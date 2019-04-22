​Строительная компания «Новые Бизнес-технологии» прокомментировала конфликт с дольщиками ЖК «Новые ключи»

Официальная позиция застройщика ООО «Новые Бизнес-Технологии» жилого комплекса «Новые ключи» по вопросу, связанному с качеством квартир, предоставляемых дольщикам:

По состоянию на 18 апреля 2019 года в жилом комплексе «Новые ключи» введены в эксплуатацию три многоквартирных жилых дома, в которых переданы дольщикам 740 квартир. Дома прошли проверку государственной комиссией Жилстройнадзора ХМАО-Югры. В настоящее время ведется завершение строительства четвертого и пятого многоквартирных жилых домов. Ближайший срок ввода в эксплуатацию следующего дома и передача дольщикам 240 квартир начнется в июне 2019 года.

С 2016 года в суды обратились 14 (что составляет 1,8 процента от общего количества переданных квартир) дольщиков с исками к застройщику, из них семь исков были частично удовлетворены судом.

В процессе разрешения два спора по дольщикам, включая Александру Козякову, которая заключила договор долевого участия 31.10.2016 г., и приняла квартиру 24.11.2016 г.

От имени двух дольщиков действует один адвокат. Дело по иску к застройщику о расторжении договора долевого участия Козякова Александра проиграла, о чем имеется решение Сургутского городского суда ХМАО-Югры от 05.06.2018г. Апелляционный суд, рассмотрев ее жалобу 29.01.2019 г., поддержал решение суда первой инстанции в части отсутствия правовых оснований требовать от застройщика расторжения договора и уплаты денежных средств.

25.03.2019 г. Козякова Александра подала новый иск в Сургутский городской суд, который оставлен без движения, ввиду процессуальных нарушений.

По договору с дольщиками и в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации. Застройщик принял на себя гарантийные обязательства по устранению возможных дефектов, обнаруженных в течение пяти лет после ввода дома в эксплуатацию.

Необходимо подчеркнуть, что конструктив самого здания, несущие колонны и фундамент находятся в исправном состоянии. Экспертизами подтверждено, что никаких изменений в этих узлах (конструктивные элементы каркаса жилого дома) не имеется.

Все что касается используемого пеноблока, качества штукатурки, то при наличии недостатков, они устраняются по гарантии застройщика безвозмездно, в согласованный с дольщиком срок. Компания от своих гарантийных обязательств не уклоняется.

Так как одна из ценностей компании клиентоориентированность, застройщик предпринял все возможные меры для разрешения конфликта с дольщиком по вопросу устранения любых недостатков в квартире своими силами, также предлагал оплатить ремонтные работы подрядчиков, привлечённых самим дольщиком. Более того, застройщиком официально было предложено дольщику выкупить квартиру с компенсацией убытков и морального вреда.

В рамках исполнения гарантийных обязательств застройщик неоднократно пытался получить доступ в квартиру для проверки доводов семьи Козяковых о наличии строительного брака и устранения выявленных дефектов. Однако дольщик не предоставляет застройщику доступ в квартиру.

Один из последних фактов отказа в доступе зафиксирован нотариусом города Сургута 22 февраля 2019 года, о чем имеется протокол обеспечения доказательств, где нотариус зафиксировал отказ дольщика предоставить застройщику доступ в квартиру, для осмотра и проведения ремонтно-восстановительных работ.

11.04.2019г. застройщик обратился в Сургутский городской суд ХМАО-Югры с иском к Козяковой А.Н., Козякову С.В. о допуске в квартиру для выполнения гарантийных обязательств. Судом иск принят к производству и назначено предварительное судебное заседание на 14 июня 2019 год.

Дольщик ведет активную пропагандистскую работу, участвует в издании статей в СМИ на федеральных ресурсах, в соцсетях и среди других дольщиков жилого комплекса «Новые Ключи». Не ограничиваясь при этом описанием ситуации, гипертрофируя и искажая ход действия для нанесения ущерба деловой репутации не только компании застройщика «НБТ», но и лично руководству.

По заявлениям Козяковой Александры и при поддержке экспертов ОНФ Бирук Инны и Гаджиевой Карины, инициированы проверки Жилстройнадзором ХМАО-Югры и Прокуратурой Сургута в отношении застройщика и управляющей компании ООО УК «Бережливый дом» на предмет наличия строительных недостатков построенного в 2016 году дома №53/4 по улице Крылова город Сургут.

По запросу депутата думы ХМАО-Югры Миляева А.Н., прокуратура ХМАО-Югры проводила проверку производственной базы застройщика.

Дольщик Козякова Александра и эксперты ОНФ фигурируют комментаторами и инициаторами пресс релизов, в следующих изданиях: www.pravdaurfo.ru - более 50 статей на эту тему, www.ura.ru - две статьи на эту тему.

Статьи и сюжеты в газете «Сургутская трибуна», телерадиокомпании «СургутинформТВ», на телеканале «Россия». Сотни сообщений и тысячи комментариев в открытых пабликах округа. Статьи и информационные вбросы профессионально подготовленные и спланированные. Практически в каждом сообщении и в статье делаются акценты на политическую составляющую процесса, депутатскую принадлежность руководства застройщика.

08 апреля 2019 года в городе Ханты-Мансийск состоялся личный прием губернатора ХМАО-Югры Н.В.Комаровой, на котором присутствовали дольщик Козякова А.Н., Козяков С.В. и их представитель — эксперт ОНФ Бирук И.А., с участием по видео-конференц-связи в администрации города Сургута, главы города Сургута Шувалова В.Н., генерального директора компании застройщика Айсина Р.Р.

На вопросы Губернатора округа к Козяковой сформулировать требования к Застройщику: выход из договорных отношений с застройщиком, выполнения ремонтных работ либо иное требование. Александра Козякова ответила, что она хотела бы провести независимую проверку всего дома и всестороннюю проверку застройщика в отношении Айсина Рината Рафиковича.

В переговорах с застройщиком, на вопрос представителя застройщика, о возможности выкупа ее квартиры, Козякова Александра озвучила цену в 10 миллионов рублей, что в 2,5 раза выше рыночной стоимости.

Управляющая компания ООО УК «Бережливый дом» в связи с наличием существенной задолженности Козяковой А.Н. за коммунальные услуги, в порядке, установленном законодательством РФ, осуществляло отключение квартиры Козяковой А.Н. от электроснабжения 10.01.2018г. и 13.08.2018г.

Возможно, что семья с тремя детьми, ипотечным кредитом и системной задолженностью по квартплате, получает из вне средства на адвокатов, строительных экспертов, и оплату СМИ.

Самое очевидное решение в данной ситуации — это выкуп квартиры, но цена установленная дольщиком за спорную квартиру в 2,5 раза выше рыночной, что является неприемлемым и расценивается при наличии такой пиар поддержки, как спекуляция и шантаж.

По всей видимости, предлагается заведомо нереальная цена для выкупа, так как целью является не результат, а процесс нанесения максимального урона репутации застройщика и его руководителей.

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