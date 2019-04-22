Школьникам Сургута в открытую продают насвай

«У нас ученики употребляют насвай. Все лестницы им заплевали. Директор ничего поделать не может», — пожаловалась в беседе одна моя знакомая, работающая в образовательном учреждении города. Она же рассказала, что такая проблема имеется и в других школах Сургута.

На анонимной основе данные подтвердили еще несколько источников СИА-ПРЕСС.

Насвай (насвайт, насыбай, асмай, нацвай,нас, нац, нос, айс, шпак) — жевательный табак, в который добавляют гашеную известь, золу растений, верблюжий кизяк или куриный помет, иногда масло, сухофрукты и приправы. Из этих компонентов скатывают шарики или продолговатые гранулы. Свежеизготовленный насвай выглядит как крупные, зеленые зернышки, лежалый – почти черного цвета. Вещество закладывают за щеку или губу и держат в ротовой полости. После чего в течении пяти-семи минут у употребляющего проявляется одурманивающий эффект: расслабляются мышцы, кружится голова, покалывают конечности, появляется чувство эйфории.

Кстати, информация о продаже или употреблении насвая детьми в Сургуте периодически всплывает в информационном пространстве. Так совсем недавно на портале «Твой Сургут» горожанка попросила администрацию города помочь разобраться с магазинчиком, где в открытую продают это вещество школьникам из близлежащей СОШ № 27.

«Мой ребенок рассказал мне, что в остановочном павильоне ***** детям продают насвай. Я решила проверить. Приехала туда и спросила, могу ли я приобрести его? На что мне дали положительный ответ … Продавец сказала мне, что к ним приходил участковый по жалобе родителей, но ничего не смог сделать, и продажа насвая во всю процветает … Я обратилась безрезультатно в ГОМ-2, в отдел по борьбе с наркотиками. Мне сказали, что это не запрещено и не стали разбираться. Затем я обратилась в прокуратуру с заявлением и там тоже ответа не дали. … Помогите, пожалуйста, разобраться», — написала сургутянка.

Другая жительница города в одном из местных пабликов сообщила, что одноклассники ее дочери подбивают ту попробовать насвай: «Ситуация такая, в нашем классе девочки (12-13 лет) употребляют насвай и подбивают на это мою дочь ... Она отказывается, ее уговаривают, шантажируют, что с ней перестанут общаться ... Мне реально страшно за нее ... Школа № 31».

Что делается?

Судя по обсуждениям в соцсетях, увлечение насваем сургутскими школьниками идет уже не первый год. Но популярность этого вещества среди детей остается на высоком уровне, видимо, из-за неэффективных методов борьбы.

Получить оперативный комментарий от директора департамента образования администрации Сургута Анны Томазовой корреспонденту не удалось. О том, какие мероприятия по предупреждению употребления насвая проводятся в городских школах нам обещали рассказать позднее. Информацию опубликуем дополнительно.

В России оптовая и розничная торговля насваем и табаком сосательным (снюсом) запрещена (п. 8 ст. 19 ФЗ от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака»). За нарушение указанного запрета положен штраф по ч. 2 ст. 14.53 КоАП РФ (для граждан 2-4 тыс рублей; для должностных лиц 7-12 тыс рублей; для юридических лиц 40-60 тысяч рублей).

В УМВД Сургута нам пообещали предоставить комментарий о методах и результатах борьбы с продавцами насвая позднее. Однако даже если полицейские и проводят какие-либо мероприятия по этой линии, они их не афишируют. Никаких данных в открытых источниках корреспонденту найти не удалось.

Как понять, что ребенок употребляет насвай?

Эксперты Сургутской клинической психоневрологической больницы отмечают, что использование насвая не имеет ярко выраженной симптоматики, поэтому родители часто упускают момент, когда ребенок начинает употреблять это психоактивное вещество.

Однако некоторые признаки употребления насвая все же есть. Это:

Частое сплевывание;

Изменение оттенка слюны на зеленый цвет;

Неприятный специфический запах изо рта;

Быстрая утомляемость даже при отсутствии чрезмерных физических нагрузок;

Бледность кожных покровов;

Наличие пакетиков с растительным веществом от светло-коричневого до темно-зеленого цвета;

Изменение поведения – появление раздражительности, ворчливости, агрессии, то есть протестное поведение;

Использование в речи слэнговых выражений: «закинуться», «насик» и так далее.

К чему приводит употребление насвая?

