16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,9602   EUR  71,9232  

​УК ДЕЗ ВЖР в Сургуте обвинили в попытке обмануть жильцов при помощи опросных листов

В редакцию СИА-ПРЕСС обратились обеспокоенные сургутяне — жильцы домов, обслуживаемых УК ДЕЗ ВЖР. Они рассказали, что в одном из городских СМИ прочли информацию о том, что их управляющая компания пытается обманным путем повысить тарифы.

То есть жителей якобы хотели заставить платить разницу между показаниями общедомовых счетчиков и показаниями собственников, превышающую норматив на общедомовые нужды. Сейчас эту превышающую разницу платит УК из своей прибыли. За такое изменение УК ДЕЗ ВЖР предложили жильцам проголосовать в раздаваемых опросниках.

Читатели СИА-ПРЕСС возмущены, что преподается им эта информация в непонятной для обывателя форме — сложным «коммунальным языком». Они уверены, что многие люди поставили галочку «за», попросту не поняв формулировку. И считают, что сам опросник после заполнения и подписания жителем становится заочным согласием собственника на изменения в расчетах.

Редакция СИА-ПРЕСС попросила директора УК ДЕЗ ВЖР Вячеслава Чуракова прокомментировать ситуацию. Он заявил, что все подозрения в попытке обмана — беспочвенны. «О чем именно идет речь? Если по холодной-горячей воде, то мы эту разницу можем распределить на собственников только в пределах норматива. Все. Больше не можем. Да и этот опросный лист не является документом. Мы никогда не стараемся сделать так, чтобы собственник за что-то проголосовал и не заметил», — говорит коммунальщик.

Чураков также отметил, что жителям, если у них появляются какие-либо вопросы, рекомендуется обращаться с ними в УК ДЕЗ ВЖР на личные приемы, или узнавать интересующую информацию по телефонам: «Пусть прямо с этим листом придут ко мне в субботу, я им все объясню».


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 17:14, просмотров: 133, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Для Югры переезд Сургутнефтегаза в Санкт-Петербург может вызвать сложности

Для Югры переезд Сургутнефтегаза в Санкт-Петербург может вызвать сложности
Азамат Юсупов, директор филиала «БКС Брокер» в Сургуте Сегодня в 17:48
125 0
Сургутскому ЗСК - 35

Сургутскому ЗСК - 35
За 35 лет на Сургутком ЗСК произведено столько моторного топлива, что хватило бы для обеспечения потребности Уральского федерального округа на 5 лет, а Ханты - Мансийского автономного округа – Югры – на 30 лет
Марина Чурилова, Елена Курилова. Сегодня в 17:31
138 0
​УК ДЕЗ ВЖР в Сургуте обвинили в попытке обмануть жильцов при помощи опросных листов

​УК ДЕЗ ВЖР в Сургуте обвинили в попытке обмануть жильцов при помощи опросных листов
Директор управляющей компании прокомментировал ситуацию
Лилия Сулейманова, Константин Шперлинг Сегодня в 17:14
132 0
Игорь Николаев: «Экономика России за 10 лет выросла где-то на 8,5 процентов. Да она за год так должна расти!»

Игорь Николаев: «Экономика России за 10 лет выросла где-то на 8,5 процентов. Да она за год так должна расти!»

Интервью c экономистом Игорем Николаевым о том, чем экономика России отличается от советской и почему власти не нужен малый бизнес
Артем Мазнев Сегодня в 13:18
265 1
В центре Сургута деньги на благотворительность собирает фонд из Жигулевска. Можно ли ему доверять?

В центре Сургута деньги на благотворительность собирает фонд из Жигулевска. Можно ли ему доверять?
Организацию хвалят в медицинских учреждениях нашего города. Но есть вопросы
Лилия Сулейманова 18 апреля в 17:08
764 6
​Многие сургутяне предпочитают оставлять свой автотранспорт где угодно, только не в паркинге

​Многие сургутяне предпочитают оставлять свой автотранспорт где угодно, только не в паркинге
При этом тема парковок политизирована — ее в своих целях используют даже депутаты городской думы
Компания «Сибпромстрой» 18 апреля в 13:15
1135 47
Почему Гринпис противостоит Сургутнефтегазу в борьбе за «Нумто»

Почему Гринпис противостоит Сургутнефтегазу в борьбе за «Нумто»
Бурение нефти на водно-болотных угодьях и связанное с ним строительство инфраструктуры разрушат места обитания большого количества редких и исчезающих животных и растений. Это противоречит Федеральным законам «Об охране окружающей среды» и «О животном мире».
Елена Сакирко, руководитель проектов энергетической программы Гринпис 17 апреля в 18:29
879 3
Рассказываем о самой дорогой и дешевой арендных квартирах в Сургуте

Рассказываем о самой дорогой и дешевой арендных квартирах в Сургуте
Разброс — от десяти до 85 тысяч рублей
Лилия Сулейманова 16 апреля в 16:54
980 0
Отрегулировать светофоры на сургутских перекрестках можно не только «на глазок», но и с помощью микромоделирования

Отрегулировать светофоры на сургутских перекрестках можно не только «на глазок», но и с помощью микромоделирования
Артем Кириленко, заместитель председателя думы Сургута 16 апреля в 16:36
727 5
Олег Владимиров

​Горела хрупкая Европа
Когда парижане среди ночи собрались на окрестных улицах и мостах, когда начали петь AveMaria, я вспомнил «Шарли Эбдо» и «Батаклан», реакцию людей на те трагедии. Поэтому уверен, что свой храм они выстроят заново.
Олег Владимиров 16 апреля в 16:16
1263 20
Как законно отказаться от работы, если задерживают зарплату?

Как законно отказаться от работы, если задерживают зарплату?
Такая прерогатива дана не всем. Госслужащие, например, приостановить свою деятельность не могут
Анастасия Варвулева, старший помощник прокурора 16 апреля в 12:48
366 0
Олег Владимиров

​500 тысяч сургутян
Чтобы заманить к себе, на Север, еще добрую сотню-другую тысяч жителей, надо предложить им некие серьезные перспективы. Скажите, какие?
Олег Владимиров 15 апреля в 19:29
1273 7
Гипотетический переезд Сургутнефтегаза на комфорте сургутян особо не скажется

Гипотетический переезд Сургутнефтегаза на комфорте сургутян особо не скажется
Василий Птицын, депутат думы Сургута 13 апреля в 21:11
6224 4
Чужая рубашка ближе к телу

Чужая рубашка ближе к телу
Почему важно отказаться от масс-маркета, и где наши секонд-хенды?
Анна Антипина 13 апреля в 11:25
2026 21
Олег Владимиров

​Холода и Майданов
Итоги недели: новая схема размещения рекламных конструкций, переезд Сургутнефтегаза, обустройства Сквера торжеств возле ЗАГСа, изменение тарифов на мусор
Олег Владимиров 12 апреля в 20:09
1583 3
Без Сургутнефтегаза город выживет, но многие вопросы решать станет труднее

Без Сургутнефтегаза город выживет, но многие вопросы решать станет труднее
Дмитрий Пахотин, депутат думы Сургута 12 апреля в 16:33
3729 2
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика