Плохой Варламов

Блогер Илья Варламов придумал писать про плохие и хорошие города – например, несколько лет назад у него был «плохой Сургут» и «хороший Сургут». Ну, раз бывают в основном очень плохие, а иногда хорошие города, то почему бы не быть плохому Варламову и немножечко хорошему Варламову? Речь не о его личности и политических предпочтениях, а о последней статьей про Сургут – где он НЕправ, а где, возможно, и прав.

Самое первое, что хотелось сказать это то, что анализировать и делать какие-то выводы о том или ином городе или местности можно, только пообщавшись с местными жителями, узнав определенные особенности или, возможно, их традиции.

Например, пишет какой-нибудь псведо-блогер о неведомой бетонной ерунде, расположенной в городе Nи недоумевает: «А зачем такой стыд и позор поместили в самом центре города?». И тут же строчит гневные статейки по этому поводу. А на самом деле оказывается, что эта бетонная ерунда когда-то удержала местную плотину от тотального затопления города и горожане в незапамятные времена оставили ее как символ своего спасения. Этот случай я придумал только что, но он ярко показывает, что не нужно все и вся критиковать «с плеча», а, вначале, немножко подумать и, так сказать, посоветоваться с товарищами.

Теперь по его статье.

Первым делом наш Урбанист (с большой буквы «У») задается вопросом – «Зачем вообще нужен Сургут?». И демонстрирует будущее вымирание нас с вами из-за прихода роботов на службу к нефтяникам и газовикам. Дескать, и «настоящие сибирские мужики» будут не нужны. Вообще, не буду здесь начинать писать про заслуги наших отважных людей – нефтяников, газовиков, энергетиков и еще более отважных ветеранов этих отраслей. Все равно страниц не хватит.

Скажу про другое – не думает ли наш достопочтимый блогер, что когда на смену человеку придут роботы, то люди станут не нужны везде – и в Норильске, и в Сочи, и в Санкт-Петербурге, и в Москве. Роботы вообще заменят нас всех – и меня, и вас, и Варламова. И конкретно Сургут здесь вообще не причем. Почему удобнее будет жить, например, в Тюмени, не понятно. Если уж верить варламовским прогнозам по роботизации, то все мы должны будем переехать жить на узкую полоску черноморского побережья Кавказа … и в Крым. Ну, там же самый лучший климат для жизни, творчества и праздного прозябания на лаврах роботизации.

В дополнении Варламов пишет, что Сургут – это не Дубай, «который давно соскочил с нефтяной иглы и развивается как туристический, торговый, финансовый и логистический центр». Непонятно, почему Сургут не может превратиться по аналогии с Дубаем в такой центр, что ему мешает? Но Илья уверенно отвечает: «Тут ужасный климат», хотя бывал в Сургуте только два раза по одному дню. Да и вообще, Дубай как-то тоже не отличается мягкостью и приятностью климата. Как говорится, «без комментариев».

Вроде бы нужно похвалить нашего ГлавУрбаниста за вскрытие проблемы с лужами во дворах. Но ведь вот в чем главная загвоздка. Эту проблему можно было описать одним – двумя фото, но Илья прокручивает эту тему без конца и без начала – я насчитал 26 страшных картинок про лужи и грязь. Да мы с первой картинки поняли нашу проблему, давай дальше. Но нет, надо же что-то ему ставить в свою шаблонную статью.

Далее Варламов ужасается нашими переходами и сообщает нам, неразумным, что «машины гоняют по широченным дорогам, нерегулируемые переходы нарисованы через шестиполосные дороги, некоторые части перехода подтоплены и в грязи».

Может быть, дорогие читатели, вы меня сейчас распнете, но мне кажется, что в Сургуте одна из самых лучших ситуаций в стране с исполнением ПДД в части пропуска пешеходов на нерегулируемых переходах. Абсолютное большинство автомобилистов «встают по стойке смирно» при намерении пешехода перейти проезжую часть. Конечно, есть и обратные случаи, но они даже близко не являются нормой для нашего города.

Также столичный урбанист насмехается над великолепным памятником основателям Сургута. Среди прочего Варламов сообщает, что если три фигуры худо-бедно подходят под смысл памятника, то «священника поставили просто «для духовности». Забавный и показательный косяк». Только косяк, как вы выразились, не наш, а Ваш, господин Варламов (ну, вроде, не «товарищ»).

Памятник создавали в начале 2000-х годов, а задумывали еще раньше и никаких историй про «духовность» и «скрепы» в те времена в стране еще не было. Фигура священника в памятнике символизирует распространение православия на языческом севере новых земель царствия Московского. Это очень логично, так как Сургут был оплотом не только военной, но и религиозной власти России во вновь приобретенных землях от Оби до холодного океана.

На одном из фото (№33 его статьи) рассказывается, что нет необходимости раскрашивать здания в яркие цвета, даже если вы живете на севере. Нужно, дескать, просто сделать город чистым, дворы ухоженными, а улицы безопасными. Честно говоря, если убрать лужи и грязь, в общем-то, наш город и сейчас можно, хоть и с натяжкой, назвать и чистым, и ухоженным и безопасным. Но почему-то все равно остается бледным и безликим.

Да потому, что «расцвечивать» здания можно, только делать это нужно правильно и интересно, а не спустя рукава. Посмотрите на северные Стокгольм и Копенгаген, или Амстердам, или Лондон.

Копенгаген (фото flickr.com)

Стокгольм (фото jazztour.com)

Они яркие! Конечно, каждый по-своему. Амстердам и Лондон – яркие своими красно-кирпичными и темно-кирпичными контрастными зданиями. А Стокгольм и Копенгаген вообще – просто яркие и разноцветные и никто не покушается на их, казалось бы, нелепость в выборе цвета и неординарность.

Ну и на последок, странное утверждение Варламова по поводу наших автомобилей: «В Сургуте очень высокий уровень автомобилизации. … (Однако) даже в Сургуте большинство жителей личный автомобиль не используют». И тут же, под таким постом фотография, с напрочь забитой автомобилями, парковки в центре города. У меня после такого спича Варламова остался только один вопрос к вам, сургутяне: «Вы зачем покупаете столько машин, а потом на них не ездите?». Или на этот вопрос есть банальный «южный» ответ: «Да они там, на севере, деньги лопатой гребут. Вот от нечего делать и покупают авто за авто…».

Ну, вот, как-то так. Это, что касается плохого Варламова. Скажу сразу, хороший Варламов тоже есть, не буду кривить душой. Просто надо сказать, что варламовские хорошие замечания по нашему городу вменяемые люди и так знают – безликий и бледный вид города, 25-этажные гетто (дешевые и дорогие), позорный сайдинг на старых домах и забитость города рекламой и ларьками.

Активные горожане годами пытаются донести эти проблемы до власти. Однако, конечно, хорошо, что на это обратил внимание «столичный урбан-блогер», а не местная «шалупонь». К нему-то, наверное, скорее прислушаются. Как-никак, на всю страну прославил!

Читайте также блог главы Сургута Вадима Шувалова, где мэр высказывается о статье Варламова про наш город. А также интервью Варламова порталу siapress.ru о будущем Сургута.