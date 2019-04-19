Сургутскому ЗСК - 35

День рождения Сургутского ЗСК – 12 апреля – особая дата в истории страны.

Именно в это день 58 лет назад Юрий Гагарин сказал своё знаменитое «Поехали!» и космос для каждого человека на Земле стал ближе. Хотя по мнению британского астронома Фреда Хойла, космос вовсе не далёк: до него всего час езды – при условии, что твоя машина будет ехать вертикально вверх. Уже представили эту машину? А теперь – внимание! За 35 лет на Сургутком ЗСК произведено столько моторного топлива, что хватило бы для обеспечения потребности Уральского федерального округа на 5 лет, а Ханты - Мансийского автономного округа – Югры – на 30 лет!

Автобензины и дизельное топливо различных марок, топливо для реактивных двигателей занимают порядка 30 % от общего количества заводской продукции. Кстати, вся линейка моторного топлива завода соответствует классу (К5) Технического регламента Таможенного союза и действующим экологическим стандартам Еврозоны. Всего же Сургутский ЗСК выпускает более 20 наименований товарной продукции, куда входят сжиженные углеводородные газы, широкая фракция лёгких углеводородов, стабильный конденсат, прямогонная бензиновая фракция.

Завод отгружает продукцию автомобильным, железнодорожным, трубопроводным и водным транспортом. Более 30 % от общего количества светлых нефтепродуктов (автомобильные бензины, дизельное топливо) реализуется на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в автономном округе остаётся более 60% произведённого на заводе топлива для реактивных двигателей.

Сегодня Сургутский ЗСК — крупнейшее предприятие России по переработке газового конденсата. Завод работает в круглосуточном режиме, и поэтому для части персонала памятная дата совпала с памятной рабочей сменой. На производственных объектах побывали почётные гости – ветераны предприятия, съехавшиеся со всей России, чтобы провести этот день с родным заводом. Среди гостей были Хамит Ясавеев, легендарный директор Сургутского ЗСК с 1987 по 1998 год, его соратник Петр Мальковский, в 1988 назначенный главным инженером строящегося завода и участвовавший в проработке и реализации его перспективного развития по топливному варианту, Юрий Протасов и Петр Воронин, возглавлявшие предприятие в разные годы, Владимир Першин, участник пуско-наладочных работах уникального комплекса, на котором впервые в стране из газового конденсата производится топливо для реактивных двигателей.

Для почетных гостей праздничный день начался рано, в 8 утра они отправились на ЗСК, где их помнят, любят и ждут.

- Начинал я на заводе в 1991 начальником установки моторных топлив, - рассказывает по дороге на завод Владимир Першин, - в дальнейшем участвовал в новом не только для завода, но и для всей Западной Сибири дела – освоение крупнотоннажного выпуска высокооктановых автобензинов. Участвовал в пусконаладочных работах, формировании коллектива, освоении технологии на комплексе по облагораживанию моторных топлив. Закончил трудовую деятельность в 2011 году начальником производства № 2. Я рад, что работал на Сургутском ЗСК и принял участие в становлении объекта, важного для Югры и всей России.





Борис Хлоев приветсвует ветеранов Сургутского ЗСК

Своими воспоминаниями поделился ещё один ветеран завода, почётный работник ОАО «Газпром» Ралиф Кускильдин, который пришёл на предприятие в годы его становления.

- В первые годы было трудно, завод строился практически в чистом поле: зимой не работало отопление, даже руки помыть было негде. Людей было мало - весь коллектив помещался в три вахтовые автобуса. В пусковой комплекс входило несколько объектов, в том числе установка по стабилизации конденсата. Мы первыми вышли на смену - я, Рустам Караяков и Владимир Алентьев. Была поставлена задача: запустить электродвигатели насосного оборудования в парках товарно-сырьевой базы для дальнейшей подачи сырья на установку. Столько лет прошло с тех пор! Жена отработала на предприятии 22 года, сын 17-й год на производстве. Завод – это наша жизнь. Мы работали для завода, и завод нам дал все. Жили дружно, как одна семья, Хамит Ясавеев - директор в те годы, легендарная личность, каждый день обходил пешком все установки, знал всех работников поименно. Когда в 1990-е были задержки зарплаты, он практически спас людей тем, что ввел заводскую валюту, так называемые, «ясавейки» - талоны, на которые можно было получать продукты в заводском магазине и заправляться на газпромовских заправках. Хорошим подспорьем было и собственное хозяйство в деревне Сайгатина.

- В Сургуте были трудности с продуктами, - объясняет сам Хамит Нурмухаметович. – А мы у себя запустили колбасный цех, пекарню, переработку молока – сами кормили людей. Трудности преодолевали по ходу дела, главное- завод нужно было развивать, вводить новые объекты.

Сургутский этап жизни и деятельность Хамита Ясавеева пришёлся на самые непростые, переломные годы в истории становления России, когда социум и экономика, в том числе и газовая отрасль вступили в противоречия. Как жить дальше? Что делать? Как сохранить, то, что имеем и одновременно решать возникающие проблемы? Вопросов было больше, чем ответов, и найти эти ответы могли только люди волевые, решительные, с твёрдой жизненной позицией, патриоты своей страны. Абсолютно прав тот, кто считает руководителей, которые не только сохранили предприятия и их коллективы в 90-е годы, но и нарастили темпы развития - настоящими героями!

- Сейчас кажется, что это было невозможно – развивать предприятие в переходный для страны период, - продолжает Хамит Нурмухаметович, - закончили строительство установки моторных топлив – развалился генподрядчик. А нам останавливаться нельзя! Для строительства, следующего в технологической цепочке объекта сами создали генподрядчика и сами начали строить. А в самый разгар, приходит приказ из Газпрома – денег нет, остановить все стройки. Это была бы катастрофа! Сидели, думали и нашли выход. Собрали 150 заводчан со всех подразделений, даже из бухгалтерии и отдела сбыта, и сами вышли на стройплощадку. А через два месяца строительство продолжилось в нормальном режиме. Это был сильнейший коллектив! Это была интересная, тяжелая, хорошая работа! – убежден лауреат Государственной премии в области науки и техники, кандидат технических наук и любимый дедушка четырех внуков Хамит Ясавеев.

По ежегодной традиции, в начале апреля заводчане собираются на митинг и возлагают цветы к памятной доске В. С. Черномырдина на центральной проходной. Дата рождения профессионального газовика, видного государственного деятеля и основателя ЗСК – 9 апреля, стоит рядом с датой образования завода.

- Можно только удивляться прозорливости руководителей страны, которые решили создать здесь, в Югре, мощнейшее производство, - отметил в приветственном слове Юрий Важенин, представляющий автономный округ в Совете Федерации. – ЗСК – это крупнейшее перерабатывающее предприятие, которому еще есть к чему стремиться по глубине переработке и расширению объемов реализации продукции, но то, что им может гордиться Газпром, Югра и вся Россия – не вызывает ни у кого сомнений. – Чуть позже на вопрос: «Почему был построен завод?» Юрий Важенин ответил так: «Рациональное отношение к недрам невозможно без стабилизации и использования конденсата. Первое газоконденсатное месторождение разрабатывалось на Вуктыле, где сожгли более 20 миллионов тонн газового конденсата! Некуда его было транспортировать и перерабатывать. Более комплексно подошли к развитию месторождений Западной Сибири, где был создан завод по транспортировке и завод по стабилизации конденсата. ЗСК – пример бережного отношения к недрам и ключ к освоению валанжинских залежей Западной Сибири».





А главную ценность предприятия его директор - Андрей Дорощук сформулировал так:

- К юбилейной дате на Сургутском ЗСК переработано 200 миллионов тонн сырья, почти столько же товарной продукции отгружено потребителям. Но основа предприятия – не производственные мощности, а его люди, коллектив - подчеркнул Андрей Борисович. – По рассказам отцов-основателей завода, в том числе Леонарда Гилязовича Рафикова, генерального директора «Сургуттрансгаза», мы знаем, что решение о месте строительства принималось так: куда смогли доехать на «уазике» по бездорожью в окрестностях Сургута, там завод и заложили, сказав: «Здесь будет завод ЗСК!». Эта история уже стала заводской легендой, в реальности же при выборе будущей промышленной площадки усчитывались многие факторы, в том числе наличие коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры, близость водных артерий, возможность энергообеспечения производства и многое другое. А подписал приказ о создании завода Виктор Степанович Черномырдин, в 1984 году - заместитель Министра газовой промышленности СССР. Ему и другим руководителям мы благодарны за то, что носим гордое звание «заводчане», работаем в Газпроме и приносим пользу стране.

Далее Андрей Дорощук лично провел экскурсию по заводу для своих уважаемых коллег. Было общение профессионалов на профессиональном языке – обсуждение параметров технологического процесса, его особенностей, достоинств и недостатков проектирования тех или иных производственных объектов, ведь всегда что-то хочется улучшить! А вечером праздничного дня общение продолжилось на торжественном мероприятии в честь 35-летия завода, где в особой, семейной обстановке, так характерной для Сургутского ЗСК, прозвучало не мало теплых слов, воспоминаний и пожеланий в адрес славного трудового коллектива, обеспечивающего надёжное и бесперебойное функционирование Единой системы газоснабжения России в Западной Сибири.

Справка:

Завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина (Сургутский ЗСК) создан 12 апреля 1984 года. Является филиалом ООО «Газпром переработка» и расположен в 26 км от Сургута в прибрежной части Обь. Завод перерабатывает сырье, поступающее с Севера Тюменской области.