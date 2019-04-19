Для Югры переезд Сургутнефтегаза в Санкт-Петербург может вызвать сложности

На акциях Сургутнефтегаза и на его финансовых показателях переезд из Сургута в Санкт-Петербург не должен никак сказаться – для компании это всего лишь формальная техническая процедура. Меняется ее налоговая прописка, но бизнес фактически остается там же – в ХМАО (основная добыча нефти ведется на месторождениях региона и основные перерабатывающие мощности находятся там же).

Для региона же в этом случае действительно могут возникнуть серьезные сложности – в одну только социальную сферу Сургута компания ежегодно вкладывает четыре миллиарда рублей, а налоговые выплаты в местные бюджеты исчисляются десятками миллиардов. Вероятнее всего, будет найден какой-то компромисс, и я ожидаю, что этот вопрос будет решен в целом безболезненно.

Для нас сложностей при работе с действующими клиентами не должно быть, ввиду того что БКС представлена, в том числе и в Санкт –Петербурге, помимо этого есть и дистанционные каналы работы, которые позволяют взаимодействовать удаленно. Для клиентов, владеющих акциями Сургутнефтегаза на брокерских счетах и не являющихся сотрудниками компании сложностей не должно быть, ведь их акции торгуются на Московской бирже. Акционерам, чьи акции хранятся в депозитарии, лучше уточнить, где планируется нахождение самого депозитария. В данном случае, скорее всего, Сургутнефтегаз предусмотрительно «оставит» структуру депозитария для работы с акционерами в Сургуте. Это нормальная практика. Не думаю, что наша клиентская база уменьшится.

Что касается компаний-контрагентов –– вряд ли они уедут, ведь фактически работают с заказчиком «на месте». В плане оперативного взаимодействия – на наш взгляд работа по схеме «Сургутнефтегаз-контрагент» строится на тендерно-конкурсной основе с заключением долгосрочных договоров и экономического смысла перемещать офисы контрагентов в Санкт-Петербург я не вижу.