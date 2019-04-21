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​Шаг от Византии

Что я увидел на стадионе в Киеве

Как и все прогрессивное человечество, посмотрел дебаты Порошенко и Зеленского на стадионе. На самом деле, высокий интерес был разве что в окрестных странах, остальным – Европе, Штатам, не говоря уже про Африку с Азией, до выборов президента Украины особого дела нет. Говорю это к тому, что в самом начале мероприятия модератор весьма пафосно провозгласил, что, дескать, весь мир смотрит сейчас на Украину. Это вряд ли, и это проявляет комплекс «младшего брата», от которого украинцы никак не могут отделаться.

Примерно то же самое происходило в Астане/Нурсултане, когда Назарбаев уходил с поста президента – там тоже звучало вот это «взоры всего мира прикованы к Казахстану». Не прикованы, сорян.

Но в рамках бывшего СССР – конечно, все смотрели. И понятно вроде, что чистой воды политическое шоу, но так притягательно узреть, как два кандидата публично обмениваются словесными оплеухами при большом стечении народа. Эдакий казацкий круг в Запорожской Сечи, любо – не любо, только без юридических последствий.

Как по мне, так Порошенко победил, если можно говорить о победителе в этом бессодержательном обмене любезностями. Эксперты сейчас едва не под микроскопом разбирают, кто что сказал, в чем упрекнул, какие приемы использовал, вплоть до вставания на колени. На самом деле, на содержание речей обращать внимание вообще не стоит – ну что такого нового могут сказать друг другу два кандидата за день до выборов? Тут главное было не сказать ничего лишнего – они и не говорили, даже если соперник пытался на это спровоцировать.

Куда важнее были невербальные знаки, мимика, эмоции, напор, антураж. Порошенко выиграл в антураже, составив себе задник из ветеранов АТО и национальных флагов, выиграл зал, собрав, видимо, на стадионе бюджетников (Зеленский в начале просил похлопать тем, «кого привезли на автобусах»). Во всяком случае, аплодисментов у Порошенко было больше, а это неплохо действует двадцать пятым кадром.

Порошенко физически крупней Зеленского, что вкупе с очень активным, эмоциональным поведением, всей этой жестикуляцией позволяло ему доминировать на сцене. Да и голос у него, чего уж там, поприятней. Немного комизма было разве что при хоровом исполнении гимна Украины, требующего неспешного и торжественного пения. Порошенко же пел все на тех же эмоциях, как вбивал гвозди – выглядело аляповато и с перехлестом.

Зеленский же разочаровал. Я ожидал от профессионального шоумена куда большего, но вовремя вспомнил, что все его шоуменство, как и актерство – лишь реализация отрепетированных сцен. В экспромте, тем более – политическом экспромте, пане Володимиру слабоват оказался. Он пытался разыграть заготовленные клише, читал с бумажки, что-то записывал, все время всех благодарил – выглядел, как плохо подготовившийся школьник. Сбивался на русский, что как минимум моветон. Потом плюнул и стал отрабатывать заготовки, не взирая на контекст – так, отвечая на обвинения оппонента, он сострил на тему «вот вы назвали меня оберткой, ну вы то лучше в обертках разбираетесь», намекая (причем, не в первый раз) на конфетный источник доходов президента. Юмор в том, что Порошенко много эпитетов вылил, но оберткой как раз Зеленского назвать забыл.

В общем, шоу получилось так себе. Вместо гигантов мысли и отцов украинской демократии мы увидели бодрящегося конфетного короля и слегка сбитого с толку шоумена, у которого украли сценарий. Думаю, многие в России перекрестились – у нас, слава богу, политики из себя клоунов не делают. И клоуны не пытаются стать политиками.

А теперь о важном: украинцы, возможно, устроили клоунаду. Но они только начинают пытаться сделать политику публичной. Еще не очень понятно, как это делается. Да, посмотрели записи американских дебатов. Но сделать что-то самим – это, извините, совсем другое. Такие вот кандидаты, такая вот повестка, такой вот уровень риторики. Если упражняться в этом каждые четыре года, а лучше – каждые два (есть же еще парламентские выборы), то, глядишь, через десять-двадцать лет выработается культура данного мероприятия. Я говорю про нынешний формат, теледебаты там, слава богу, давно практикуются. Главное же в том, что политики не то чтобы рвутся в общественное пространство, они вынуждены там быть. И это шоу – лишь не самое удачное проявление этой публичности, зато самое спонтанно-масштабное. И – совсем-совсем основное! – явный и очевидный шаг в сторону от византийской модели правления.

