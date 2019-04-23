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​Зачем нужен Варламов?

Поговорим про Сургут. С этих слов начинается очередная статья блогера Ильи Варламова о нашем городе. В целом неплохая статья, если оценивать ее содержательную сторону. Господин Варламов действительно описывает реалии нашего города и как бы это горько ни звучало, но дает вполне реалистичный прогноз на будущее Сургута.

Действительно, наш город, как выразилась моя жена, словно нелюбимый ребенок. Где-то неухоженный, где-то запущенный, где-то не построенный так, как надо бы. И причины этого тоже на поверхности. Сургут – это город понаехавших (на временно или долговременно), или здесь родившихся, но мечтающих отсюда уехать. А все планы развития города до две тысячи седого года, как показывает практика, составляются людьми, которые после их презентации через год или два благополучно сваливают в столицы или на юга. Но здесь и сейчас мы должны любить город, в котором живем, делать его лучше, гордиться им, защищать его. Иначе кто мы тогда?

Хотя господин Варламов и считается одним из авторитетнейших российских авторов блогосферы, позволю себе написать несколько строк ему в ответ. И здесь я вынужден признать, что этот пост, наверное, расстроит господина Варламова.

Речь здесь пойдет только о Сургуте, а не о сотнях других северных городов, в адрес которых известный блогер тоже вылил немало негатива. Несмотря на то, что эти города и находятся в такой же «зоне хренового проживания». Впрочем, равно как и большинство городов, в любом регионе нашей страны за пределами московской кольцевой.

1. Начнем с того, что господин Варламов в своем посте выступает с претензией на объективную оценку городской среды Сургута и работу местной власти по его благоустройству. Однако оценка эта явно не объективна, поскольку строится в подавляющем числе случаев на рассмотрении с разных сторон только негативных факторов городской среды. Как немного понимающий в составлении научно обоснованных критериев оценки человек, позволю себе заметить, правилам формирования любых видов оценки это полностью противоречит. Так, из 66 фотографий только две можно рассматривать в положительной коннотации. И одну в нейтральной – с красивой клубникой на фоне красивого мужчины.
А почему нет позитивного контента, которым тоже богат наш город? Почему нет фотографий Университетской, Старого Сургута, других достойных мест. Почему, прочитав блог господина Варламова кажется, что Сургут это жопа мира. Но об этом судить должен точно не он.

2. Илья Варламов, будучи совершенно чуждым для нашего города человеком, пользуясь своим статусом и пока еще свободой слова в интернете, пытается вмешаться в деятельность администрации Сургута и указывать его главе кого снимать с должности, а кого нет. И пусть мы сами готовы порой, мягко говоря, жестко поспорить с кем-то из чиновников, но в данном случае «это наша корова и мы ее доим».

3. Илья Варламов, пользуясь все той же свободой рунета (не подумайте, что я агитирую за этот ужасный закон, это так, ради красного словца), совершенно непозволительно допускает в адрес сургутян прямые оскорбления, называя мудаками жителей моего города. И пусть некоторые из них действительно этого заслуживают, но я глубоко возмущен тем, что какой-то Херр с семи холмов приезжает на один день к нам и поносит моих, пусть может быть и временных, но земляков.

4. Господин Варламов во втором своем репортаже о нашем городе, моем любимом городе, где конкретно я счастлив и где родились мои дети, допускает крайне пренебрежительное отношение и к главе моего города и к достопримечательностям моего города, которыми сургутяне действительно гордятся.

Допускает он уничижительные реплики и в адрес самих сургутян. Например, о том, что нам всем привычна грязь или мы, видимо толпами, выносим объедки на улицу для голубей. В результате в глазах жителей остальной России создается крайне негативной образ города, который лично я считаю одним из лучших в стране – как по комфортности проживания, так и по тем людям, которые в нем проживают.

В связи с вышесказанным у меня возникают вопросы и к самим сургутянам.
Во-первых, безусловно, мы с вами хорошо знаем все недостатки нашего города, благо подавляющее большинство из нас регулярно бывает в других регионах и странах и представляет себе в целом достаточно объективно окружающий мир. Тогда почему мы позволяем какому-то писаке-графоману спокойно приезжать в наш город и обливать его ведрами помоев?

Вадим Николаевич (Шувалов, глава Сургута — прим. ред.), вам самому не неловко и не горестно, что вы принимаете известного московского тусовщика с распростертыми объятиями, а он потом пишет о том, как умело вы перепрыгиваете лужи, всячески тыкает вас в городскую грязь и окрещивает одну из главных достопримечательностей нашего города – наши знаменитые оранжевые заборчики – поросячьими?

Да эти заборчики могу стать эксклюзивным брендом Сургута, а мы начинаем стыдиться их из-за мнения хамски настроенного интернет-тролля! Зачем по одному слову какого-то Херра, после его первого приезда, перекрашивать эти заборчики в зеленый цвет? И то не везде. Да и соглашаться на участие в сомнительном БДСМ-шоу как-то странно. Тут нужно быть действительно в некотором роде мазохистиом. Считаю нужно уважать себя и свой город и защищать его, в том числе от информации и от людей, которые его дискредитируют.

В общем, выражу, надеюсь, не только свое мнение, но и мнение значительной части сургутян — если господин Варламов хочет сохранить лицо (и в прямом и в переносном смысле) ему лучше в наш город не приезжать. Ну, или писать о нем объективно. Хотя такое вряд ли возможно – читать не будут.

P.S. Весь сыр-бор из-за этого поста Варламова про Сургут.

Читайте также интервью Ильи Варламова порталу siapress.ru, в котором он рассуждает о будущем Сургута и том, за что нас будут проклинать будущие поколения.

А еще: мнение сургутянина Сергея Глинских о прошедшей встрече Варламова с горожанами.


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Сегодня в 11:13, просмотров: 497, комментариев: 5


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 12:27
Комментарий удален модератором, так как оскорбляет автора и читателей сайта.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:33
Варламов нужен для того, чтобы показать какая администрация в городе, которая его пригласила.
Флудер
не нравится
Сегодня в 13:42
Чехов и Томск. Через 100 лет Варламову памятник поставят.
Томск гроша медного не стоит… Скучнейший город… и люди здесь прескучнейшие… Город нетрезвый… Грязь невылазная… на постоялом дворе горничная, подавая мне ложку, вытерла её о зад… Обеды здесь отменные, в отличие от женщин, жестких на ощупь…
Bert Ar
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Сегодня в 15:34
Это стандартный пост Варламова был. Шаблон который давно пора сменить. А как обозреватель - такие блогеры нужны )
Спасибо и Нашему главе города, что принял.
Dochimacho
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Сегодня в 15:38
Автор, спасибо за текст, всё верно. Таких Херров сегодня большим поварским ковшом черпать в блогопространстве. Да-да, это точно...графоман от градостроительства. Подписываюсь под каждым Вашим словом.
Dochimacho Bert Ar
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Сегодня в 15:39
Как обозреватель Варламов никакой. Тоже обратила внимание, что весь обзор построен на выхваченном мелочевочном негативе. Тупо хайпнуть. Всё.

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