​Пластмассовый мир: отказ от пластика в пользу экологии

Недавно, стоя в очереди на кассе, я наблюдала, как женщина передо мной усердно укладывала все купленные ею продукты в целлофановые пакеты. Дело в том, что в «Перекрестке» эти пакетики находятся в свободном доступе, и женщина, недолго думая, завертывала в них все: шоколадки, сыры, крупы. Она даже постаралась обернуть в пакет лоток яиц и длиннющий, и без того запечатанный багет. Понятно, что делала она это неспроста, а чтобы «натырить» бесплатных пакетов домой.

Но меня заинтересовал другой факт: если один человек может бездумно использовать 20 целлофановых, почти не перерабатываемых пакетов, за пару минут, то сколько тысяч тонн пластика все человечество потребляет в день?

С переработкой и сортировкой мусора у нас в стране пока что совсем беда: мы не можем разобраться даже с грамотным перенаправлением мусорных потоков из столицы, чрезмерное количество которых, является следствием неограниченного гедонизма жителей первопрестольной.

Но, несмотря на то, что под Архангельском собираются создать крупнейший в Европе мусорный полигон («экотехнопарк», в котором все не так), никто отчаянно не бросается решать проблему. Например, строить/перестраивать мусоросжигательные заводы под мусороперерабатывающие, финансово поддерживать экологические стартапы или использовать переработанный мусор для постройки новых объектов и ремонта дорог (чудесный пример - футбольное поле в Сочи, созданное из переработанных пластиковых стаканчиков, оставшихся после чемпионата мира по футболу).

И пока в ближнем зарубежье, например, в Грузии, пластиковые пакеты уже запрещают законодательно, у нас об этом говорят только в формате предложения. Хотя Дмитрий Медведев и отмечал, что проблема с мусором и пластиком в частности требует внимания и однозначных решений.

Пластиковые пакеты у нас на кассах пока что продаются за бесценок и часто без спроса покупателя. Бумажные же пакеты, висящие за спинами кассиров, никто не трогает месяцами: ну, кому захочется отдавать 10 рублей за небольшой бумажный пакет, если всегда можно схватить «рублевый» целлофановый?

Но пакеты – это лишь одна сотая от одноразовой пластиковой продукции, которой мы пользуемся каждый день. Трубочки, крышки от стаканчиков для кофе, посуда, пищевая пленка, баночки из-под косметики, средства личной гигиены… Ничего из этого не достается нам бесплатно.

Помимо непоправимого вреда экологии мы наносим вред и собственному кошельку: например, однажды купленная эко-сумка для продуктов, которая обойдется вам в 200-300 рублей, окупится в течение полугода. Специальная пластиковая, но многоразовая посуда для пикников и дачи также снизит траты. Многоразовый тамблер для кофе, в который бариста почти в любой кофейне Сургута может налить напиток, спасет жизни 100 тысячам животным и 1 миллиону птиц в год (эти создания принимают выброшенные одноразовые стаканчики за пищу).Вместо прокладок, миллиарды которых ежемесячно выбрасываются на помойки, женщины могут использовать многоразовые тканевые средства гигиены или менструальные чаши. Вместо пищевых пленок возможно использовать специальные восковые салфетки (которые опять-таки в перспективе стоят куда дешевле), вместо пакетиков для взвешивания овощей и фруктов – специальные сеточки. Мусорные мешки также бывают тканевыми, а некоторые люди просто выкидывают мусор прямо из ведра – по старинке. И это хорошо!

Конечно, неправильно считать, что масштабные мусорные загрязнения и мусорные острова – это дело рук только нас, простых людей, а не производителей, игнорирующих важность создания экологически безвредной продукции. Однако вклад каждого отдельного человека не менее важен, чем давление законов на корпорации.

Да, в стране, в Сургуте переработка мусора и мусорные баки для сортировки — явление пока не повсеместное, и для замученных экономическими неурядицами россиян вроде бы не актуальное, но сократить личное потребление не разлагаемых или ядовитых при сжигании вещей необходимо. Это вопрос нашего с вами выживания. А еще нужно избавить стремление к экологичному поведению от клейма «тренда» и «моды» – чтобы не отпугнуть от движения нонконформистскую часть общества.

Начинать исправлять ситуацию, как обычно, придется с себя. Перечислю шаги, необходимые для достижения светлого будущего:

1) Замена одноразовых пластиковых вещей на многоразовые. Каждому стоит купить эко-сумку, многоразовый стакан для кофе, стеклянную или металлическую трубочку, бамбуковую зубную щетку, восковые салфетки и многое другое. Звучит дорого, а стоит — нет. Самый важный момент – если вы решили перейти на эко-френдли товары, то полностью откажитесь от их «вредных» заменителей. Совмещать ежедневную покупку пластиковых пакетов и хлопковую сумку, мягко говоря, бессмысленно.

2) Стоит сократить / избегать покупок продукции с чрезмерной или пластиковой упаковкой. Например, между крупой в бумажной пачке и крупой в прозрачной упаковке из пластика выбирайте первую. Из плотно упакованных продуктов и продуктов, несколько раз обмотанных пленкой или сложенных в слишком большую тару, выбирайте ту, которую создал рациональный производитель.

3) Покупка бытовых товаров и косметики в биоразлагаемой или полностью перерабатываемой упаковке. Задумывайтесь об этом и при покупке товаров личной гигиены – особенно одноразовых.

4) Сортировка мусора. Это, пожалуй, самая сложная часть. Если разобраться в правилах сортировки не проблема, то вывозить постоянно накапливающийся домашний мусор в соседние районы никто не станет. В Сургуте действуют контейнеры разных видов для сбора многих видов отходов, однако мы пока что не можем похвастаться их достаточным количеством. Да и КПД части этих контейнеров сомнителен.

По этой ссылке находится таблица со списком всех контейнеров для сборов бытовых отходов, а также контакты нескольких частников, занимающихся сбором шин и аккумуляторов от автомобилей в Сургуте. Данные с трудом найдены на сайте Департамента промышленности ХМАО.

Кстати, проблема доступности такой важной информации тоже показательна – почему город не заботится о создании бренда Сургута как «экологичного города»? Разве все связанное с экологией не должно быть давно доступно в формате мобильного приложения? Тем не менее, большое количество адресов из таблицы позволяет каждому проверить наличие или отсутствие контейнера на удобном для него месте (и по желанию сообщить об этом в комментариях, дабы внести нужные правки).

В Сургуте, кстати, нет мест для сдачи стеклотары – а это один из самых «массовых» видов отходов и самых частых «зеленых» запросов в Гугле.

Остается надеяться, что с повышением уровня экологической грамотности горожан повысится и уровень возможностей города.

И если уже взята цель на привлечение в город большего числа жителей, то улучшать необходимо не только экономическую и культурную составляющую, но еще и экологическую.