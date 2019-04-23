​Тот еще красавец

Илья Варламов, все-таки, прекрасный человек. Он пытается взять нас за шиворот и ткнуть лицом за горизонт – тем и живет. А как еще это называется в стране, где урбанистика – способ поупражняться в прекрасномудрии элитным образом. Когда же дело доходит до дела, вступают суровые законы пирамиды Маслоу – пока граждане не наелись, нет смысла вертеть перед ними эстетикой пространства и комфортной средой. Комфортная среда – это когда есть куда на лифте затащить ТВ с гигантской диагональю и где приткнуть кредитный тазик, желательно поближе к лифту.

Тем, кто считает нынешний Сургут серым унылым убогим г…ородом, советую вспомнить или расспросить тех, кто помнит, каким он был, допустим, в семидесятые-начале восьмидесятых прошлого столетия. Дороги – либо грязевое месиво, либо неровно уложенные в этом месиве плиты. Панельки ленпроекта – верх архитектурной мысли и предмет зависти обитателей трущоб и хрущоб. Эпицентр культурной жизни в виде кинотеатра «Аврора» еще не появился, зато есть кинотеатр «Октябрь» — из дерева, с полом, покрытым толстым слоем подсолнечной шелухи.

Конец восьмидесятых – появляется подобие архитектурной мысли, не факт, что здравой, разрозненные микрорайоны впадают один в другой, все больше асфальта и девятиэтажек, «жгут» «Аврора» и «Энергетик». Нефть – Родине, жилье – трудящимся. Наступают девяностые – стихийная уличная торговля плавно и быстро трансформируется в ларечную субкультуру, город пестрит самопальной рекламой и дюралайтом (помните такой, по контуру зданий на улице Ленина?). Постреливают. Появляется возможность высунуть нос в Европу и сравнить, рыдая в подушку. В общем – этапы большого пути.

Я это к тому, что нынешний облик Сургута не вырос сам по себе, как прыщ на подростковой физиономии. Он – продукт поступательного развития, где каждый следующий этап был в чем-то если не лучше, то современнее предыдущего. Лучше всего, наверное, было оставить Сургут деревянной деревней, но это уж извините, безвозвратно кануло.

Сегодня Сургут разрывается между устаревшими центральными микрорайонами и окраинным высотным новоделом – картина из разряда «чума на оба ваших дома». Зашивать старые дома в сайдинг – пристрелите меня кто-нибудь; жить в человейнике возле «Ауры» — добейте контрольным. Но есть «Брусника», есть термомур, есть индпошив, таунхаусы, что-то, в общем, прорастает на этом поле. И даже «Возрождение» я бы не стал так уж решительно сбрасывать со счетов. Да, монстр. Зато в приятных теплых тонах.

Нынешний Сургут адекватен сам себе. Он развивается не в тепличных условиях (а вот посмотрите на Дубай), а в суровой реальности бюджетной недосказанности и перманентного налогового маневра. При этом, повторюсь, потребности граждан пока еще пребывают в потребительском поясе масловской пирамиды, мы еще не то чтобы не накушались, а даже не распробовали ничего толком.

Вот когда распробуем и накушаемся, тогда «сторожуковки» самоликвидируются с громким чпоком, появится запрос на личное и общественное пространство, и будет вокруг сплошное хельсинки. Который, кстати, будучи еще Гельсинфорсом в составе Российской империи, уже сто пятьдесят лет назад отличался чистотой и опрятностью улиц, грамотной планировкой и непередаваемой финской занудностью. Хельсинки шел к своему нынешнему состоянию лет двести в русле общеевропейской культуры и реформистской философии. Сургут идет лет пятьдесят, ногами из государства рабочих и крестьян, транзитом через страну не пуганного нефтедоллара и реанимированного рот в рот Сталина.

Поэтому спасибо огромное Илье Варламову за взгляд со стороны и нечто. Он тыкает нас нашкодившим носом в Хельсинки, а мы утремся рукавом и благодарно посмотрим вослед. Наш Сургут тот еще красавец, кто б сомневался.

Читайте также блог главы Сургута Вадима Шувалова с его реакцией на статью Варламова. А еще — мнение горожанина Филиппа Солдатенкова с критикой подхода Варламова к описанию Сургута.