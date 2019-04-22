​Правительство поддержит реализацию нацпроектов в ХМАО

В Тюмени состоялся круглый стол по вопросу реализации нацпроектов при участии Первого заместителя Председателя Правительства РФ – министра финансов Антона Силуанова.

В рамках совещания модератор тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Рустем Юсупов озвучил ряд предложений, направленных на ускорение процесса реализации федерального проекта по формированию комфортной городской среды на территории Югры.

«Округ сегодня имеет все возможности попасть в число показательных практик благоустройства РФ, а Сургут может стать первым северным городом и одной из пилотных площадок, где будет создана полноценная комфортная городская среда. Чтобы масштабно подойти к реализации проекта и уложиться в заявленные Правительством сроки, сегодня важно подключить к процессу эффективные финансовые механизмы поддержки малого и среднего предпринимательства, такие как контракт жизненного цикла или концессия. Это позволит не только активизировать предпринимательское сообщество, но и кратно сократить сроки реализации нацпроекта», – прокомментировал Юсупов.

Инициативу Антон Силуанов поддержал. По его словам, уже во втором полугодии 2019-го года будет рассматриваться вопрос об увеличении финансирования федерального проекта по формированию комфортной городской среды и утверждении механизмов его реализации. Необходимость ускорить процесс, в первую очередь, обусловлена стоящими перед муниципалитетами сроками – заветный список городов РФ с показательными практиками по благоустройству должен сформироваться уже к 2024 году и стать опорным документом на следующую пятилетку.