​Сургутнефтегаз вроде не переедет

Тема, остро волнующая сургутян и жителей ХМАО (кстати, и Тюмени): переедет ли головной офис Сургутнефтегаза в Петербург?

Ясно, что от представителей самого «СНГ» дождаться официального заявления на этот счет маловероятно. Но что мне удалось узнать в разговорах с некоторыми компетентными лицами в Москве, Тюмени и Сургуте: не переедет.

Тема, да, реально обсуждалась; в одной аудитории (не очень, скажем так, закрытой) Путин якобы произнес некие слова о переезде.

Но в итоге – все (якобы) ограничивается консолидацией сургутнефтегазовских топливных подразделений в Киришах, что, в общем, и так всегда и налогово, и юридически, и производственно располагалось в Ленинградской области. «Переезд» этих киришевских подразделений произойдет в случае создания агломерации Ленинградской области с СПб. Это будет представлено как «привлечение инвестиций» в рамках проекта «Беглов» (кандидат в губернаторы СПб).

Но – не без значительного сопротивления не только верхушки СНГ, но и руководства ХМАО и Тюменской области – тема переезда головного офиса из Сургута в Питер (вроде бы) закрыта.

Можно вздохнуть.

Читайте по этой теме: если Сургутнефтегаз все-таки переедет, то это грозит экономике Югры проблемами. Хотя, по мнению депутата думы Сургута Василия Птицына, на жителей города возможный переезд Сургутнефтегаза не повлияет.