​В Сургуте жители дома судятся с застройщиком из-за трещин в стенах

Более двух лет между компанией «Новые бизнес-технологии», застройщиком жилого комплекса «Новые ключи» в Сургуте, и жителями ЖК разворачивается конфликт. Собственники квартир жалуются на промерзание и трещины в стенах новостройки, а также на бездействие в решении проблемы со стороны строительной компании, руководителем которой является депутат думы Югры Ринат Айсин. Впереди – очередной суд и очередная экспертиза квартир. Корреспондент СИА-ПРЕСС разбирался в истории противостояния.

Суть конфликта

Спустя год после въезда в «Новые ключи» на улице Крылова, 53/4, у нескольких дольщиков в квартирах появились трещины, из-за чего жилье стало сильно промерзать. Собственники обратились за помощью в «НБТ», так как дом в течение пяти лет состоит на гарантии от застройщика.

Специалисты компании попытались исправить строительные дефекты, однако температура в жилье так и не приблизилась к норме. Как рассказала СИА-ПРЕСС владелица квартиры в ЖК Александра Козякова, температура в одной из комнат сохраняется на уровне от 13 до 18 градусов, при температуре минус 3 градуса за окном.

По словам собственников, они пытались решить вопрос по устранению строительных недостатков путем переговоров с «НБТ».

В претензиях на исправление дефектов и расторжение договора владельцам квартир было отказано.

По словам дольщиков, компания заявила, что квартира «соответствует договору купли-продажи».

Семья Козяковых пыталась добиться проведения экспертизы своей квартиры в сургутском суде, — им отказали. Однако окружной суд встал на сторону собственников и назначил экспертизу. Выяснилось, что дефекты в их квартире считаются «снижающими прочностные характеристики», что может привести «к обрушению при эксплуатации в любой момент». Также в выводах экспертов указано, что недостатки «делают квартиру непригодной для использования по назначению» (документы имеются в распоряжении СИА-ПРЕСС). Проще говоря, по мнению экспертов, стены в квартире Козяковых нужно сносить и отстраивать заново. К слову, аналогичные заключения о плачевном состоянии квартиры есть еще как минимум у одной семьи, живущей в «Новых ключах».

По мнению собственников, главные выводы, к которым пришла экспертиза – то, что недостатки являются существенными и произошли из-за ошибки застройщика.

Чего хотят жильцы

«Мы устали от этого конфликта, апелляционная инстанция узаконила экспертизу — квартира не соответствует договору купли-продажи. Мы хотим просто вернуть свои деньги за квартиру. Попытки урегулировать вопрос ни к чему не приводят более двух лет, — пояснила в разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕСС Александра Козякова. — Сейчас мы отправили претензию компании и иск в суд».

Также собственница рассказала, что представители компании обвинили ее семью в препятствовании к доступу в квартиру. Однако предупреждения о визите строительной бригады владельцам не поступало — поэтому супруг попросил специалистов «НБТ» подождать прихода жены, чтобы та могла увести маленького ребенка из дома. Этот случай он записал на видео:

«Нам не предлагали компенсацию — нам предложили оформить новый договор купли-продажи на квартиру с неизвестной фирмой на сумму меньше стоимости квартиры. С юридической точки зрения поступать так неверно», — отметила Козякова.

Также собственница рассказала, что была на приеме у губернатора Югры Натальи Комаровой. «В встрече приняли участие руководитель региона, глава Сургута Вадим Шувалов, директор «НБТ» Ринат Айсин. Он не смог озвучить губернатору свое видение решения конфликта. Наталья Владимировна обратилась к окружной прокуратуре с просьбой о проведении всесторонней проверки в отношении застройщика. Кроме того, она дала поручение окружному жилищно-строительному надзору проверить наш дом», — заявила дольщица.

Мнение жилстройнадзора Югры

Югорский жилищный надзор по заданию губернатора направил в Сургут специалистов из Нижневартовска (для того, чтобы соблюсти объективность). После осмотра сотрудники ведомства составят рекомендацию для застройщика.

При этом, исходя из имеющихся данных (полученных при обследовании дома еще на этапе введения в эксплуатацию), ведомство не согласно с независимой экспертизой: по мнению жилстройнадзора, дефекты в квартирах не критичны, поэтому застройщик может их исправить, как того требует законодательство.

«Трещины обнаружены в ограждающих конструкциях, не в несущих. Застройщик не уклоняется от устранения строительных дефектов, которые необходимо исправить в гарантийный срок. Сейчас мы проведем осмотр и выпишем только рекомендацию строительной компании. Но в данном случае (долевого строительства — прим. ред.) правительство не имеет право вмешиваться в гражданско-правовые отношения, которые регламентируются договором. Этим занимается суд», — пояснили корреспонденту СИА-ПРЕСС в окружной службе жилстройнадзора.

Позиция застройщика

В пресс-службе «НБТ» корреспонденту СИА-ПРЕСС пояснили, что конструктив самого здания, несущие колонны и фундамент находятся в исправном состоянии.

«Экспертизами подтверждено, что никаких изменений в этих узлах (конструктивные элементы каркаса жилого дома) не имеется. Все что касается используемого пеноблока, качества штукатурки, то при наличии недостатков, они устраняются по гарантии застройщика безвозмездно, в согласованный с дольщиком срок. Компания от своих гарантийных обязательств не уклоняется, — заявили в «НБТ».

— Застройщик предпринял все возможные меры для разрешения конфликта с дольщиком по вопросу устранения любых недостатков в квартире своими силами, также предлагал оплатить ремонтные работы подрядчиков, привлеченных самим дольщиком.

Более того, застройщиком официально было предложено дольщику выкупить квартиру с компенсацией убытков».

Также специалисты строительной компании отметили, что был зафиксирован отказ дольщика предоставить застройщику доступ в квартиру, для осмотра и проведения ремонтно-восстановительных работ.

«В переговорах с застройщиком, на вопрос представителя застройщика, о возможности выкупа ее квартиры, Козякова Александра озвучила цену в 10 миллионов рублей, что в 2,5 раза выше рыночной стоимости», — заявили СИА-ПРЕСС в «НБТ».

Подробный комментарий строительной компании о конфликте с дольщиками читайте по ссылке.

Что происходит сейчас

Семья Козяковых подала иск в Сургутский городской суд на компанию «НБТ». Дольщики планируют расторгнуть договор с застройщиком и вернуть деньги за «некачественную квартиру». Судя по материалам дела, размещенным на сайте суда, иск оставили без движения до сегодняшнего дня — 19 апреля, — пока не будут удовлетворены условия. Собственница заявила, что причиной приостановки дела стал долг по пени — два рубля.

За это время в городской суд был подан ответный иск на собственников от «Новых бизнес-технологий». По информации СИА-ПРЕСС, жильцов обвиняют в том, что они не пускают представителей компании на осмотр квартиры. Заседание по этому делу состоится 16 июня, сообщили СИА-ПРЕСС в пресс-службе инстанции. Оба дела ведет судья Виктор Хуруджи, который рассматривал иск Козяковых в июне 2018 года.

СИА-ПРЕСС будет следить за развитием событий.

Справка СИА-ПРЕСС:

Депутат думы Югры Ринат Айсин, по данным портала list-org.com, владеет 26,25 процентами доли в ООО «Новые бизнес-технологии». Совладельцами застройщика также являются: депутат думы Сургута Богдан Гужва (16,25 процента), бизнесмен Ашот Каспаров (10 процентов) и строитель турецкого происхождения Эрель Динчер (47,5 процента), руководящий либо входящий в состав учредителей еще пяти разных компаний на территории Югры, Татарстана и Краснодарского края.