Немного Сталина в весенних лужах

Человек недели в Сургуте – это, наверное, Сталин, любовью к которому, согласно последнему исследованию Левада-центра, проникается все больше россиян. Роль Сталина в истории положительно оценивают 70 процентов опрошенных граждан! Так не останемся же и мы в стороне, рассмотрим текущую жизнедеятельность сквозь призму великого и усатого.

Сталин и паркинг

Итак, человек недели в Сургуте – безусловно, лицо, строчащее по тысяче заявлений в месяц о неправильно припаркованных автомобилях. Это, если хотите, основы основ, троллинг советского человека и DDoS-атака советской власти одновременно. «Вскрытие» показало, что делалось это в интересах крупного сургутского застройщика, кто ж не знает старика Сибпромстроя. Замысел чуден: нарушители замучаются платить штрафы и пойдут косяком в оплачиваемый паркинг. В итоге замученными оказались инспекторы ГИБДД. Граждане идти в паркинги все равно не хотят, застройщик взывает к моральному облику советского человека.

Тонкость в том, что моральный облик напрямую связан с извлечением из граждан денежных знаков. С одной стороны, сложно коммерческое предприятие уличить в желании заработать, с другой – аренда парковочного места не так уж и дорога, с третьей – брошенные под запрещающими знаками авто реально мешают, с четвертой – а кто запретит писать жалобы, если они – по существу? Как ни крути, инициаторы этой бодрой затеи кругом правы. И только выбранный метод воздействия оставляет легкую нотку огорчения – как-то не принято у нас стучать на ближнего. Или это нормально, с учетом всех обстоятельств и на фоне подскочившей народной любви к Иосифу Виссарионовичу?

Сталин и гараж

Еще один «сталинский» подход – сначала снести, а потом сообщить о сносе хозяевам. Да, конечно, владельцы гаражей в районе улицы Крылова немного лукавят, когда говорят, что были застигнуты полностью врасплох – история-то родом из 2013 года. Но, согласитесь, когда так долго что-то длиться без видимых изменений, внезапный приезд техники таки способен серьезно удивить. Возможно, фактор внезапности подключили, чтобы владельцы не успели устроить стихийный протест – с рук долой, из сердца вон. Протестуй – не протестуй, где теперь эти гаражи? Главное, что стояли незаконно, поэтому оснований для возбуждения чего-либо нет. Мораль? Черт его знает. Не повезло, наверное. Не приглянулся бы участок застройщику – еще лет сто стояли бы «незаконные» коробки. Сталина на них нет. На кого на них? Да на них на всех.

Сталин и ремонт дорог

Новость, которая радует и огорчает одновременно: на три месяца заузят проезжую часть на участках улиц Энгельса и Сибирской в связи с ремонтом. Радует что? Во-первых, сам факт ремонта дорог. Во-вторых, что он нынче начинается довольно рано, еще в апреле. Побочный эффект в виде гарантированных заторов можно бы и перетерпеть, но…Позвольте, три месяца на замену асфальта?! За три месяца можно всю подземную инфраструктуру переложить задом-наперед и сверху в асфальт закатать. И еще кусты высадить. Возможно, так и будет. А если нет, то вопросы останутся. Китайцы, на секундочку, за ночь способны улицы перестилать. Мы, конечно, не они, но Сталина во всем этом определенно не хватает.

Сталин и пожар

В минувшее воскресенье горела «Лента». Ну, как горела… Короткое замыкание изоляции освещения торгового зала. Проводка не вынесла нагрузки, заискрило, даже открытый огонь имел место. Эвакуировали 370 человек, никто не пострадал. Это, господа, сигнальчик, доложу я вам. Все бежим во вверенные объекты и смотрим внимательно на электрику, на противопожарную сигнализацию, на планы эвакуации и готовность персонала действовать. Зачем нам «Зимняя вишня»… Да! Чуть не забыл. Сталина на вас нет. Он бы не допустил.

Сталин и ритуал

Ирония судьбы или с легким сердцем – из травматологии в ритуальный зал. Ведь именно там, рядом с «травмой», городские власти «нарыли» участок для строительства места для прощания с усопшими. Понятно, что тот зал, что у морга, не выдерживает критики. Проблема существует в Сургуте примерно всегда. Ее саму, проблему, давно пора отправить в ритуальный зал. А то, что рядом с больницей… Морг ведь тоже рядом с окружной больницей, и ничего. Многие терпят. В общем, все ищем инвестора, который захочет закрыть проблему. Эх, был бы Сталин, он бы быстро ритуальный зал построил. Даже несколько.

Сталин и диктант

В конце, как всегда, о событиях культурной жизни. Около полтысячи сургутян приняли участие в «Тоталитарном диктанте». Ой, пардон, в «Тотальном диктанте». Вот, одна ошибка уже есть. Люди, между тем, старались, даже в аэропорту писали. За Сталина так не переживают теперь, как за свои оценки. Ну и слава богу.

Читайте последние новости Сургута за минувшую неделю каждую пятницу в еженедельном обзоре от ИА "СИА-ПРЕСС".