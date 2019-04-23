Я не согласен с Варламовым — у Сургута есть будущее

Друзья, как вы знаете, в субботу известный московский блогер-урбанист Илья Варламов гулял со мной по Сургуту. Илья — очень интересный и толковый человек, хорошо разбирающийся в развитии городов.

Он много сделал, чтобы изменился подход к планированию нового городского строительства, и я с интересом слежу за его работой.

Но… вернувшись из Сургута он вывесил свою статью. Так как некоторые высказывания могли задеть множество наших горожан, считаю необходимым высказать свою позицию.

Вот основные спорные пункты этого поста:

1. Роботизация убьет рынок труда нефтяников.

2. Климат в Сургуте плохой: «Сургут — это место, где люди жить не должны».

3. «Тысячи настоящих сибирских мужиков — это прошлое»

Во-первых, принцип «вкалывают роботы, а не человек» — это глобальная проблема, которую придется решать не только в Сургуте, но, например, в Москве. Полная автоматизация нефтяного производства, бурения и добычи — дело будущего (сложные, многофакторные задачи производства, требующие умений, силы и выдержки человека, а не ломающейся машины). Новые технологии бурения зачастую не уменьшают потребность в бурильщиках, а увеличивают ее. Например, «сланцевый бум» в США, произошедший именно благодаря новым технологиям, создал десятки тысяч новых рабочих мест за счет расширения возможностей для добычи.

Вопрос, как и когда человечество дойдет до полной автоматизации, более того, перейдет на цифровую экономику, пока остается без ответа. Телеком, банковская сфера — это лидеры, но цифровизация производства сложнее. На нее нужны не только средства, но время и люди, которые будут внедрять цифровые решения.

Для примера вопрос: что будут делать 150 тысяч работников транспортной сферы Москвы, когда в массовую эксплуатацию запустят беспилотный проект Яндекса? Что станет с нашим сельским хозяйством, когда для обслуживания суперферм будут требоваться пять инженеров и один рабочий?

Мне действительно интересно… Но объявлять эти отрасли «умершими», а людей, работающих в них, «прошлым», наверное, немного преждевременно.

Конечно, можно предположить, что при наступлении «технологического рая» и полной «победы роботов» над человечеством Сургут опустеет. Но исполнительная власть не может работать исходя из таких прогнозов.

Более того, если опустеет Сургут (в связи с «плохим» климатом и снегом в июне) — опустеет и Москва (климат тоже «не фонтан» и «снег в июне» был всего лишь год назад). То есть, согласно такой логике, необходимо развивать только Краснодар, Ялту и Сочи?

Теперь о самом болезненном, во всяком случае, для меня.

Илья написал: «тысячи нефтяников, бригадиров, вахтовиков, настоящих сибирских мужиков — это прошлое». Я уверен, что здесь Варламов не прав. От слова совсем! Именно представители «суровых» профессий обеспечивают 80% ВВП нашей страны. Я уважаю креативный класс, но доля креативного производства у нас пока, к сожалению, ничтожна мала (да, это большое упущение). Так что объявлять работников ведущей отрасли страны «прошлым» — не совсем корректно. Эти люди как минимум самое реальное настоящее!

Теперь по фактам фоторепортажа: голубей кормить обязательно запретим (хотя на площади Сан-Марко в Венеции с этим справляются, а ведь Венеция — город концептуальной победы урбанизма).

Синий цвет — вопрос дискуссионный (на самом деле секрет прост: синяя краска самая дешевая), но это все-таки прежде обсудим с горожанами.

В СССР была практика, когда за цветовые решения брали на себя ответственность художники. Но сейчас художники подались в современное искусство, а к выбору цвета действительно есть вопросы.

Парковки на газонах и открытые баки — вопрос городской культуры. И тут без иронии — спасибо, что он обратил на это внимание Администрации и сургутян. Будем исправляться!

Я дал указание всем в Администрации внимательно изучить этот фоторепортаж и обсудить, что можно сделать для улучшения городской среды.

Согласен, что наши пенсионеры заслужили право ходить по ровным и хорошо убранным дорогам.

А розовые заборчики — они непобедимы. Я сам видел, как выкапываешь один, а на его месте вырастает два новых. Шутка:)

Будем искать ответы вместе. Илья, еще раз спасибо, что приехали!

Читайте также мнение сургутянина Филиппа Солдатенкова о том, что Варламов в своем мнении о Сургуте излишне предвзят.

А также интервью Варламова порталу siapress.ru о будущем Сургута.