Той Византии, которая нынче поселилась в Кремле. Там по длинным анфиладам бесшумно скользят политические евнухи, там сакральность власти можно ножом в воздухе резать, там невозможно представить, что кто-то выйдет к людям, как какой-то актеришка, и будет разыгрывать из себя патриота или демократа, ломать комедию. Коммуникация – исключительно односторонняя, через официальных глашатаев (Песков, Захарова, etc). Воля базилевса есть закон. Вокруг – спафарии, экскувиторы, ипасписты, катафракты… Разделяй и властвуй, все вот это вот. Хотите шоу? К Жириновскому.

Отсюда и глухая зависть к их дебатам, и плевание ядом, и обида. Возможно, и мне поведение Порошенко и Зеленского показалось наигранным и местами комичным именно поэтому. Зависть – плохое чувство, буду с ним бороться…

Читайте предыдущий блог Олега Владимирова о пожаре в Нотр-Дам-де-Пари.


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Сегодня в 11:56, просмотров: 370, комментариев: 4


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Комментарии:
Albert Leonov
не нравится
Сегодня в 12:25
Олег, поверить не могу, следишь за выборами чужой страны?
Мне, ровно, кто и что там. Даже мимолетного интереса не возникает.
А тут полнейший обзор события, поражен!
Для меня было интересно, как в соседней стране, Белоруссии прошел субботник. Говорят "сам" лично с лопатой был и спецовке...
Или про пожары, будь они не ладны в Забайкалье ..
Украина не вызывает интереса, кроме конечно же одной темы: там отличные часовых дел мастера живут, много проектов реализовано по восстановлению часов с ними!
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:53
Глухая зависть к их дебатам и плевание ядом, и обида, это прям про Альберта Леонова сказано. Владимиров прям предвосхитил реакцию брутальных патриотов. Ну а то, что россиянину Леонову ровно кто и что там в Украине, такую реакцию Владимиров, наверное, даже представить не мог. Рукоплещу мериканцам, так разделить славянский мир надо было умудрится. Хотя такие как Леонов это не показатель, скорее отстой.

И шоу мне понравилось, тем более реальная нервозность главных персонажей за всем этим шоу фасадом невооруженным глазом была видна. Зря они допинг контроль организовали, надо было накатить по соточке.

И можно копаться в антураже сколько угодно под лупой разглядывая детали, но Зеленский победил одной только фразой о том, что Порошенко не оправдал надежд украинцев, оказавшись пройдохой. Это то, чего хотят сейчас украинцы – отстранить от власти пройдоху и вора.

Зеленский, это то позитивное лицо, которого сейчас не хватает Украине после сумрака, который был при Порошеке и большинство украинцев это прекрасно понимают. Предварительные рейтинги тому подтверждение.

И когда Зеленский станет президентом Украина через 5-10 лет выйдет на уровень жизни по крайней мере таких стран как Польша и Чехия. И потянуться на заработки в Украину гастарба́йтеры из приграничных районов России. В России то за 5-10 лет явно ничего не изменится.

Да, да, слышал, слышал, что за Зеленским стоит Коломойский и что от смены президентов ничего не изменится, поскольку все равно мерикосы рулят. Ну вот те же Польша и Чехия, там ЕС рулит, которым рулят мерикосы. Или вот, Анастасия Семихатских недавно в Корее была южной, которой восхищается, там тоже мерикосы рулят изначально. Значит дело не только в мерикосах. Ну и, если кто сомневается, в том, кто рулит Россией, пусть у Сахипзадовны спросит.
Сергей Б
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Сегодня в 15:58
Справедливости ради можно добавить, что такие россияне как Леонов и россиян ненавидят, и им ровно, кто и что там в России. Всех бы в лагеря согнали будь их воля.
Albert Leonov Сергей Б
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Сегодня в 16:27
В своей стране, городе проблем нет?! Так ты решил ползти в другую страну со своим ... в "калашный ряд"?!

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