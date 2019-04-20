Уважаемые работники окружной Станции переливания крови, жители Югры – доноры! От всей души поздравляю вас с праздником.

20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови. В этот день в далеком 1832 году петербургский акушер Андрей Вольф впервые

в отечественной практике перелил роженице кровь и спас ей жизнь. Так началась история этой благородной деятельности в России.

Служба крови в нашем городе открылась в мае 1970 года. Тогда впервые в Центральной районной больнице появилось отделение, штат которого состоял из четырех человек. Сегодня это серьёзное учреждение с филиалами

в городах Нижневартовске и Нефтеюганске, с высокопрофессиональным кадровым составом. За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд работники Станции переливания крови неоднократно отмечены наградами федерального, регионального и муниципального уровней.

Конечно, успешная деятельность учреждения была бы невозможна без подвижничества граждан – доноров крови. Благодаря им наш регион располагает всеми необходимыми ресурсами для полного обеспечения потребностей 25 медицинских организаций автономного округа. Только

в прошлом году Станцию переливания крови посетили почти 14 000 человек.

Спасибо вам за ваш труд!

Вы – сильные и самоотверженные люди! От вашей благородной деятельности зависит жизнь и здоровье наших граждан!