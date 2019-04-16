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Отрегулировать светофоры на сургутских перекрестках можно не только «на глазок», но и с помощью микромоделирования

Со стороны сургутян, в первую очередь водителей, часто слышится критика по поводу неэффективности организации работы светофоров на перекрестках: в разное время в одном направлении – пробки, в другом направлении – проезд относительно спокойный.

В течение прошлых двух лет СГМУП «Горсвет» занималось оптимизацией режимов работы светофоров и, надо сказать, на некоторых перекрестках, действительно, ситуация прилично улучшилась. Это было сделано на основе накопленного опыта, так сказать, «на глазок», без использования микромоделирования транспортных и пешеходных потоков.

Что это такое? Это продолжительная (несколько недель) видеофиксация транспортных и пешеходных потоков на перекрестке, в дальнейшем – создание компьютерной модели и на ее основе изменение режимов работы светофора и организации движения. В среднем по транспортной сети эффект от такой оптимизации может составить до 10 процентов. На отдельных перекрестках – до двух раз.

Я решил на одном примере организовать создание оптимальной микромодели конкретного перекрестка в Сургуте. Далее внедрим и посмотрим, как это сработает. Если результат будет положительным, применим данный опыт на других перекрестках.

Выберите перекресток, который будем тестировать первым:

1. ул. Островского – ул. Профсоюзов
2. ул. Энгельса – Югорский тракт
3. ул. Энтузиастов – пр. Ленина

Ответ можно написать в комментариях.


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Сегодня в 16:36, просмотров: 187, комментариев: 4


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Комментарии:
Швондер
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Сегодня в 17:01
Кончились видно в стране специальные институты по дорожному движению. И инженеры кончились. Образованные и дипломированные по этому делу.
Сынулько один остался. Компетентный. Разносторонний какой - то дизайн, то светофор. Молодец.
Моби Швондер
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Сегодня в 17:22
"В течение прошлых двух лет СГМУП «Горсвет»" - это тот горсвет, чей начальник вон чо писал 05.10.2018:
"О сложившейся ситуации мы поговорили со специалистом — директором СГМУЭП «Горсвет» Станиславом Кузнецовым.
— Почему так получается, что в том же Екатеринбурге смогли на центральных улицах сделать зеленую волну: машины проезжают? У нас вроде как тоже программное обеспечение достаточное дорогое, и вы постоянно следите, но почему не получается создать эту зеленую волну? Проблема в руках? В головах? Так сошлись звезды?

— Основная проблема — в деньгах. Нормальные есть головы, нормальные руки… По поводу зеленой волны у меня вообще есть свое мнение. Я не знаю, вам кто рассказывает про эти зеленые волны. Нет таких программ. Не верьте никому, что они есть. Огромное количество программ по организации движения: есть забитые формулы, забитые режимы, есть, допустим, программы, которые считывают интенсивность транспортных потоков, которые дают команду на переход светофоров в автомате на тот режим, который жестко прописан уже. Режимов можно прописать на светофор хоть 20, ну, насколько это необходимо. Но вот что все включается как показывают в боевиках или в кино — ну такого не бывает. Цена вопроса, чтобы сделать более-менее умное АСУ, умные транспортные потоки — мне необходимо 150-200 миллионов рублей. И опять таки, даже если я это сделаю, я смогу улучшить транспортную ситуацию в городе максимум на 10% и все. Дальше ни я, ни поменяйте меня на другого — никто вам не поможет. Надо быть реалистами. Вы думаете, если у нас город разрастется до полумиллиона, а количество дорог останется прежним, мы отрегулировали светофоры и все поехали? Нет, такого не будет никогда."
Моби
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Сегодня в 17:23
во многих городах есть зеленая волна, у этого гражданина нет.
Чёт с квалификацией похоже не то.
Мудрец
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Сегодня в 18:13
Нужно больше ставить светофоров включающих зеленый от кнопки вручную пешеходами. особенно на малозагруженных пешеходами улицах. К примеру, на Университетской от перекрестка с Ленина до перекрестка

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