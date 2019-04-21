Уважаемые земляки!

От всей души поздравляю вас с Днем местного самоуправления. Этот праздник относительно молодой, но сегодня можно уверенно говорить о том, что институт власти переходит на новый уровень работы и взаимодействия с гражданским обществом, становится действенным инструментом в решении многих задач местного значения.

Рациональное бюджетирование, обеспечение сургутян качественными дорогами, детскими садами и школами, учреждениями дополнительного образования, безопасность детей в городе. Многое сделано, но предстоит сделать еще больше! Уверена, что высокий профессионализм, искреннее желание делать наш город еще комфортней, помогут в решении многих проблем. Поэтому в этот день желаю всем работникам органов местного самоуправления мудрости в принятии решений, крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях!