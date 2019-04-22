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За эти полчаса в суде мы узнали больше, чем за предыдущие три года

Фото: А. Андронов
Фото: А. Андронов

В Сургутском городском суде прошло предварительное слушание по делу бывшего главы города Дмитрия Попова. После этого он поделился с СИА-ПРЕСС своим мнением о результатах первого заседания.

Лиха беда начало. Мы за эти полчаса узнали больше, чем за предыдущие три года. Ограничения, которые накладывает статус обвиняемого, в том числе о неразглашении в ходе следствия — считаю, что я в течение трех лет достойно выдержал это испытание. Хотя, конечно, местами хотелось выйти на площадь и кричать.

Сейчас мы вышли в публичную плоскость, вы видите позицию нашу — моих защитников; позицию стороны обвинения. Позицию судьи пока не видим. Завтра послушаем, какая будет первая реакция на наше ходатайство, и так плавно войдем в процесс. Будем слушать свидетелей, — что интересного они мне расскажут. Вы меня прослушаете. Еще раз говорю, что обещаю говорить правду, только правду и ничего кроме правды.


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22 апреля в 16:42, просмотров: 617, комментариев: 2


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Комментарии:
Albert Leonov
не нравится
22 апреля в 17:17
Начинайте говорить, пора знать "хероев" в лицо и поименно!
Вот скажу как есть: Что раньше считал, что сейчас не сомневаюсь в заказном характере дела, кто то "получил" за него , не важно, звезду или еще чего, а теперь придется отвечать...
Сергей Б
не нравится
22 апреля в 17:45
А могло ли здесь обойтись без губернатора?.. Так, чисто гипотетически.

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