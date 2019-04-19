​УК ДЕЗ ВЖР в Сургуте обвинили в попытке обмануть жильцов при помощи опросных листов

В редакцию СИА-ПРЕСС обратились обеспокоенные сургутяне — жильцы домов, обслуживаемых УК ДЕЗ ВЖР. Они рассказали, что в одном из городских СМИ прочли информацию о том, что их управляющая компания пытается обманным путем повысить тарифы.

То есть жителей якобы хотели заставить платить разницу между показаниями общедомовых счетчиков и показаниями собственников, превышающую норматив на общедомовые нужды. Сейчас эту превышающую разницу платит УК из своей прибыли. За такое изменение УК ДЕЗ ВЖР предложили жильцам проголосовать в раздаваемых опросниках.

Читатели СИА-ПРЕСС возмущены, что преподается им эта информация в непонятной для обывателя форме — сложным «коммунальным языком». Они уверены, что многие люди поставили галочку «за», попросту не поняв формулировку. И считают, что сам опросник после заполнения и подписания жителем становится заочным согласием собственника на изменения в расчетах.

Редакция СИА-ПРЕСС попросила директора УК ДЕЗ ВЖР Вячеслава Чуракова прокомментировать ситуацию. Он заявил, что все подозрения в попытке обмана — беспочвенны. «О чем именно идет речь? Если по холодной-горячей воде, то мы эту разницу можем распределить на собственников только в пределах норматива. Все. Больше не можем. Да и этот опросный лист не является документом. Мы никогда не стараемся сделать так, чтобы собственник за что-то проголосовал и не заметил», — говорит коммунальщик.

Чураков также отметил, что жителям, если у них появляются какие-либо вопросы, рекомендуется обращаться с ними в УК ДЕЗ ВЖР на личные приемы, или узнавать интересующую информацию по телефонам: «Пусть прямо с этим листом придут ко мне в субботу, я им все объясню».