Рассказываем о самой дорогой и дешевой арендных квартирах в Сургуте

Снять квартиру в Сургуте можно как за несколько десятков тысяч рублей, так и совсем не дорого. Корреспондент СИА-ПРЕСС проанализировал предложения арендодателей с нескольких популярных порталов.

В итоге самой дорогой для арендатора стала 4-к квартира площадью 90 м². Она располагается на третьем этаже на проспекте Ленина, 35, и стоит 85 тысяч рублей в месяц.

Как отмечает собственник, это «полностью укомплектованная квартира с евроремонтом, в которой три видовых окна выходят на главный памятник города». Внутри имеется два санузла, три спальни (всего на семь спальных мест) и большой зал-столовая.

А самое дешевое арендное жилье, которое нам удалось найти — двушка (44 м²) в пятиэтажке на Республики, 86.

Ее можно снять всего за десять тысяч рублей в месяц. Собственник сообщает, что жилье можно арендовать с последующим выкупом. Владелец не притязателен: готов пустить квартирантов с детьми, питомцами и курящих.

Фото: avito.ru

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