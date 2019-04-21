​Шаг от Византии

Как и все прогрессивное человечество, посмотрел дебаты Порошенко и Зеленского на стадионе. На самом деле, высокий интерес был разве что в окрестных странах, остальным – Европе, Штатам, не говоря уже про Африку с Азией, до выборов президента Украины особого дела нет. Говорю это к тому, что в самом начале мероприятия модератор весьма пафосно провозгласил, что, дескать, весь мир смотрит сейчас на Украину. Это вряд ли, и это проявляет комплекс «младшего брата», от которого украинцы никак не могут отделаться.

Примерно то же самое происходило в Астане/Нурсултане, когда Назарбаев уходил с поста президента – там тоже звучало вот это «взоры всего мира прикованы к Казахстану». Не прикованы, сорян.

Но в рамках бывшего СССР – конечно, все смотрели. И понятно вроде, что чистой воды политическое шоу, но так притягательно узреть, как два кандидата публично обмениваются словесными оплеухами при большом стечении народа. Эдакий казацкий круг в Запорожской Сечи, любо – не любо, только без юридических последствий.

Как по мне, так Порошенко победил, если можно говорить о победителе в этом бессодержательном обмене любезностями. Эксперты сейчас едва не под микроскопом разбирают, кто что сказал, в чем упрекнул, какие приемы использовал, вплоть до вставания на колени. На самом деле, на содержание речей обращать внимание вообще не стоит – ну что такого нового могут сказать друг другу два кандидата за день до выборов? Тут главное было не сказать ничего лишнего – они и не говорили, даже если соперник пытался на это спровоцировать.

Куда важнее были невербальные знаки, мимика, эмоции, напор, антураж. Порошенко выиграл в антураже, составив себе задник из ветеранов АТО и национальных флагов, выиграл зал, собрав, видимо, на стадионе бюджетников (Зеленский в начале просил похлопать тем, «кого привезли на автобусах»). Во всяком случае, аплодисментов у Порошенко было больше, а это неплохо действует двадцать пятым кадром.

Порошенко физически крупней Зеленского, что вкупе с очень активным, эмоциональным поведением, всей этой жестикуляцией позволяло ему доминировать на сцене. Да и голос у него, чего уж там, поприятней. Немного комизма было разве что при хоровом исполнении гимна Украины, требующего неспешного и торжественного пения. Порошенко же пел все на тех же эмоциях, как вбивал гвозди – выглядело аляповато и с перехлестом.

Зеленский же разочаровал. Я ожидал от профессионального шоумена куда большего, но вовремя вспомнил, что все его шоуменство, как и актерство – лишь реализация отрепетированных сцен. В экспромте, тем более – политическом экспромте, пане Володимиру слабоват оказался. Он пытался разыграть заготовленные клише, читал с бумажки, что-то записывал, все время всех благодарил – выглядел, как плохо подготовившийся школьник. Сбивался на русский, что как минимум моветон. Потом плюнул и стал отрабатывать заготовки, не взирая на контекст – так, отвечая на обвинения оппонента, он сострил на тему «вот вы назвали меня оберткой, ну вы то лучше в обертках разбираетесь», намекая (причем, не в первый раз) на конфетный источник доходов президента. Юмор в том, что Порошенко много эпитетов вылил, но оберткой как раз Зеленского назвать забыл.

В общем, шоу получилось так себе. Вместо гигантов мысли и отцов украинской демократии мы увидели бодрящегося конфетного короля и слегка сбитого с толку шоумена, у которого украли сценарий. Думаю, многие в России перекрестились – у нас, слава богу, политики из себя клоунов не делают. И клоуны не пытаются стать политиками.

А теперь о важном: украинцы, возможно, устроили клоунаду. Но они только начинают пытаться сделать политику публичной. Еще не очень понятно, как это делается. Да, посмотрели записи американских дебатов. Но сделать что-то самим – это, извините, совсем другое. Такие вот кандидаты, такая вот повестка, такой вот уровень риторики. Если упражняться в этом каждые четыре года, а лучше – каждые два (есть же еще парламентские выборы), то, глядишь, через десять-двадцать лет выработается культура данного мероприятия. Я говорю про нынешний формат, теледебаты там, слава богу, давно практикуются. Главное же в том, что политики не то чтобы рвутся в общественное пространство, они вынуждены там быть. И это шоу – лишь не самое удачное проявление этой публичности, зато самое спонтанно-масштабное. И – совсем-совсем основное! – явный и очевидный шаг в сторону от византийской модели правления.

Той Византии, которая нынче поселилась в Кремле. Там по длинным анфиладам бесшумно скользят политические евнухи, там сакральность власти можно ножом в воздухе резать, там невозможно представить, что кто-то выйдет к людям, как какой-то актеришка, и будет разыгрывать из себя патриота или демократа, ломать комедию. Коммуникация – исключительно односторонняя, через официальных глашатаев (Песков, Захарова, etc). Воля базилевса есть закон. Вокруг – спафарии, экскувиторы, ипасписты, катафракты… Разделяй и властвуй, все вот это вот. Хотите шоу? К Жириновскому.

Отсюда и глухая зависть к их дебатам, и плевание ядом, и обида. Возможно, и мне поведение Порошенко и Зеленского показалось наигранным и местами комичным именно поэтому. Зависть – плохое чувство, буду с ним бороться…

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