Отрегулировать светофоры на сургутских перекрестках можно не только «на глазок», но и с помощью микромоделирования

Со стороны сургутян, в первую очередь водителей, часто слышится критика по поводу неэффективности организации работы светофоров на перекрестках: в разное время в одном направлении – пробки, в другом направлении – проезд относительно спокойный.

В течение прошлых двух лет СГМУП «Горсвет» занималось оптимизацией режимов работы светофоров и, надо сказать, на некоторых перекрестках, действительно, ситуация прилично улучшилась. Это было сделано на основе накопленного опыта, так сказать, «на глазок», без использования микромоделирования транспортных и пешеходных потоков.

Что это такое? Это продолжительная (несколько недель) видеофиксация транспортных и пешеходных потоков на перекрестке, в дальнейшем – создание компьютерной модели и на ее основе изменение режимов работы светофора и организации движения. В среднем по транспортной сети эффект от такой оптимизации может составить до 10 процентов. На отдельных перекрестках – до двух раз.

Я решил на одном примере организовать создание оптимальной микромодели конкретного перекрестка в Сургуте. Далее внедрим и посмотрим, как это сработает. Если результат будет положительным, применим данный опыт на других перекрестках.

Выберите перекресток, который будем тестировать первым:

1. ул. Островского – ул. Профсоюзов

2. ул. Энгельса – Югорский тракт

3. ул. Энтузиастов – пр. Ленина

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