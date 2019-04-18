​Многие сургутяне предпочитают оставлять свой автотранспорт где угодно, только не в паркинге

В Сургуте уже не первый год остро стоит проблема нехватки бесплатных парковочных мест во дворах. Наиболее сложная ситуация складывается в новых микрорайонах с высотной застройкой.

Так, например, совсем недавно жители арендного дома на Захарова, 12, жаловались на то, что их не пускают в паркинг. Застройщик открыл его только на днях. До этого из-за нехватки мест автовладельцам приходилось нарушать правила парковки, ставя машины под знаки. За это им системно приходили штрафы от «Паркона», а авто эвакуировали на штрафстоянку.

Крупного застройщика — компанию «Сибпромстрой» накануне обвинили в том, что он нанял человека, который ежедневно жалуется в ГИБДД на нарушителей правил парковки во дворах. Якобы таким образом компания «загоняет» жильцов своих жилых комплексов в паркинг.

Компания «Сибпромстрой» специально для СИА-ПРЕСС прокомментировала ситуацию вокруг паркингов в ее жилых комплексах.

Сколько стоит ежемесячная аренда места в паркинге?

Услуга по размещению транспортного средства в паркинге стоит – 5000 руб в месяц.

Для граждан льготной категории — 2000 руб в месяц. К ней относятся:

инвалиды I и II группы, дети-инвалиды;

многодетные семьи;

ОМОН;

священнослужители;

сотрудники УМВД;

В апреле 2019 года сданных в аренду мест — 1278 шт. Из них по льготе — 246 шт или 19,25 процента.

Сколько стоит место в паркинге при покупке в собственность?

Стоимость машино-места на Мелик-Карамова, 40/2 — 450 тыс руб за обычное место и 700 тыс руб за семейное. В остальных паркингах 400 тыс руб за обычное место и 600 тыс руб за семейное.

Какова средняя наполняемость паркингов за последние пару лет?

Количество арендуемых сургутянами мест в каждом году составляет:

2016 год: 898 мест из имеющихся 6 862 (13,09%). 2017 год: 866 мест из 7 769 (11,15%). 2018 год: 1118 мест из 7 769 (14,39%). I квартал 2019 года: 1 718 мест из 7 825 (21,96%).

Кстати, в апреле текущего года на 100 квартир приходится девять машино-мест в аренде (квартир 13 595 шт., в аренде — 1 278 мест).

Как изменится ситуация с паркингами в ближайшие год-два?

С учетом постоянного контроля нарушений правил парковки на придомовой территории с помощью системы «Паркон», прогноз прироста заполняемости в паркинге на 10-15 процентов.

В городе не сложилась культура пользования паркингом: многие сургутяне предпочитают оставлять свой автотранспорт где угодно, только не в паркинге, вплоть до стоянки прямо под запрещающими знаками. Одно из доказательств невостребованности паркингов в головах жильцов — проводившаяся неоднократно Сибпромстроем акция, когда пользоваться паркингом можно было в течение месяца бесплатно. Какого-то заметного увеличения заполняемости паркинга при проведении этих акций не было — жильцы по-прежнему бросали свой автотранспорт под знаками и на проезжей части, не ставя автомобили в паркинг.

Тема парковок во многом политизирована, чему способствуют в том числе депутаты городской думы, которые ранее заявляли о том, что паркинг должен передаваться покупателю бесплатно при продаже квартиры. Считаем подобные заявления не только популистскими, но и откровенно вредными для полноценного развития городской среды, ведь брошенные где попало автомобили затрудняют движение автотранспорта, в том числе спецтехники.

Вопрос требует скорейшего решения, так как незаполняемые паркинги являются бременем для бизнеса.

Фото: А. Андронов. И. Швец

Для справки: На сегодня в компании «Сибпромстрой» закрыты три паркинга: Щепеткина, 20Б. Пролетарский проспект, 39. Семена Билецкого, 2/1.

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