комплекс «Ривер Хаус». И еще один жилой дом украсит вечернюю панораму 24 микрорайона.

Эскизный проект ЖК «Ривер Хаус», Гимназия им. Ф.К. Салманова

Так, шаг за шагом, не пользующийся ранее большим спросом район Геологов уже в перспективе ближайших трех лет может стать одним из ключевых культурно-рекреационных кластеров города, где жить с точки зрения инфраструктуры будет по-настоящему комфортно и престижно.

Схема архитектурных доминант р-на Геологов