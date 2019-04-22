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​Варламов, прости!

Почему на встречу с известным урбанистом не смогли попасть многие сургутяне?

Чувствую себя козлом! Козлом, потому что буду песочить людей, которые сделали хорошее дело. А именно – организовали творческую встречу с замечательным блогером-урбанистом Ильей Александровичем Варламовым. Но, что делать? Так устроен мир. Одни совершают прекрасные поступки, преодолевая трудности на благо людей, а другие вечно брюзжат, всем недовольные.

О том, что такая встреча состоится, я узнал из социальных сетей, часа за три до начала. При этом почти одновременно вместе с радостью от предстоящего мероприятия у меня возникла некоторая тревога связанная с местом его проведения. Дело в том, что «отношения» нашего города с блогером длятся давно. Он не раз критически высказывался о некоторых особенностях нашей городской среды, лично был в Сургуте, ну и, наконец, СМИ уже несколько недель анонсировали «прогулку» Варламова с Шуваловым по городу. В общем интерес к встрече был чрезвычайно подогрет. И меня удивило то, что мероприятие будет проходить в весьма камерном (хоть и безусловно прекрасном) помещении конференц-зала «Сити-центра».

Беря во внимание сей нюанс я решил прийти пораньше, чтоб, так сказать, «занять место». И когда я появился в конференц-зале за 45 минут до начала, я понял, что поступил весьма предусмотрительно. В 18:15 было занято уже половина мест. Выбрав подходящее местечко я настроился на встречу с прекрасным. Но оказалось, что еще до самой встречи со спикером мне придется окунутся в захватывающий водоворот событий.

В 18.30 закончились все сидячие места, а вместе с ними непоколебимое спокойствие организаторов. Люди прибывали. Нужно было срочно что то делать. В 18:35 принимается решение заменить штатные конференц-кресла на стулья, которые покомпактнее. Первые пять минут этого процесса проходят более менее спокойно. Но уже в 18:40 управление процессами начинают выходить из под контроля. Люди прибывают все быстрей, и это запускает базовый социальный механизм свойственный для всех социальных животных – конкуренция за ресурсы. Ресурсами были квадратные метры и стулья.

Вот тогда я в полной мере осознал, что как нельзя лучше бы подошел в тот момент принцип «Сначала стулья, а потом я отдам кресло» – потому как на освободившиеся от кресел и еще не занятые стульями площади устремились вновь прибывшие, алчущие устроиться гости. Я сражался как лев. Несколько минут были по настоящему критическими, но опыт и наглость помогла мне выстоять и отвоевать неудобное, но все таки сидячее место. Другим повезло меньше. Кому-то пришлось ютится на одном стуле в вдвоем, кому то и вовсе пришлось стоять.

С каждой минутой поток гостей увеличивался. В 18:50 происходит немыслимое. Люди занимают «блатные места» – ну вы знаете, это те, которые оставляют для важных персон. Однако важные персоны об этом даже не подозревают. Важные персоны тоже находятся в гуще событий, но на 16 этажей ниже, среди сотни эмоционально возбужденных людей прорывающихся к лифту.

Ну, а что же Илья Александрович Варламов? Илья Александрович, как всегда большой молодец. Включился с первых мгновений, несколько шуток, фирменная улыбка – и вот уже совсем друга атмосфера. Провел встречу четко, энергично, легко. Может быть, немного комплиментарно относительно городских проблем, но когда ты до этого целый день шатаешься по городу с мэром, другого трудно было ожидать. В общем, Илья Александрович профессионал высочайшего класса во всех отношениях. Но я его ценю не столько за профессионализм, сколько за его просветительскую деятельность.

Его блоги не только развлекают, но, что действительно важно, меняют отношение людей к окружающей среде. Начинаешь мыслить другими категориями. Вдруг с удивлением осознаешь, что городская среда не обязательно должна раздражать и мучить, что она может быть комфортна и приносить удовольствие. При этом не всегда ее изменение требует колоссальных ресурсов, а часто и наоборот – колоссальные ресурсы тратятся на возведение пафосной, ненужной фигни.

