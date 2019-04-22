​Меньше работы, больше кабинетов

Интересная тенденция наблюдается в последнее время. Все больше и больше различных дел, проектов и затей власти делегируют общественности и бизнесу. Особенно если проекты и затеи стоят денег. Межуют территорию и отдают собственникам жилья дворы и междворовые проезды – это теперь ваше! Стало быть, сами решайте, что с этим добром делать, сами ремонтируйте, сами асфальт кладите. Недавняя история с домом по улице Геологической – из этой оперы.

Вообще, целая огромная коммунальная империя, все эти ДЭЗы, откололись от муниципального ледника и ушли в автономное частное плавание.

Идем дальше. Строить инфраструктуру для новых микрорайонов, то есть создавать условия для инвесторов и застройщиков – слишком затратно! Поэтому инвесторов ищут уже на все, начиная от теплотрассы и заканчивая котельными, по договору концессии. Что может привести к росту коммунальных тарифов, хоть это пока научно не доказано, да и не об этом речь. Тем же образом строят школы, детские сады, мосты, другими словами – не только коммунальную, но и социальную, и транспортную инфраструктуру.

А недавно из депутатских уст прозвучала сакраментальная фраза: «Если официальная машина буксует, то нужно собрать общественников…». Речь о попытках воздействия на недобросовестные аптеки, торгующие психоактивными препаратами. То есть, давайте, ребята, сами. Видите – власть не справляется.

Возможно, все это как раз хорошо – чем меньше в нашей жизни государства во всех его проявлениях, тем, наверное, лучше.

Сами, в итоге, разберемся со дворами и проездами. Если уж отремонтируем на свои деньги, то, как вариант, появится чувство собственности со всеми вытекающими последствиями. Бизнес научиться зарабатывать на концессии – не в ущерб рядовым плательщикам. А общественность действительно возьмется за решение социально-значимых проблем по-своему – главное, чтобы не подменять в этом деле ту же полицию. И так далее.

Но тогда с чего бы органам власти расти?

Раньше, когда теплотрассы и школы строило государство, когда оно одной рукой укладывало асфальт во дворах, а другой воспитывала молодежь, его, государства, было физически гораздо меньше. В Сургуте оно, в сущности, умещалось в двух зданиях – городской и районной администраций, сиречь горкома и райкома КПСС. А сколько зданий занимает одна городская администрация теперь?

Как-то не вяжутся эти два процесса между собой. Неужели, чтобы больше делегировать, нужно больше кабинетов?

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