«Может ли один из супругов взять кредит без согласия второго?»

Законодательством установлена презумпция согласия супруга на действия другого супруга по распоряжению общим имуществом (п. 2 ст. 35 Семейного кодекса РФ; п. 2 ст. 253 Гражданского кодекса РФ). В настоящий момент обязанности предоставлять согласие второго супруга при получении банковского кредита законом не предусмотрено. На практике при оформлении ипотечных кредитов многие банки требуют обязательного привлечения супруга в качестве созаемщика. По потребительским же кредитам такая практика отсутствует.

Вопрос согласия второго супруга на получение кредита обычно рассматривается при установлении обстоятельств, связанных с тем, является ли этот кредит общим долгом. Чаще всего это имеет место в случае раздела общего имущества через суд. Общие долги супругов при разделе имущества распределяются между супругами пропорционально присужденным им долям (п. 3 ст. 38, п. 3 ст. 39 Семейного кодекса РФ).

«Можно ли уволить работника во время его отпуска?»

Нет, увольнение работника по инициативе работодателя в период временной нетрудоспособности, а также во время нахождения в отпуске недопустимо. Данное требование закреплено статьей 81 Трудового Кодекса.

Однако, стоит отметить, что ситуация неоднозначная. Увольнение работника по инициативе работодателя в период пребывания в отпуске возможно в случае ликвидации организации, либо прекращения деятельности индивидуального предпринимателя.

Ликвидация организации означает, что юридическое лицо полностью прекращает свою деятельность и не планируется перехода прав и обязанностей к другим лицам. Таким образом, если вы находитесь в отпуске или на больничном, то прекращение трудового договора по инициативе работодателя возможно только в случаях, если организация, в которой вы трудились, фактически прекращает свою деятельность.

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