Ну, и самое важное (на заметку кое каким комитетам), – он нашел подход к молодежи, разговаривает на интересном им языке, увлекая их в новый, лучший мир. В общем, Илья Александрович – специалист штучный, и поэтому дорогой. И мне кажется нечестным и неправильным, что глава Вадим Шувалов, проведя весь день с Ильей Александровичем, не подключил ресурсы администрации города и не организовал для всех желающих сургутян встречу с известным урбанистом на должном уровне.

В общем прошу. Нет! Черт побери, требую от администрации города в ближайшее время исправить эту чудовищную и несправедливую ошибку, организовав еще одну встречу с Ильей Александровичем, но теперь уже учитывая уровень спикера и уровень интереса к нему со стороны горожан. И я имею ввиду не только более просторное помещение, но соответствующею информационную поддержку мероприятию. Не жмите денег, не тот случай!

Читайте также блог Олега Владимирова о том, что следовало ожидать от проекта БДСМ с Вадимом Шуваловым. А еще интервью с архитектором сургутского ж/д вокзала Владимиром Авксентюком о том, чем плох новый проект вокзала, раскритикованный Ильей Варламовым. И интервью Варламова порталу siapress.ru о том, почему Сургут как моногород вполне может умереть — и это нормально.


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Сегодня в 12:18, просмотров: 530, комментариев: 20


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Комментарии:
6xz34e
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Сегодня в 12:42
Вот точно -"пошатались по городу".
Сергей Б
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Сегодня в 12:52
…колоссальные ресурсы тратятся на возведение пафосной, ненужной фигни – это про встречу с Варламовым?
Сергей Б
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Сегодня в 12:59
Так что, гражданин Глинских, желаете полюбоваться Варламовым встречайтесь в скверике на бесплатных скамеечках. К Шувалову это тоже относится, личный и бесполезный для города тусняк, пускай за свой личный счет организовывает. Или в скверике, на бесплатных скамеечках…
Марина Соболевская
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Сегодня в 13:10
Блог Варламова читаю с удовольствием! пишет интересно, доступно и самое главное - все материалы познавательные. Глинских- молодец! Увидел, оценил и сделал правильные выводы! Варламов умеет рассказать, показать на многочисленных фото, как правильно строят нормальные люди городскую среду. Всегда есть с чем сравнить, понять и сделать нелицеприятный вывод: нам до НИХ далеко. Что до Финляндии, что до Германии, что до Франции... Да много еще до кого. До цивилизованного мира, где ценят людей и ЖИЗНЬ!!!
Сергей Глинских Сергей Б
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Сегодня в 13:21
Сергей Вы так говорите только лишь по тому, что Вы не знакомы с творчеством Ильи Александровича. Если Вы все таки потратите немного времени Вы убедитесь, что Илья Сергеевич это человек без преувеличения "МиссИя" по части городской среды, формирующий у молодежи правильные представления о том как эта среда должна выгладить. И это предельно важно, потому что только люди которые знают как надо, способны это "как надо требовать". Так, что без преувеличение Илья Александрович формирует нового, более сознательного, ответственного человека. На таких ни каких денег не жалко. Не экономьте на просветителях, они святые люди!
Сергей Б Марина Соболевская
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Сегодня в 13:26
В цивилизованном мире не слушают Варламовых хлопая ушами, о том, как космические корабли бороздят просторы города, а занимаются элементарной работой. Потому у них и среда комфортная.

Вон хотя бы Моби лучше спросите про комфортную среду, он вам расскажет, что тротуары нужно делать на таком уровне чтобы они были сухими, а не под водой в периоды таяния снегов и летом после дождичка в четверг.

Для этого не Варламов нужен…
Сергей Глинских Сергей Б
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Сегодня в 13:32

"Из деревни в криминальный район"
Рекомендую этот материал. Тема Вам близка. Здесь речь о массовом бездумном строительстве "каменных мешков" которые превращаются в гетто.
Сергей Б Сергей Глинских
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Сегодня в 14:02
Тоже самое, что и Марине Соболевской скажу.

А про каменные мешки, которые превращаются в гетто еще в 70-е годы прошлого столетия в Мемфисе выводы на собственном опыте сделали. Думаете Шувалов этого не знает? И что? После визита Варламова эти «мешки» сносить начнут как это сделали в Мемфисе?

Или вон, Анастасия Семихатских в Корее была. Пишет, что сартиры там цивильные. И что, Варламов внушит Шувалову, что в Сургуте сартиры должны быть цивильными и Шувалов кинется исполнять? Сам то он не в курсе.

