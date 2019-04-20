Уважаемые работники окружной Станции переливания крови, жители Югры – доноры! От всей души поздравляю вас с праздником.
20 апреля в России отмечается Национальный
день донора крови. В этот день в далеком 1832 году петербургский акушер Андрей
Вольф впервые
в отечественной практике перелил роженице кровь и спас ей жизнь. Так началась история этой благородной деятельности в России.
Служба крови в нашем
городе открылась в мае 1970 года. Тогда впервые в Центральной районной больнице
появилось отделение, штат которого состоял из четырех человек. Сегодня это
серьёзное учреждение с филиалами
в городах Нижневартовске и Нефтеюганске, с высокопрофессиональным кадровым составом. За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд работники Станции переливания крови неоднократно отмечены наградами федерального, регионального и муниципального уровней.
Конечно, успешная деятельность учреждения
была бы невозможна без подвижничества граждан – доноров крови. Благодаря им наш
регион располагает всеми необходимыми ресурсами для полного обеспечения
потребностей 25 медицинских организаций автономного округа. Только
в прошлом году Станцию переливания крови посетили почти 14 000 человек.
Спасибо вам за ваш труд!
Вы – сильные и самоотверженные люди! От вашей благородной деятельности зависит жизнь и здоровье наших граждан!
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