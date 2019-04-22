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​Зеленский – победа – Украина

Большие ожидания. Большие надежды. Возможно, напрасные, но это лучше, чем Порошенко – хотя бы потому что новое. Понятно, что Зеленскому не позавидуешь. Разгребать внутри авгиевы конюшни, а еще снаружи между молотом и наковальней: с одной стороны – Госдеп, с другой – Россия, которая примером для подражания, тоже служить не может. Но и без нее Украине – это все равно что назло кондуктору идти пешком.

Удачи тебе, парень, господин Президент, и терпения! И мое пожелание вполне искреннее, потому что корыстное. Если получится у Зеленского, значит, у всех нас есть реальный шанс, что можно вот так, без революций и кровавых потрясений изменить казалось бы незыблемое. Саму систему, когда «все званные, но есть избранные». Потому как перед Богом все равны, а не кто-то ровнее. И в самой большой и богатой стране должен жить самый богатый и счастливый народ.


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22 апреля в 22:11, просмотров: 178, комментариев: 2


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Комментарии:
Аванес
не нравится
22 апреля в 22:31
Эдуард, наивный...у них один хозяин, иначе власть бы та просто не отдали, а так теперь все думают, надо же...как демократично))))
444
не нравится
22 апреля в 23:48
Безрассудно смелый депутат Единой России пишет, что мечтает сменить незыблемую путинскую систему. На голубом глазу депутат партии Путина пишет, что путинская Россия никому примером для подражания служить не может. Прямым текстом про "его величество" режет правду-матку, мол, гнилая у нас вертикаль построена, когда «все званные, но есть избранные», перед Богом-то, мол, Владимир Владимирович, все равны, а не кто-то ровнее. Просто бесстрашный человек. Очень боюсь за Эдуарда Иваницкого, который шел на выборы от партии сургутян, а после избрания оказался почему-то сторонником Единой России (может, он и раньше был, да личная скромность не позволяла признаться? Боялся, что просто все 100% голосов получит?..). За такую честность другие депутаты Единой России не исключат его из фракции партии власти Сургутской городской думы? Тут даже на первый взгляд очень верноподданное противопоставление огромной России не США, а всего-лишь одному американскому министерству иностранных дел - мифическому всемогущему российскому телевизионному "Госдепу", боюсь, не поможет... Навредит скорее.

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Мнения

​Зеленский – победа – Украина

​Зеленский – победа – Украина
Если получится у Зеленского, значит, у всех нас есть реальный шанс, что можно вот так, без революций и кровавых потрясений изменить казалось бы незыблемое
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