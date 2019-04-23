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​Клуб анонимных нытиков

В очередной раз убеждаюсь, что менталитет — страшная штука, а присущие россиянам черты не искоренить. Я снова нашла подтверждение мысли, что людям, живущим в нашей стране, не нужен повод, чтобы начать жаловаться, а когда повод реально есть — проблему проще не замечать.

В Сургуте существует группа в «Вконтакте», созданная с целью «сделать жизнь удобнее и проще». Там можно свободно оставить свой отзыв на любую компанию или услугу. Сама идея — отличная. Но, как обычно, хороший замысел извратили плохой реализацией.

Пролистывая немногословные рецензии на пиццы и холодец, встречаю следующее:

После прочтения поста остается несколько вопросов:

а) В чем, собственно, недовольство? Ответ остается до конца не ясным, так как автор не совсем конкретно обрисовал проблему. Но, судя по всему, жалоба связана с небезопасно организованным пространством коридора Сургутского травмцентра — с неподключенным к устройству проводом.

б) Почему автор не подумал, что провод не представляет опасности, потому что, например, обесточен?

в) Как связан провод и качество оказываемых в больнице услуг?

г) Попытался ли недовольный пациент изменить ситуацию, обратившись хотя бы в регистратуру?

Такие вопросы возникли и у читателей группы в «Вконтакте». Комментаторы призвали создателя поста к разумным выводам.

Если пролистать другие сообщения, рассмотрев их глобально, создается впечатление, что серьезных проблем в Сургуте не существует. Местные жители обращают внимание только на незначительные мелочи.

Тем временем разбитые дороги, залитые лужами дворы, неясный архитектурный облик, высокий уровень автомобилизации при отсутствии парковок, неразвитая сеть общественного транспорта привлекают внимание блогера Ильи Варламова даже после одной прогулки по экономической столице Югры.

И вроде вот оно — рациональное зерно. Но и на объективную критику в Сети реагируют не совсем адекватно:

Некоторые горожане даже считают, что урбанист в своей критике был слишком резок — например, сургутянин Филипп Солдатенков ругает блогера за прямые оскорбления жителей города и просит урбаниста не возвращаться в Сургут. Или писать о нем «объективно».

Да, возможно, Варламов высказал свою позицию, не стесняясь в выражениях, но он поднял реальные проблемы, которые годами не может решить городская власть и (в отличии от местных жителей) озвучил свои предположения о будущем Сургута без любовных патриотических возгласов.

А как считаете вы — какова главная проблема Сургута? Делитесь своим мнением в комментариях.

Читайте также интервью Ильи Варламова порталу siapress.ru, в котором он рассуждает о будущем Сургута и том, за что нас будут проклинать будущие поколения.

А также мнение главы города Вадима Шувалова о том, есть ли будущее у Сургута.


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23 апреля в 17:46, просмотров: 428, комментариев: 3


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Комментарии:
6xz34e
не нравится
23 апреля в 21:02
Больше настораживают" интернетзависимые " дети.Особенно подростки,которые учатся во вторую смену.До глубокой ночи в "ВК" глупости пишут,а потом до обеда спят!!!
Сергей Б
не нравится
23 апреля в 21:30
Менталитет, он формируется в течении многих поколений. Но когда процесс полностью прерывает какая-нибудь перестройка вместо общества людей появляется стая бродячих собак.
Dochimacho
не нравится
23 апреля в 21:45
Проблемы, о которых говорит Варламов, подняты ДО НЕГО и в силу невозможности де-факто повлиять на них горожанам они и устранились от размахивания красной тряпкой на предмет их решения.
О будущем не только Сургута, но и других явлений и процессов можно судить более-менее профессионально изучив матчасть. Автор опуса этого сделать не удосужился, но эмоционального негатива налил изрядно. Отсюда такая резкая реакция. Ну что спрашивал...

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Мнения

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