Конкретно, что дает приезд Варламова Сургуту, кроме понтов для Шувалова?

Ну вы то, как купились на эту шнягу с приезжим гуру?

Вы же понимаете, что комфортная среда зависит от администрации управляющей городом. Либо она работает, либо понтами гражданам мозги засирает.
Сергей Б
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Сегодня в 14:07
Да, о чем речь. Обычные теплые остановочные комплексы уже какой год установить не могут толком. Для этого что, Варламов нужен?
Сергей Глинских Сергей Б
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Сегодня в 14:18
Не нужно ждать от Варламова, что он приедет и что то поменяется. Он работает с сознанием людей. Алгоритм следующий. В сознании людей происходит следующее изменение: люди понимают, что так жить нельзя и люди понимают, что за свои права надо бороться. ЗНАТЬ И БОРОТЬСЯ. Только люди которые знают и которые готовы бороться могут изменить, окружающую действительность. А люди, как мы которые СМЕРИЛИСЬ не меняют ни чего.
Albert Leonov
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Сегодня в 14:28
Фельетон! Комедия!
У самих поборников урбанистического подхода к городской среды, ума то нет! Им надо как папуасам собраться и послушать "большого белого человека". Что бы сказать: Какой молодец, как правильно все говорит!
Сами чай не обучены публично выступать? С риторикой проблемы? Или того хуже, немые все?! Да вроде нет! Говорить умеем, писать тоже, вроде - как..
Тогда что надо от большого белого человека - папуасам?! Услышать божественное слово, которое дойдет до нужных ушей и все сразу по щучьему велению произойдет?
Нет! Очередной пиар ход, не более.
Раз приглашаем светлые головы прогресса, что бы нас, голову учили, тогда на какой нам куча тех, кто по должностным обязанностям должен заботится о комфорте в городе? Давайте их жалование будем платить большому белому человеку, а их с треском из кресел погоним вставать на учет биржи труда...
Или по другому надо?
Читаешь и понимаешь, туземцы живут в городе, не ума и не фантазии!
Разве так можно?!
Сергей Б
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Сегодня в 14:30
Вот здесь с Альбертом согласен.
Сергей Б Сергей Глинских
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Сегодня в 14:31
В чем правда брат?
Менять надо администрацию, которая Варламова пригласила.
Сергей Б
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Сегодня в 14:34
Вот раз уж мы тут собрались, жаждущие перемен, надеваем бескозырки и айда администрацию менять.
Сергей Б
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Сегодня в 14:41
Но как ее менять, если только с помощью Варламова Шувалов кучу фанатов заимел, которые теперь думками богаты. Кто же позволит мечты в светлое будущее рушить. И Глинских теперь против своих не попрет, ониж Варламова пригласили. Тупик-с.
Марина Соболевская Сергей Б
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Сегодня в 14:58
Сергей, Вы живете, похоже, одним днем. Молодежь подрастает. Вот они-то и будут знать, каким должен быть город для нормальной жизни. Вот они и будут требовать от городских властей того, с чем мы смирились. В крайнем случае, именно так надо расценивать интересные и познавательные материалы Варламова. Его команда и он - инициаторы новой жизни. Это же ясно сказал Глинских. Думать, анализировать, сравнивать. Это первые шаги. Требовать и воплощать - это главное!!!
Albert Leonov Марина Соболевская
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Сегодня в 15:17
Аналитическая Вы наша!
Хоть трижды анализу предавай, или делай, толку без "золотого запасу" нет, не было и не будет!!!!!!!!!!!!!
Сергей Б Марина Соболевская
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Сегодня в 15:30
«Новая жизнь» это прям как секта. Дает мечту взамен на серый быт. А если еще восторженные восклицания Глинских про «миссию» учесть… Как бы в конце концов этого «миссию» сургутский СК не пресанул.
С Шуваловым вместе.
Флудер
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Сегодня в 16:08
Для начала признать ошибки и отдать под суд тех, кто проектировал и согласовывал, например, дома возле Ауры.
Сергей Б Флудер
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Сегодня в 16:34
Это ж доступное жилье… Наталья Владимировна туда лично в 13-м льготников направляла. Которые сейчас субсидию выпрашивают.

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