Медики предупреждают, что употребление насвая может привести к очень плачевным последствиям. «В первую очередь страдает слизистая оболочка ротовой полости, зубы и весь желудочно-кишечный тракт. Длительный прием насвая может привести к заболеваниям желудка: гастриту и язве, — рассказывает врач – психиатр-нарколог, заведующий организационно-методическим отделом БУ ХМАО – Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая больница» Сергей Зырянов. — Кроме того, постоянное травмировние слизистой ротовой полости от приема насвая, может вызвать рак губы, языка и других органов ротовой полости. От употребления насвая страдают все органы и системы человека. Даже в подростковом возрасте из-за насвая могут возникнуть онкологическая патология, заболевания ЖКТ, почек и печени»

Поскольку насвай чаще всего содержит экскременты животных, то человек легко может заразится кишечными инфекциями и паразитами, включая вирусный гепатит. Так в начале этого года более чем у 25 воспитанников Ульяновского суворовского училища выявили эхинококкоз (ленточных червей). Основная версия, как произошло заражение — употребление насвая с зараженным куриным пометом.

Употребление насвая приводит к нарушению психических функций, особенно у подростков: снижается внимание, ухудшается память, дети становятся неуравновешенными и возбужденными, неусидчивыми, страдает концентрация внимания.

Последствия употребления насвая преследуют человека на протяжении всей жизни, даже после отказа от употребления.

Сергей Зырянов также пояснил корреспонденту СИА-ПРЕСС, что так как в состав насвая входит табак, содержание которого больше, чем в сигаретах, то можно с уверенностью сказать, что вещество вызывает стойкую зависимость: «При этом психическая зависимость развивается очень быстро. В некоторых регионах России при приготовлении насвая могут добавляться наркотические психоактивные вещества, которые также вызывают зависимость».

От насвая у человека происходит никотиновая интоксикация, которая субъективно воспринимается как кратковременное чувство эйфории и расслабленности. По этой причине достаточно нескольких применений вещества, чтобы выработалась стойкая потребность в постоянном употреблении. Однако в скором времени человек перестает получать «удовольствие» от употребления насвая. Эйфория и расслабленность проходят быстро, а зависимый не готов отказаться от такого состояния, в результате чего он начинает употреблять насвай чаще и больше, либо искать заменители этому веществу. Это может привести к началу использования других психоактивных веществ (сигареты, алкоголь, наркотики).

Что делать, если…

Детский и семейный психолог Оксана Тихонова:

Причиной, по которой ребенок может попробовать наркотик в первый раз, может быть все, что угодно: неадекватная самооценка, желание «быть со стаей», проблемы в отношениях с родителями или сверстниками, много свободного времени, отсутствие долгосрочных целей и многое другое. Что же делать?

Те, кто предлагают школьникам наркотик, умеют это делать. Они знают все «слабые места» этого возраста, знают куда надавить. Но, уж точно, они не будут рассказывать про черную сторону этого «удовольствия». Почему бы их не опередить? Лучшая профилактика — это знания. Прочтите вместе с ребенком статью о насвае, посмотрите видео о последствиях. Только не читайте нотаций, они вызывают противоположный эффект.О здоровых взаимоотношениях в семье, думаю, говорить не надо. Ребенок, доверяющий родителям, знающий, что в семье его любят и уважают, вряд ли променяет это на лжепринятие каких-то посторонних людей. А вот в семье, где царит контроль, крики и вечное недовольство, риск употребления ребенком наркотиков увеличивается.

На мой взгляд, самое опасное в этом наркотике то, что его употребление трудно отследить. Что делать, если беда все же случилась? Избегайте крайностей, не ведите себя так, будто мир рухнул, а ваш ребенок — Иуда, но и не делайте выводов, что «в наше время это и не наркотик вовсе, мы тоже когда-то травку курили, ничего, выросли».

Покажите ребенку последствия, которые его ждут. Обязательно обратитесь к специалистам данного профиля. Проанализируйте, почему это случилось в вашей семье, найдите причины. И не ищите крайних или виноватых. Ищите свои ошибки и исправляйте их. Только в этом случае вы справитесь с этой ситуацией.

Врач – психиатр-нарколог, заведующий организационно-методическим отделом БУ ХМАО – Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая больница» Сергей Зырянов:

Чтобы преодолеть любую зависимость необходима большая работа над собой и своими ошибками, в этом может помочь врач – психиатр-нарколог, медицинский психолог, чтобы совместно начать движение к трезвости и сохранению здоровью.

Фото: lnk.ask.fm

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