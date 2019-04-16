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​Горела хрупкая Европа

Среди всех парижских красот Нотр-Дам – «один из», наряду с Эйфелевой башней, Сакре-Кером, Лувром. Да и в Европе есть соборы повнушительнее (св. Петра в Риме), «погоргулистее» (миланский Дуомо или Саграда фамилия), поизящнее (тот же Сакре-Кер). Но его символическое значение как носителя, сейчас скажу громко, – европейских ценностей, наверное, недостижимо. Это – символическое сердце Европы, оттого и столь бурная реакция во всем мире.

До Нотр-Дама на этом же месте стояла первая христианская базилика Парижа – Св. Стефана, а до этого – древнеримский храм Юпитера. Строившийся на протяжении XII-XIV веков, собор пережил большую часть истории французской монархии со всеми ее Людовиками, здесь же прошел первый опыт европейской демократии в виде созыва Генеральных штатов, здесь была посмертно реабилитирована Жанна д`Арк.

После французской революции храм пришел в запустение, даже успел поработать продовольственным складом. Религиозное значение ему вернул Наполеон Бонапарт, получивший под сводами собора императорский титул, а возродил интерес Виктор Гюго одноименным романом. В предисловии Гюго написал: «...быть может, исчезнет скоро с лица земли и сам собор».

Но он не исчез, только сгорел. Обрушены две трети крыши, шпиль, нет больше часов и оконных роз. Но сохранилась несущая конструкция, две узнаваемые башни и, собственно, сам фасад, не пострадал и алтарь. Удалось спасти большую часть хранившихся в храме реликвий, в том числе – терновый венец Христа. В общем, как сказал Эманюэль Макрон, «могло быть и хуже».

Сейчас многие спрашивают – как же так? Почему такая реликвия сгорела, как какой-нибудь киоск с сосисками? Где противопожарная сигнализация? Где система тушения? Где это все? А нигде.

Европа – она такая, хрупкая.

Тут расстреливают из автоматов, давят грузовиками, устраивают взрывы в общественных местах. Здесь от старости рушатся мосты и ложатся на бок круизные лайнеры – под влиянием пресловутого человеческого фактора. Здесь принимают толпы мигрантов, а потом под их же влиянием выбирают во власть ультраправых. Здесь никак не могут расстаться с Великобританией, спасают урожай винограда в Бургундии, здесь «желтые жилеты» уже забыли, зачем изначально выходили на площади, здесь богатые провинции хотят выйти из-под опеки бедных метрополий, а налоги способны придушить любого.

Здесь живет, бьется и пытается выжить цивилизация, построенная на идеях гуманизма. То есть человек здесь важнее, чем государство. Отсюда и хрупкость. Здесь нет государственного бетона, а есть легкие несущие конструкции, которые каждый может потрогать, а то и подергать. А то и поджечь. Здесь все сложно, и водометом получить в лицо – можно, даже если ты не Нотр-Дам, и не горишь.

Но вместе с Нотр Дамом, похоже, горело и боролось за жизнь вот это все. В символическом, разумеется, смысле. Когда парижане среди ночи собрались на окрестных улицах и мостах, когда начали петь AveMaria, я вспомнил «Шарли Эбдо» и «Батаклан», реакцию людей на те трагедии. Поэтому уверен, что свой храм они выстроят заново. Потому что менять что-то в этой сложной, противоречивой, хрупкой, покачивающейся на ветру прекрасной конструкции они не намерены. Более того – готовы за нее умереть.

Читайте предыдущий блог Олега Владимирова о том, зачем Сургуту вырастать до 500-тысячного города.


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Сегодня в 16:16, просмотров: 281, комментариев: 1


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 18:43
А) она не сгорела благодаря грамотным действиям пожарных.
Б) за своими "зимнимивишнями" смотрите. Французы без вас разберутся.

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