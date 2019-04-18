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​Многие сургутяне предпочитают оставлять свой автотранспорт где угодно, только не в паркинге

В Сургуте уже не первый год остро стоит проблема нехватки бесплатных парковочных мест во дворах. Наиболее сложная ситуация складывается в новых микрорайонах с высотной застройкой.

Так, например, совсем недавно жители арендного дома на Захарова, 12, жаловались на то, что их не пускают в паркинг. Застройщик открыл его только на днях. До этого из-за нехватки мест автовладельцам приходилось нарушать правила парковки, ставя машины под знаки. За это им системно приходили штрафы от «Паркона», а авто эвакуировали на штрафстоянку.

Крупного застройщика — компанию «Сибпромстрой» накануне обвинили в том, что он нанял человека, который ежедневно жалуется в ГИБДД на нарушителей правил парковки во дворах. Якобы таким образом компания «загоняет» жильцов своих жилых комплексов в паркинг.

Компания «Сибпромстрой» специально для СИА-ПРЕСС прокомментировала ситуацию вокруг паркингов в ее жилых комплексах.

Сколько стоит ежемесячная аренда места в паркинге?

Услуга по размещению транспортного средства в паркинге стоит – 5000 руб в месяц.

Для граждан льготной категории — 2000 руб в месяц. К ней относятся:

  • инвалиды I и II группы, дети-инвалиды;
  • многодетные семьи;
  • ОМОН;
  • священнослужители;
  • сотрудники УМВД;

В апреле 2019 года сданных в аренду мест — 1278 шт. Из них по льготе — 246 шт или 19,25 процента.

Сколько стоит место в паркинге при покупке в собственность?

Стоимость машино-места на Мелик-Карамова, 40/2 — 450 тыс руб за обычное место и 700 тыс руб за семейное. В остальных паркингах 400 тыс руб за обычное место и 600 тыс руб за семейное.

Какова средняя наполняемость паркингов за последние пару лет?

Количество арендуемых сургутянами мест в каждом году составляет:

  1. 2016 год: 898 мест из имеющихся 6 862 (13,09%).
  2. 2017 год: 866 мест из 7 769 (11,15%).
  3. 2018 год: 1118 мест из 7 769 (14,39%).
  4. I квартал 2019 года: 1 718 мест из 7 825 (21,96%).

Кстати, в апреле текущего года на 100 квартир приходится девять машино-мест в аренде (квартир 13 595 шт., в аренде — 1 278 мест).

Как изменится ситуация с паркингами в ближайшие год-два?

С учетом постоянного контроля нарушений правил парковки на придомовой территории с помощью системы «Паркон», прогноз прироста заполняемости в паркинге на 10-15 процентов.

В городе не сложилась культура пользования паркингом: многие сургутяне предпочитают оставлять свой автотранспорт где угодно, только не в паркинге, вплоть до стоянки прямо под запрещающими знаками. Одно из доказательств невостребованности паркингов в головах жильцов — проводившаяся неоднократно Сибпромстроем акция, когда пользоваться паркингом можно было в течение месяца бесплатно. Какого-то заметного увеличения заполняемости паркинга при проведении этих акций не было — жильцы по-прежнему бросали свой автотранспорт под знаками и на проезжей части, не ставя автомобили в паркинг.

Тема парковок во многом политизирована, чему способствуют в том числе депутаты городской думы, которые ранее заявляли о том, что паркинг должен передаваться покупателю бесплатно при продаже квартиры. Считаем подобные заявления не только популистскими, но и откровенно вредными для полноценного развития городской среды, ведь брошенные где попало автомобили затрудняют движение автотранспорта, в том числе спецтехники.

Вопрос требует скорейшего решения, так как незаполняемые паркинги являются бременем для бизнеса.

Фото: А. Андронов. И. Швец

Для справки: На сегодня в компании «Сибпромстрой» закрыты три паркинга: Щепеткина, 20Б. Пролетарский проспект, 39. Семена Билецкого, 2/1.

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Сегодня в 13:15, просмотров: 270, комментариев: 11


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 13:28
" депутаты городской думы, которые ранее заявляли о том, что паркинг должен передаваться покупателю бесплатно при продаже квартиры." - что в голове должно быть, чтобы так говорить? НЕ может быть бесплатного паркинга - человек покупает место для жилья, место для хранения имущества - будь то машина или диван - покупается отдельно, это же очевидные вещи!
Моби
не нравится
Сегодня в 13:29
Сибпромстрой не люблю, но тут поддерживаю на сто процентов.
Мудрец
не нравится
Сегодня в 14:03
Давно надо продавать или регистрации машины только, если у тебя есть место куда можно припарковать машину: гараж, паркинг, выделенная стоянка. Так уже делается в ряде стран. А жалобы на трудное детство и нехватку витаминов не стоит и слушать: на машину деньги нашел? Значит и на паркинг найдешь. Уж он то всяко разно дешевле машины.
Моби Мудрец
не нравится
Сегодня в 14:11
не, так можно делать, когда создана альтернатива - хороший общественнй транспорт, а унас его нет, потому пока рано такие идеи выдвигать
Швондер
не нравится
Сегодня в 14:30
Поржал над списком льготников. Рекомендую. Какой-то рашен сюр
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:34
Вах. Зачем сотрудников УМВД и ОМОН к инвалидам I и II группы приравняли? Дискредитация органов получается.

Александр Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:36
Так у многих с головой проблемы, не замечали?
Сергей Б Александр
не нравится
Сегодня в 14:43
Вот сейчас, со ссылкой на авторитетного застройщика буду знать.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:56
А так-то странная страна Югория, где парковочное место стоит дороже чем коммуналка за некоторые квартиры.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:07
Да, в городе не сложилась культура пользования паркингом… Надо с помощью системы «Паркон» загонять в паркинги, так цену и до 10 тыщ в месяц можно поднять. И ОМОН еще с МВД, пусть подключаются, инвалидность отрабатывают. А то, вопрос требует скорейшего решения, так как незаполняемые паркинги являются бременем для бизнеса.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:15
Вот и сталинский режим появился в Сургуте, которого некоторые так ждали. Правда, странный какой-то, с коммерческой жилкой.

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Мнения

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