Почему Гринпис противостоит Сургутнефтегазу в борьбе за «Нумто»

Гринпис в принципе выступает против добычи нефти на водно-болотных угодьях, мы считаем это недопустимым. При создании природного парка этой территории был присвоен статус заказника и любые хозяйственные работы там были запрещены. В 2016 году зонирование парка было изменено в интересах нефтяников. Однако эта территория остаётся одной из самых ценных и уязвимых частей природного парка «Нумто». Бурение нефти на водно-болотных угодьях и связанное с ним строительство инфраструктуры разрушат места обитания большого количества редких и исчезающих животных и растений. Это противоречит Федеральным законам «Об охране окружающей среды» и «О животном мире».

Кроме того, согласно Лесному кодексу РФ леса на территории природного парка должны быть отнесены к защитным лесам категории «леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях». В таких лесах нельзя размещать объекты нефтегазового комплекса. Это подтверждается многочисленными решениями судов Ханты-Мансийского округа и Верховного суда. РФ.

Однако леса в границах природного парка до сих пор считаются эксплуатационными. Кроме того в конце января прошли слушания, о которых большая часть жителей Нумто вообще ничего не знала. Приехали по личным приглашения администрации и/или нефтяной компании только те, кто поддерживает действия нефтяной компании в природном парке - несколько семей. Я считаю, что слушания, которые организованы таким образом, явно не способствуют реальному учёту мнения коренных жителей, многие из которых выступают против.

При этом, судьба природного парка Нумто, водно-болотные угодья которые рекомендованы к включению в международный список водно-болотных угодий (Рамсарская конвенция), где обитают краснокнижные животные, проходят пути миграции лосей, где расположена крупнейшая святыня народов Обского Севера - озеро Нумто - имеет значение не только для жителей природного парка.

Против добычи в природном парке в 2016 году выступили десятки тысяч российских граждан, Советник президента Российской Федерации Михаил Федотов, Общероссийский народный фронт, известные российские учёные и сотни коренных жителей, ведущих традиционный образ жизни. Почти никто из заинтересованной общественности не имел реальной возможности ознакомиться с материалами проектной документации, которые рассматривались на слушаниях в январе этого года, потому что ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду) в момент проведения слушаний ( плюс за 30 дней до и после) не был доступен на сайте администрации Белоярского района или где-либо еще в Интернете.

Но тем не менее, уже после слушаний в течение 30 дней, когда еще можно присылать свои замечания и предложения, мы направили своё заключение по проекту, на основе той информации, которая была доступна ранее. Я знаю также, что и другие люди тоже отправляли свои замечания и несогласие с добычей нефти на территории, ранее обладавшей статусом водно-болотных угодий. Вот наше заключение.

Ситуация в Нумто - яркая иллюстрация того, что в России, к сожалению, до сих пор представители коренных народов не включены в систему принятия решений, которые касаются их интересов. А это основной из принципов международной Декларации ООН о правах коренных народов. На следующей неделе в Нью-Йорке открывается очередной Постоянный Форум ООН по вопросам коренных народов. Туда едет очень представительная делегация от России, в том числе от Ханты-Мансийского округа. Будет ли озвучена там ситуация природного парка Нумто? Или то, как реализуется в России международный принцип свободного, осознанного и предварительного согласия коренных народов на ведение хозяйственной деятельности, затрагивающей их интересы? Или то, что Россия так и не присоединилась к Декларации ООН о правах коренных народов? Вряд ли. В официальную делегацию, скорее всего не включены те, кто выступает против добычи нефти в Нумто или у себя на родовых угодьях, те, кто пытаются сохранить природу своего родного края, свою культуру и традиционный образ жизни. Кроме того, многие представители коренных народов испытывают давление со стороны представителей компании и администрации, и не могут открыто выражать своё мнение как в России, так и на международных площадках.

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