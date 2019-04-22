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​Меньше работы, больше кабинетов

Интересная тенденция наблюдается в последнее время. Все больше и больше различных дел, проектов и затей власти делегируют общественности и бизнесу. Особенно если проекты и затеи стоят денег. Межуют территорию и отдают собственникам жилья дворы и междворовые проезды – это теперь ваше! Стало быть, сами решайте, что с этим добром делать, сами ремонтируйте, сами асфальт кладите. Недавняя история с домом по улице Геологической – из этой оперы.

Вообще, целая огромная коммунальная империя, все эти ДЭЗы, откололись от муниципального ледника и ушли в автономное частное плавание.

Идем дальше. Строить инфраструктуру для новых микрорайонов, то есть создавать условия для инвесторов и застройщиков – слишком затратно! Поэтому инвесторов ищут уже на все, начиная от теплотрассы и заканчивая котельными, по договору концессии. Что может привести к росту коммунальных тарифов, хоть это пока научно не доказано, да и не об этом речь. Тем же образом строят школы, детские сады, мосты, другими словами – не только коммунальную, но и социальную, и транспортную инфраструктуру.

А недавно из депутатских уст прозвучала сакраментальная фраза: «Если официальная машина буксует, то нужно собрать общественников…». Речь о попытках воздействия на недобросовестные аптеки, торгующие психоактивными препаратами. То есть, давайте, ребята, сами. Видите – власть не справляется.

Возможно, все это как раз хорошо – чем меньше в нашей жизни государства во всех его проявлениях, тем, наверное, лучше.

Сами, в итоге, разберемся со дворами и проездами. Если уж отремонтируем на свои деньги, то, как вариант, появится чувство собственности со всеми вытекающими последствиями. Бизнес научиться зарабатывать на концессии – не в ущерб рядовым плательщикам. А общественность действительно возьмется за решение социально-значимых проблем по-своему – главное, чтобы не подменять в этом деле ту же полицию. И так далее.

Но тогда с чего бы органам власти расти?

Раньше, когда теплотрассы и школы строило государство, когда оно одной рукой укладывало асфальт во дворах, а другой воспитывала молодежь, его, государства, было физически гораздо меньше. В Сургуте оно, в сущности, умещалось в двух зданиях – городской и районной администраций, сиречь горкома и райкома КПСС. А сколько зданий занимает одна городская администрация теперь?

Как-то не вяжутся эти два процесса между собой. Неужели, чтобы больше делегировать, нужно больше кабинетов?

Читайте предыдущий блог Олега Владимирова о дебатах кандидатов в президенты Украины.


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22 апреля в 16:40, просмотров: 475, комментариев: 4


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Комментарии:
Albert Leonov
не нравится
22 апреля в 17:13
В ТОЧКУ!
Развелось, всякого непотребного! И все начальники! Каждому нужен кабинет и штат.
Такое впечатление, чиновников и муниципального служащего - больше чем надо в разы!
Самое обидное что они есть все хотят. Нкт что бы даром работать, не сидеть на шее у простого налогоплательщика , нет, РАБОТОДАТЕЛЯ! Да вы не ослышались: Все жители города, кто платит НДФЛ - есть РАБОТОДАТЕЛЬ для всех этой своры!
И еще приходится за них решать вопросы. Жесть! Сокращать надо, причем можно целыми отделами !
Сергей Б
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22 апреля в 17:35
А чё, не подменять полицию. Даешь шерифов выборных и соответственно подотчетных населению.
6xz34e
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22 апреля в 18:08
Ах.Альберт!Вы не в курсе? Они уже сокращают и оптимизируют...детские сады,школы.больницы и т.д..И сокращают...по всем классам вместо 25 дали 30 детей,уже есть ставка свободная.В садах -по 35 детей,отчитались.Губернатор "пожурила",но все отделы -молодцы и на месте.На 5 человек -1 начальник.Положено так.
Аванес
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22 апреля в 22:27
Олег, населения стало больше в пять раз и полномочий прибавили органам МСУ...хочешь,не хочешь количество чиновников будет расти на местах. И, поверьте, не бездельничают они, очень много задач им нарезает округ, ни выходных, ни проходных у них нет. Понимаю, что народу навязывают ненависть к чиновникам, которые ничего не делают, а только воруют. Как бы. У меня много знакомых из этой среды, честные и порядочные люди, работают на износ.

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