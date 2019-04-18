В центре Сургута деньги на благотворительность собирает фонд из Жигулевска. Можно ли ему доверять?

«Здравствуйте! Участвуйте в акции «Помогаем детям»!», — слышат входящие в ТЦ «Центральный» горожане от девушки, в руках у которой ящик для сбора пожертвований. Место не самое проходное в Сургуте, но зато практически каждый мимо проходящий — потенциальный жертвователь: чаще всего сюда заходят клиенты Сбербанка и Сургутнефтегазбанка, чьи отделения находятся в паре метров.

Кто-то из сургутян кладет деньги в ящик, даже толком не взглянув на девушку, не говоря уже о том, чтобы расспросить об акции подробнее. Кто-то равнодушно проходит мимо. Кто-то задает вопросы: кому, зачем, откуда и так далее. Но таких совсем мало.

Корреспондент СИА-ПРЕСС решил разобраться, что это за волонтеры, какой фонд они представляют, можно ли считать его благонадежным, на что собираются деньги сургутян и так далее.

Девушка, которая уже пару дней стоит с ящиком в ТЦ «Центральный» — Анастасия Томова. Живет в Мурманске. В Сургут приехала с другими волонтерами фонда «Независимость в городе Жигулевске» для того, чтобы собрать деньги и провести мероприятие «Клоунотерапия» для детей, лечащихся в Сургутском клиническом противотуберкулезном диспансере. Но из-за карантина в учреждении праздник (уже, кстати, не первый) отменился, поэтому дети получат только подарки.

Как пояснила СИА-ПРЕСС волонтер, не все деньги, собранные с горожан, пойдут на подарки и организацию мероприятия. Их направят и на другие нужды фонда.

При себе Анастасия Томова держит копии документов фонда, на ее шее висит бейджик с фотографией и другими данными, а в папке лежат бланки с банковскими реквизитами «Независимости в городе Жигулевске». На случай, если кому-то из благотворителей захочется проверить, а не мошенники ли это? Или чтобы показать полицейским, которых иногда вызывают горожане: «Волонтеров частенько проверяют. В Тюмени, например, полицейские меня уже знают в лицо. В Сургуте еще ни разу не проверяли».

На более сложные вопросы (например, где можно будет посмотреть отчет о собранных в Сургуте деньгах и их последующем использовании) девушка не отвечает, направляя к руководителю проекта Лилии Куликовой. Но и эта представительница фонда на вопросы корреспондента толком не ответила, сославшись на то, что лежит в больнице. Всю информацию, в том числе и то, как получить финансовую отчетность, пообещала выслать после официального запроса. Но в разговоре Куликова все-таки сообщила, что имеет право не выкладывать отчетность на общее обозрение, так как эти вопросы «касаются бухгалтера и налоговой».

Также представительница фонда рассказала, что у ее волонтеров «нет цели заработать больше», поэтому никаких анонсов о грядущем сборе средств и предполагаемом празднике для сургутских детей не было: «У нас есть проект «Клоунотерапия», мы его осуществляем. В Сургуте, Самаре, Тольятти, Саранске, Чебоксарах. Всего 39 городов России».

Заведующий детским отделением «Сургутского клинического противотуберкулезного диспансера» Елена Сенькина о волонтерах фонда имеет только положительное мнение: «Представители фонда сами вышли на нас. Они проводят очень интересные мероприятия, утренники, приглашают аниматоров, привозят подарки. Дети всегда остаются очень довольными. Сотрудники фонда делают более разнообразным пребывание детей, которые у нас находятся на длительном лечении. Мероприятия проводятся по согласованию с руководством учреждения».

Помимо противотуберкулезного диспансера, судя по постам фонда «Независимость в городе Жигулевске» в соцсети, волонтеры сотрудничали и с другими учреждениями — Сургутской городской клинической больницей и центром соцобслуживания «На Калинке».

К сожалению, сайт фонда не работает, поэтому изучить его корреспонденту СИА-ПРЕСС не удалось.

В бесплатном справочнике юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Rusprofile данные о фонде нашлись. Он зарегистрирован в 2012 году. Председатель Алексей Болдырев. Он же учредитель и руководитель еще двух компаний: Местной религиозной организации христиан веры Евангельской (Пятидесятников) Церковь «Свет Миру» г. Жигулевск и ООО «Волга-Спектр».

С помощью Rusprofile, кстати, очень удобно искать нужные организации или фонды.

Не нашлась информация о «Независимости в городе Жигулевске» в навигаторе «Русфонда», который собирает все данные о благотворительных организациях России. Информацию искали по ОГРН.

На сайте Минюста также не нашлось отчетов «Независимости в городе Жигулевске» в отчетах некоммерческих организаций.

В СМИ упоминаний об этом фонде корреспондент тоже не нашел. Единственно, что удалось найти — старую публикацию на сайте многопрофильного медцентра «Медицинский город» в Тюмени о мероприятии, организованным двумя фондами, один из которых «Независимость в городе Жигулевске».

СИА-ПРЕСС не берется делать вывод о благонадежности фонда «Независимость в городе Жигулевске». Но мы напоминаем сургутянам, что жертвовать свои деньги нужно, будучи уверенным, что они пойдут на благое дело, а не в карман мошенникам.