​Варламов, прости!

Чувствую себя козлом! Козлом, потому что буду песочить людей, которые сделали хорошее дело. А именно – организовали творческую встречу с замечательным блогером-урбанистом Ильей Александровичем Варламовым. Но, что делать? Так устроен мир. Одни совершают прекрасные поступки, преодолевая трудности на благо людей, а другие вечно брюзжат, всем недовольные.

О том, что такая встреча состоится, я узнал из социальных сетей, часа за три до начала. При этом почти одновременно вместе с радостью от предстоящего мероприятия у меня возникла некоторая тревога связанная с местом его проведения. Дело в том, что «отношения» нашего города с блогером длятся давно. Он не раз критически высказывался о некоторых особенностях нашей городской среды, лично был в Сургуте, ну и, наконец, СМИ уже несколько недель анонсировали «прогулку» Варламова с Шуваловым по городу. В общем интерес к встрече был чрезвычайно подогрет. И меня удивило то, что мероприятие будет проходить в весьма камерном (хоть и безусловно прекрасном) помещении конференц-зала «Сити-центра».

Беря во внимание сей нюанс я решил прийти пораньше, чтоб, так сказать, «занять место». И когда я появился в конференц-зале за 45 минут до начала, я понял, что поступил весьма предусмотрительно. В 18:15 было занято уже половина мест. Выбрав подходящее местечко я настроился на встречу с прекрасным. Но оказалось, что еще до самой встречи со спикером мне придется окунутся в захватывающий водоворот событий.

В 18.30 закончились все сидячие места, а вместе с ними непоколебимое спокойствие организаторов. Люди прибывали. Нужно было срочно что то делать. В 18:35 принимается решение заменить штатные конференц-кресла на стулья, которые покомпактнее. Первые пять минут этого процесса проходят более менее спокойно. Но уже в 18:40 управление процессами начинают выходить из под контроля. Люди прибывают все быстрей, и это запускает базовый социальный механизм свойственный для всех социальных животных – конкуренция за ресурсы. Ресурсами были квадратные метры и стулья.

Вот тогда я в полной мере осознал, что как нельзя лучше бы подошел в тот момент принцип «Сначала стулья, а потом я отдам кресло» – потому как на освободившиеся от кресел и еще не занятые стульями площади устремились вновь прибывшие, алчущие устроиться гости. Я сражался как лев. Несколько минут были по настоящему критическими, но опыт и наглость помогла мне выстоять и отвоевать неудобное, но все таки сидячее место. Другим повезло меньше. Кому-то пришлось ютится на одном стуле в вдвоем, кому то и вовсе пришлось стоять.

С каждой минутой поток гостей увеличивался. В 18:50 происходит немыслимое. Люди занимают «блатные места» – ну вы знаете, это те, которые оставляют для важных персон. Однако важные персоны об этом даже не подозревают. Важные персоны тоже находятся в гуще событий, но на 16 этажей ниже, среди сотни эмоционально возбужденных людей прорывающихся к лифту.

Ну, а что же Илья Александрович Варламов? Илья Александрович, как всегда большой молодец. Включился с первых мгновений, несколько шуток, фирменная улыбка – и вот уже совсем друга атмосфера. Провел встречу четко, энергично, легко. Может быть, немного комплиментарно относительно городских проблем, но когда ты до этого целый день шатаешься по городу с мэром, другого трудно было ожидать. В общем, Илья Александрович профессионал высочайшего класса во всех отношениях. Но я его ценю не столько за профессионализм, сколько за его просветительскую деятельность.

Его блоги не только развлекают, но, что действительно важно, меняют отношение людей к окружающей среде. Начинаешь мыслить другими категориями. Вдруг с удивлением осознаешь, что городская среда не обязательно должна раздражать и мучить, что она может быть комфортна и приносить удовольствие. При этом не всегда ее изменение требует колоссальных ресурсов, а часто и наоборот – колоссальные ресурсы тратятся на возведение пафосной, ненужной фигни.

Ну, и самое важное (на заметку кое каким комитетам), – он нашел подход к молодежи, разговаривает на интересном им языке, увлекая их в новый, лучший мир. В общем, Илья Александрович – специалист штучный, и поэтому дорогой. И мне кажется нечестным и неправильным, что глава Вадим Шувалов, проведя весь день с Ильей Александровичем, не подключил ресурсы администрации города и не организовал для всех желающих сургутян встречу с известным урбанистом на должном уровне.

В общем прошу. Нет! Черт побери, требую от администрации города в ближайшее время исправить эту чудовищную и несправедливую ошибку, организовав еще одну встречу с Ильей Александровичем, но теперь уже учитывая уровень спикера и уровень интереса к нему со стороны горожан. И я имею ввиду не только более просторное помещение, но соответствующею информационную поддержку мероприятию. Не жмите денег, не тот случай!

Читайте также блог Олега Владимирова о том, что следовало ожидать от проекта БДСМ с Вадимом Шуваловым. А еще интервью с архитектором сургутского ж/д вокзала Владимиром Авксентюком о том, чем плох новый проект вокзала, раскритикованный Ильей Варламовым. И интервью Варламова порталу siapress.ru о том, почему Сургут как моногород вполне может умереть — и это нормально.