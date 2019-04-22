​Зеленский – победа – Украина

Большие ожидания. Большие надежды. Возможно, напрасные, но это лучше, чем Порошенко – хотя бы потому что новое. Понятно, что Зеленскому не позавидуешь. Разгребать внутри авгиевы конюшни, а еще снаружи между молотом и наковальней: с одной стороны – Госдеп, с другой – Россия, которая примером для подражания, тоже служить не может. Но и без нее Украине – это все равно что назло кондуктору идти пешком.

Удачи тебе, парень, господин Президент, и терпения! И мое пожелание вполне искреннее, потому что корыстное. Если получится у Зеленского, значит, у всех нас есть реальный шанс, что можно вот так, без революций и кровавых потрясений изменить казалось бы незыблемое. Саму систему, когда «все званные, но есть избранные». Потому как перед Богом все равны, а не кто-то ровнее. И в самой большой и богатой стране должен жить самый богатый и счастливый народ.